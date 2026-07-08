فیفا ورلڈ کپ: سوئٹزرلینڈ بہتر سال بعد کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا، کولمبیا کو پنالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ ارجنٹائن سے ہوگا۔
Published : July 8, 2026 at 12:05 PM IST
فیفا ورلڈ کپ 2026 سوئٹزرلینڈ بمقابلہ کولمبیا: سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو سخت مقابلے کے بعد پنالٹی شوٹ آؤٹ میں 3-4 سے ہرا کر 1954 کے بعد پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کی۔ 1934، 1938، 1954، اور 2026۔
روبن ورگاس نے فیصلہ کن پنالٹی کک پر گول کر کے سوئس ٹیم کو سات دہائیوں سے زائد عرصے میں اپنے پہلے کوارٹر فائنل میں پہنچا دیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے آخری آٹھ (کوارٹر فائنل) میں سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ ارجنٹائن سے ہوگا۔
روبن ورگاس نے کہا، "مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کھیل سکوں گا یا نہیں۔ میں صرف شکر گزار ہوں کہ میں ٹیم کی مدد کر سکا۔ میں نے پینلٹی سے پہلے بہت پراعتماد محسوس کیا۔ فیصلہ کن موقع کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہونا واقعی بہت اچھا ہے۔"
Next: Quarter-finals#FIFAWorldCup pic.twitter.com/To50MPa0Ye— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
کولمبیا کی ٹیم کو میچ سے قبل اس وقت بڑا دھچکا لگا جب یہ انکشاف ہوا کہ ان کے ابھرتے ہوئے اسٹار جوہان مزمبی گھٹنے کی انجری کے باعث باہر ہوگئے ہیں۔ اس چست حملہ آور کی عدم موجودگی پہلے ہاف میں واضح طور پر محسوس کی گئی، جس میں کولمبیا کا قبضہ غالب رہا لیکن کوئی واضح موقع پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ دونوں ٹیمیں مقررہ وقت (90 منٹ) میں ایک بھی گول کرنے میں ناکام رہیں، جس سے میچ اضافی وقت میں چلا گیا۔
اضافی وقت اور بھی زیادہ جوش و خروش فراہم کیا۔ کولمبیا کے جان لوکومی کا ہیڈر کراس بار سے ٹکرا گیا، سوئس متبادل کھلاڑی جیک امڈونی کی کوشش کو ورگاس نے بچا لیا، اور جیمنٹن کیمپاز نے گیند کو لائن کے اوپر پہنچا دیا جب یہ آسان لگ رہی تھی۔ اضافی وقت میں بھی میچ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔
یہ جرمانے کی ضرورت تھی۔ سانچیز کا شاٹ کراس بار کے نیچے سے لگا اور ہرنینڈز کی کوشش کوبل نے ناکام بنا دی جس کے بعد ورگاس نے فیصلہ کن گول کر کے سوئس ٹیم کو آگے کر دیا۔
کوارٹر فائنل میچز
راؤنڈ آف 16 کے اس فائنل میچ کے ساتھ ہی کوارٹر فائنل میچز کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ٹورنامنٹ کا پہلا کوارٹر فائنل 10 جولائی کو فرانس اور مراکش کے درمیان کھیلا جائے گا، اس کے بعد 11 جولائی کو اسپین اور بیلجیئم کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ دو کوارٹر فائنل 12 جولائی کو ناروے سے انگلینڈ اور ارجنٹائن کا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔