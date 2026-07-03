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فیفا ورلڈ کپ: اسپین نے آسٹریا کو دی شکست، راؤنڈ آف سکسٹین میں ہوا داخل

پیڈرو پوررو نے اسپین کے لیے دوسرے ہاف میں ایک گول کا اضافہ کیا، جنہوں نے ٹورنامنٹ کی سب سے متاثرکن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

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2 جولائی 2026 جمعرات کو لاس اینجلس کے قریب انگل ووڈ، کیلیفورنیا میں اسپین اور آسٹریا کے درمیان ورلڈ کپ راؤنڈ آف 32 فٹ بال میچ کے دوران اسپین کے میکل اویرزبال اپنی ٹیم کا افتتاحی گول کرنے کے بعد جشن منا رہے ہیں (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : July 3, 2026 at 10:02 AM IST

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اینگل ووڈ، کیالف، لاس اینجلس: میکیل اویرزبال کے دو گول کی مدد سے اسپین نے جمعرات کو آسٹریا کو 0-3 سے شکست دے کر 2010 میں ٹائٹل جیتنے کے بعد اس ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ میچ میں پہلی بار جیت حاصل کرکے کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی۔

پیڈرو پوررو نے اسپین کے لیے دوسرے ہاف میں ایک گول کا اضافہ کیا، جس نے ٹورنامنٹ کی اپنی سب سے متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالف ٹیم کے قبضے پر غلبہ حاصل کیا اور اس کے مضبوط دفاعی لائن اپ میں جارحانہ تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔

فاتح اسپین کا مقابلہ راؤنڈ آف 16 میں پرتگال سے ہوگا

تفصیلات کے مطابق فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 میں آج فٹبال کی معروف ٹیم اسپین کا مقابلہ آسٹریا سے ہوا۔ یہ ناک آؤٹ میچ ہندوستانی وقت کے مطابق 12:30 بجے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں شروع ہوا۔ گروپ ایچ میں سرفہرست رہ کر آخری 32 میں پہنچنے والی اسپین کو اس میچ کا مضبوط دعویدار تصور کیا جا رہا تھا، جب کہ آسٹریا نے بھی ناک آؤٹ مرحلے میں بھی اپنی شاندار کارکردگی کو جاری رکھنے کی کوشش کی۔ اب اس میچ کے فاتح اسپین کا مقابلہ راؤنڈ آف 16 میں پرتگال سے ہوگا۔

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 کے میچ میں اسپین نے آسٹریا کو 0-3 سے شکست دے کر آخری 16 میں جگہ بنالی۔ میکل اویارزابال نے دو گول (36ویں اور 89ویں منٹ) کیے جب کہ پیڈرو پورو نے 66ویں منٹ میں اہم گول کرکے اسپین کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔

اسپین نے میچ 0-3 سے جیت لیا

اسپین نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 کے میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریا کو 0-3 سے شکست دے کر آخری 16 میں جگہ بنالی۔ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں میکل اویرزبال نے 36ویں اور 89ویں منٹ میں دو گول کیے جب کہ پیڈرو پورو نے ایک گول کرکے ٹیم کو 6 سے فتح دلائی۔ اسپین نے پورے میچ میں کنٹرول برقرار رکھا اور آسٹریا کے لیے واپسی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس جیت کے ساتھ اب اسپین کا مقابلہ راؤنڈ آف 16 میں پرتگال اور کروشیا کے درمیان ہونے والے میچ کے فاتح، پرتگال سے ہوگا۔

آسٹریا نے برابری کی کوشش کی

میچ کی شروعات میں اسپین اور آسٹریا کے درمیان جب میچ شروع ہوا۔ دونوں ٹیمیں پہلے ہاف میں برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 کے میچ میں اسپین نے آسٹریا کے خلاف مضبوط آغاز کرتے ہوئے برتری حاصل کر لی تھی۔ لاس اینجلس سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کے 36ویں منٹ میں میکل اویرزبال نے اسپین کو 0-1 کی برتری دلا دی تھی۔ اسپین نے پہلے ہاف میں جارحانہ کھیل جاری رکھا جب کہ آسٹریا نے برابری کی کوشش کی۔

اسپین نے اپنا جارحانہ کھیل جاری رکھا

اسپین نے آسٹریا کے خلاف اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی تھی۔ پیڈرو پورو نے 66ویں منٹ میں شاندار گول کر کے اسپین کی برتری کو 0-2 سے بڑھا دیا تھا۔ اس سے قبل میکل اویرزبال نے 36ویں منٹ میں ٹیم کا پہلا گول کیا۔ دو گول کی برتری حاصل کرنے کے بعد، اسپین فتح اور آخری 16 میں جگہ کے لیے تیار دکھائی دے رہا تھا، جب کہ آسٹریا پر واپسی کے لیے اپنے حملہ آور کھیل کو برقرار رکھنے کے لیے دباؤ تھا۔

دونوں کی آخری 16 میں جگہ پکی کرنے کی بھرپور کوشش

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 کے میچ میں ہاف ٹائم میں اسپین کو آسٹریا پر 0-1 کی برتری حاصل تھی۔ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس ناک آؤٹ میچ میں میکل اویرزبال نے 36ویں منٹ میں اسپین کو برتری دلائی۔ اسپین نے گیند پر بہتر کنٹرول برقرار رکھا اور بار بار حملے کیے جب کہ آسٹریا برابری کا گول کرنے میں ناکام رہا۔ آسٹریا دوسرے ہاف میں واپسی کی کافی کوشش کی، جب کہ اسپین نے اپنی برتری برقرار رکھنے اور آخری 16 میں جگہ پکی کرنے کی بھرپور کوشش کی۔

میکل اویرزبال نے اپنا دوسرا اور ٹیم کا تیسرا گول

قبل ازیں اسپین نے آسٹریا کے خلاف تقریباً فتح حاصل کر لی ہے۔ 89ویں منٹ میں میکل اویرزبال نے اپنا دوسرا اور ٹیم کا تیسرا گول کرکے اسکور 0-3 کردیا۔ اس سے قبل اویرزبال نے اسپین کی جانب سے پہلا گول 36ویں منٹ میں کیا تھا جب کہ پیڈرو پورو نے 66ویں منٹ میں برتری کو دگنا کردیا۔ تین گول کی مضبوط برتری کے ساتھ اسپین آخری 16 میں جگہ بنانے کے بہت قریب تھی جب کہ آسٹریا کی واپسی کی امیدیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔

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