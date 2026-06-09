فیفا ورلڈ کپ 2026 سے قبل بڑا دھچکا، صومالی ریفری عمر عبدالقادر آرتان کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا
فیفا نے کہاکہ ویزا اور امیگریشن سے متعلق فیصلوں میں اسکا کوئی کردار نہیں ہوتا اور یہ مکمل طور پر میزبان ملک کا اختیار ہے۔
Published : June 9, 2026 at 1:18 PM IST
میامی: فیفا ورلڈ کپ 2026 میں تاریخ رقم کرنے کا خواب دیکھنے والے صومالی ریفری عمر عبدالقادر آرتان کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہ ملنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ فیفا کی جانب سے منتخب کیے گئے 52 بین الاقوامی میچ آفیشلز کی فہرست میں شامل عمر آرتان پہلے صومالی ریفری بننے والے تھے جو فٹبال کے سب سے بڑے عالمی مقابلے میں فرائض انجام دیتے۔ تاہم میامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر امریکی حکام نے انہیں ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔
فیفا کے ترجمان نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کو بتایا کہ عمر عبدالقادر آرتان ورلڈ کپ 2026 میں تربیت یا آفیشل فرائض انجام نہیں دے سکیں گے کیونکہ انہیں امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ فیفا نے واضح کیا کہ ویزا اور امیگریشن سے متعلق فیصلوں میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا اور یہ مکمل طور پر میزبان ملک کا اختیار ہے۔
امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے مطابق آرتان کو معمول کی جانچ کے بعد مزید تفتیش کے لیے روکا گیا تھا۔ بعد ازاں ’’سیکیورٹی جانچ‘‘ سے متعلق خدشات کی بنیاد پر انہیں ناقابلِ قبول قرار دیتے ہوئے داخلے سے انکار کر دیا گیا۔ عمر عبدالقادر آرتان 2018 سے فیفا کے منظور شدہ ریفری ہیں اور متعدد بین الاقوامی مقابلوں میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔
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وہ حالیہ افریقہ کپ آف نیشنز میں بھی ریفری کے فرائض انجام دے چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال انہیں کنفیڈریشن آف افریقن فٹبال کی جانب سے سال کا بہترین مرد ریفری قرار دیا گیا تھا۔ کھیلوں کے حلقوں میں اس فیصلے کو عمر آرتان کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلے صومالی ریفری بننے کے انتہائی قریب تھے۔