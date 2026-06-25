جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا کو 0-1 سے شکست دے کر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنائی
فیفا ورلڈ کپ 2026: جنوبی افریقہ اس سے قبل تین بار فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کر چکا ہے۔
Published : June 25, 2026 at 1:39 PM IST
فیفا ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ: جنوبی افریقہ نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ کر تاریخ رقم کی۔ یہ افریقی ٹیم اس سے قبل تین فیفا ورلڈ کپ-1998، 2002، اور 2010- میں شرکت کر چکی ہے لیکن کبھی ناک آؤٹ مرحلے تک نہیں پہنچ سکی تھی۔
بدھ (25 جون) کو کھیلے گئے گروپ اے کے ایک سنسنی خیز میچ میں، اس نے تھاپیلو ماسیکو کے دوسرے ہاف کے گول کی بدولت جنوبی کوریا کو 1-0 سے شکست دی۔ اس کے ساتھ، وہ تین کھیلوں، ایک جیت، ایک ڈرا اور ایک ہار میں چار پوائنٹس کے ساتھ اپنے گروپ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ دریں اثنا، کوریا کی پیش قدمی کی امیدیں معدوم ہیں۔ انہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ آٹھ بہترین تیسری پوزیشن والی ٹیموں میں سے ایک کے طور پر آگے بڑھنے کے لیے کافی اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔
میچ میں دونوں ٹیموں نے اچھا کھیل پیش کیا لیکن پہلے ہاف میں کوئی بھی ٹیم گول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تاہم، جنوبی افریقہ کی دوسرے ہاف کی کارکردگی اس وقت رنگ لائی جب 63ویں منٹ میں تھاپیلو ماسیکو نے گول کر کے فتح پر مہر ثبت کر دی۔ 22 سال اور 225 دن کی عمر میں، ماسیکو فیفا ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے لیے گول کرنے والے دوسرے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے۔
"یہ ناقابل یقین ہے۔"
میچ کا بہترین کھلاڑی قرار پانے والے ماسیکو نے کہا، "یہ ناقابل یقین ہے، یہ ایک خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ مداحوں کا شکریہ؛ انہوں نے اپنا سب کچھ دیا۔ یہ ان سب کے لیے ہے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور جنہوں نے نہیں کیا۔ بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے ہم پر یقین نہیں کیا۔ ہم کچھ مشکل وقت سے گزرے، لیکن اس ٹیم نے دکھایا کہ وہ قابل اور مضبوط ہیں۔"
جنوبی افریقہ کا راؤنڈ آف 32 کا میچ
جنوبی افریقہ کا اگلا میچ ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مرحلے میں ہوگا، راؤنڈ آف 32، جہاں اس کا مقابلہ گروپ اے میں رنر اپ رہنے والے کینیڈا سے ہوگا۔ یہ میچ 29 جون کو لاس اینجلس میں پاکستانی وقت کے مطابق دن 12:30 بجے کھیلا جائے گا۔