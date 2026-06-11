صومالی فٹ بال ریفری عمر ارتان کو امریکہ میں داخلہ نہیں ملا، صومالیہ نے اپنے ہیرو کا کیا شاندار استقبال
امریکہ میں داخلے کو مسترد کیے جانے کے بعد عمر ارتان صومالیہ واپس چلے گئےجہاں ایک ہیرو کے طور پر ان کا استقبال کیا گیا۔
Published : June 11, 2026 at 8:54 AM IST
موغادیشو، صومالیہ: صومالیہ سے تعلق رکھنے والے ایک سرکردہ فٹ بال ریفری عمر ارتان کو ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے لیے ریاستہائے متحدہ میں داخلے سے منع کر دیا گیا۔ امریکہ میں داخلہ نہیں ملا تو بدھ کے روز ارتان اپنے وطن واپس ہو گئے جہاں حامیوں اور حکام کے ہجوم نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔
عمر ارتان کو 2025 میں افریقہ کے بہترین مرد ریفری کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ وہ اگلے ورلڈ کپ میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ارتان نے صومالی نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے ملک پر فخر کریں۔
ٹورنامنٹ کے لیے فیفا کی حتمی فہرست بنانے کے بعد عمر ارتان کو صومالیہ کے پہلے ریفری بننے کا اعزاز حاصل ہوا تھا جو ورلڈ کپ میں فرائض انجام دے رہے تھے۔
یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن نے خدشات کی تفصیلات بتائے بغیر ایک بیان میں کہا کہ عمر ارتان کو ہفتہ کے روز میامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امریکہ میں داخلے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد فیفا نے ارتان کو ٹورنامنٹ کی ریفری کی فہرست سے باہر کر دیا۔
فیفا کی جانب سے مقرر کردہ میچ آفیشل کو ورلڈ کپ کے میزبان ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کرنے کے امریکی انتہائی غیر معمولی اقدام نے پوری دنیا میں غم و غصے کو جنم دیا ہے اور کچھ شائقین کے درمیان مقابلے کی میزبانی کی امریکہ کی صلاحیت کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
صومالیہ تقریباً 40 ممالک میں سے ایک ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن کے خلاف کریک ڈاؤن کے تحت نئی سفری پابندیوں کا شکار ہے۔
بدھ کے روز، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اعلیٰ اہلکار نے عالمی کپ کے دوران خاص طور پر امریکہ میں امیگریشن پالیسیوں پر "بڑے پیمانے پر نظر ثانی" کرنے کا مطالبہ کیا۔
کینیا میں صومالیہ کے سفارت خانے کے مطابق، عمر ارتان کو گزشتہ ہفتے امریکہ جانے کے لیے ویزا جاری کیا گیا تھا۔ امریکہ میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ اس ٹورنامنٹ کی مشترکہ میزبانی کر رہا ہے، اور ارتان میامی میں اپنے تربیتی کمیپ پر ورلڈ کپ کے دیگر ریفریوں سے ملاقات کرنے والے تھے۔
عمر ارتان کا ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا:
صومالیہ کی فٹ بال کمیونٹی کے سینکڑوں حامی، سرکاری اہلکار ارتان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچنے سے چند گھنٹے قبل جمع ہوئے۔
جیسے ہی وہ طیارے سے اترے، صومالی پرچم لہرانے والے حامیوں نے انھیں گھیر لیا۔
اس کے بعد انہیں پولیس افسران ایئرپورٹ کے وی آئی پی ٹرمینل پر لے گئے، جہاں صومالیہ کے وزیر کھیل اور دیگر معززین نے ان کا استقبال کیا، اور صحافیوں سے بات کی۔
ارتان نے کہا کہ صومالی نام کا دفاع کرنا ہم سب پر منحصر ہے۔ "صومالیہ ہمارا ہے، چاہے وہ بری حالت میں ہو یا اچھی حالت میں۔ وہ جھنڈا ہمارا ہے اور وہ پاسپورٹ ہمارا ہے۔"
ایک ایسے ملک میں جہاں دہائیوں کی جنگ اور القاعدہ سے منسلک الشباب انتہا پسند گروپ کے عروج نے صومالیہ میں بہت سے لوگوں کی صلاحیتوں کو محدود کر دیا ہے، ارتان کے امریکہ میں داخلے سے انکار نے مایوسی کو جنم دیا ہے۔
دارالحکومت موغادیشو پہنچ کر انہوں نے صومالیہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ فیفا کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔
عمر ارتان کی صومالیہ آمد پر ہوائی اڈے پر سینکڑوں حامیوں نے صومالی پرچم لہرائے۔ اس موقع پر انھوں نے کہا کہ، "میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، انشاء اللہ، میں اگلے ٹورنامنٹ میں شرکت کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ صومالی عوام اس میں سکون حاصل کریں اور پراعتماد رہیں۔"
ارتان نے تاریخ میں اپنا نام درج کر لیا: صومالی وزیر اعظم
بعد ازاں بدھ کے روز، موغادیشو میں ارتان کے استقبال کی تقریب کے لیے اسٹیڈیم میں ہزاروں فٹ بال شائقین کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے اور وہاں حب الوطنی کے گیت گونج رہے تھے۔ حامیوں نے ملک کا پرچم لہرایا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔
صومالیہ کے وزیر اعظم حمزہ عبدی بارے نے بھی ارتان کی میزبانی کی، اور ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ریفری (عمر ارتان) نے "پہلے ہی لاکھوں لوگوں کے دل جیت لیے ہیں اور تاریخ میں اپنا مقام حاصل کر لیا ہے۔"
حمزہ عبدی نے کہا ، "انھوں (عمر ارتان) نے خود کو اس بات کو یقینی بنانے کے لئے وقف کیا کہ فٹ بال کا فیصلہ میرٹ کے ذریعہ کیا گیا تھا، پھر بھی قسمت نے انہیں اس مرحلے سے باہر کردیا جس کے وہ بہت زیادہ مستحق تھے۔"
عمر ارتان کون ہیں؟
ارتان کو 2018 میں فیفا ریفری کے طور پر اندراج کیا گیا تھا۔ بعد میں وہ افریقی کپ آف نیشنز میں ریفری کی خدمات دینے والے پہلے صومالی بن گئے۔ انہوں نے جنوری 2024 میں تیونس اور نمیبیا کے درمیان گروپ فکسچر کو انجام دیا۔
مئی میں، وہ مراکش میں افریقی چیمپئنز لیگ کے فائنل کے فیصلہ کن مرحلے کے ریفری تھے، جو براعظم کا سب سے بڑا کلب فٹ بال کھیل ہے۔
وہ افریقہ کے ٹاپ ریفریوں میں سے ایک ہیں اور انہیں 2025 میں براعظم کا بہترین مرد ریفری قرار دیا گیا تھا۔
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