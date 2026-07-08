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فیفا ورلڈ کپ: سوئٹزرلینڈ بہتر سال بعد کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا، کولمبیا کو پنالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ ارجنٹائن سے ہوگا۔

fifa world cup 2026 switzerland reaches quarter finals after 72 years defeats colombia in penalty shootout Urdu News
سوئٹزرلینڈ 72 سال بعد کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 8, 2026 at 12:05 PM IST

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فیفا ورلڈ کپ 2026 سوئٹزرلینڈ بمقابلہ کولمبیا: سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو سخت مقابلے کے بعد پنالٹی شوٹ آؤٹ میں 3-4 سے ہرا کر 1954 کے بعد پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کی۔ 1934، 1938، 1954، اور 2026۔

روبن ورگاس نے فیصلہ کن پنالٹی کک پر گول کر کے سوئس ٹیم کو سات دہائیوں سے زائد عرصے میں اپنے پہلے کوارٹر فائنل میں پہنچا دیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے آخری آٹھ (کوارٹر فائنل) میں سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ ارجنٹائن سے ہوگا۔

fifa world cup 2026 switzerland reaches quarter finals after 72 years defeats colombia in penalty shootout Urdu News
سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو پنالٹی شوٹ آؤٹ میں 3-4 سے ہرا دیا (AP)

روبن ورگاس نے کہا، "مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کھیل سکوں گا یا نہیں۔ میں صرف شکر گزار ہوں کہ میں ٹیم کی مدد کر سکا۔ میں نے پینلٹی سے پہلے بہت پراعتماد محسوس کیا۔ فیصلہ کن موقع کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہونا واقعی بہت اچھا ہے۔"

کولمبیا کی ٹیم کو میچ سے قبل اس وقت بڑا دھچکا لگا جب یہ انکشاف ہوا کہ ان کے ابھرتے ہوئے اسٹار جوہان مزمبی گھٹنے کی انجری کے باعث باہر ہوگئے ہیں۔ اس چست حملہ آور کی عدم موجودگی پہلے ہاف میں واضح طور پر محسوس کی گئی، جس میں کولمبیا کا قبضہ غالب رہا لیکن کوئی واضح موقع پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ دونوں ٹیمیں مقررہ وقت (90 منٹ) میں ایک بھی گول کرنے میں ناکام رہیں، جس سے میچ اضافی وقت میں چلا گیا۔

اضافی وقت اور بھی زیادہ جوش و خروش فراہم کیا۔ کولمبیا کے جان لوکومی کا ہیڈر کراس بار سے ٹکرا گیا، سوئس متبادل کھلاڑی جیک امڈونی کی کوشش کو ورگاس نے بچا لیا، اور جیمنٹن کیمپاز نے گیند کو لائن کے اوپر پہنچا دیا جب یہ آسان لگ رہی تھی۔ اضافی وقت میں بھی میچ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔

fifa world cup 2026 switzerland reaches quarter finals after 72 years defeats colombia in penalty shootout Urdu News
سوئٹزرلینڈ 72 سال بعد کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا (AP)

یہ جرمانے کی ضرورت تھی۔ سانچیز کا شاٹ کراس بار کے نیچے سے لگا اور ہرنینڈز کی کوشش کوبل نے ناکام بنا دی جس کے بعد ورگاس نے فیصلہ کن گول کر کے سوئس ٹیم کو آگے کر دیا۔

کوارٹر فائنل میچز

راؤنڈ آف 16 کے اس فائنل میچ کے ساتھ ہی کوارٹر فائنل میچز کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ٹورنامنٹ کا پہلا کوارٹر فائنل 10 جولائی کو فرانس اور مراکش کے درمیان کھیلا جائے گا، اس کے بعد 11 جولائی کو اسپین اور بیلجیئم کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ دو کوارٹر فائنل 12 جولائی کو ناروے سے انگلینڈ اور ارجنٹائن کا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔

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TAGGED:

FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
SWITZERLAND VS COLOMBIA
SWITZERLAND IN FIFA WORLD CUP
SWITZERLAND REACHES QUARTERFINALS

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