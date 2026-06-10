فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ہی تنازعات میں گھرا، ٹورنامنٹ ریفری نے امریکہ میں داخلے سے انکار کر دیا
فیفا ورلڈ کپ کے ریفری عمر عبدالقادر ارتان نے امریکہ میں داخلے سے انکار کر دیا۔
Published : June 10, 2026 at 10:00 AM IST
حیدرآباد: فٹبال کا سب سے بڑا ایونٹ فیفا ورلڈ کپ 2026 شروع ہونے سے پہلے ہی بڑے تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ تازہ ترین واقعہ افریقہ کے بہترین فٹ بال ریفری عمر عبدالقادر ارتان سے متعلق ہے۔ صومالیہ کے ریفری کو امریکہ میں داخلے سے منع کر دیا گیا تھا اور میامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حکام نے اسے واپس لے لیا تھا، جس سے پوری فٹبال برادری ناراض ہو گئی تھی۔
عمر عبدالقادر ارتان فیفا کی جانب سے 11 جون سے امریکا، کینیڈا اور میکسیکو میں شروع ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے منتخب کیے گئے 52 ریفریز میں شامل تھے۔ امریکا میں ان کے داخلے سے انکار کے باعث فیفا نے انھیں ورلڈ کپ آفیشلز کی فہرست سے نکال دیا ہے۔
FIFA confirm Omar Abdulkadir Artan can’t officiate at the World Cup after being denied entry into the United States.— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 8, 2026
The Somali referee is one of Africa’s most respected officials. Somalia's Ministry of Youth and Sports say Artan travelled with a valid US visa.
Yet Somalia is… pic.twitter.com/EptpNjCpgE
فیفا نے کیا کہا؟
فیفا کا کہنا ہے کہ وہ میزبان ملک کے امیگریشن کے عمل (بشمول ویزا کے فیصلے) میں مداخلت نہیں کرتا ہے۔ فیفا کے پچھلے ایونٹس کی طرح، میزبان حکومت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کس کو ویزہ ملتا ہے اور اسے ان کے ملک میں داخلہ دیا جاتا ہے۔
یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن (سی بی پی) نے بتایا کہ اورٹن کی معمول کی اسکریننگ ہوئی۔ CBP کے ترجمان نے کہا، "ایک مسافر کی اضافی اسکریننگ CBP کے اسکریننگ کے عمل کا ایک عام حصہ ہے جب حکام کو معلومات کی تصدیق کرنے یا ملک میں داخلے کے لیے اہلیت کا تعین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکریننگ کے بعد، اورٹن کو ملک میں داخلے کے لیے نااہل پایا گیا اور اس لیے داخلے سے انکار کر دیا گیا۔"
عمر عبدالقادر اورٹن کون ہیں؟
اورٹن 2018 سے فیفا کی فہرست میں شامل ریفری ہیں اور انہوں نے بین الاقوامی اور کلب دونوں سطحوں پر اہم عالمی میچوں میں کام کیا ہے۔ انہوں نے حالیہ افریقہ کپ آف نیشنز میں بطور ریفری بھی خدمات انجام دیں۔ گزشتہ سال انہیں کنفیڈریشن آف افریقن فٹ بال کے مینز ریفری آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔
صومالیہ کے وزیراعظم کی امریکی انتظامیہ پر تنقید
اس واقعے کے بعد صومالیہ کے وزیر اعظم حسن علی خیر نے ایک عوامی بیان جاری کرتے ہوئے امریکی انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حسن نے کہا، "مجھے اس خبر سے سخت مایوسی ہوئی ہے کہ عمر اورٹن، افریقہ کے بہترین ریفریوں میں سے ایک اور دنیا کے بہترین ریفریوں میں سے ایک، ویزا سے متعلق مسائل کی وجہ سے فیفا ورلڈ کپ میں فرائض انجام نہیں دے سکیں گے۔"
انہوں نے مزید کہا، "عمر نے اپنی قابلیت، محنت، پیشہ ورانہ مہارت اور دیانت کے ذریعے اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ افریقی اور بین الاقوامی فٹ بال کی اعلیٰ سطحوں پر کام کرنے کے بعد، ان کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ نہ صرف صومالیہ بلکہ لاکھوں نوجوان افریقیوں کی امیدوں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بہترین کام کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔"