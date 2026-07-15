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فیفا ورلڈ کپ: اسپین سولہ سال بعد فائنل میں پہنچ گیا، سیمی فائنل میں فرانس کو شکست

اسپین بمقابلہ فرانس سیمی فائنل: فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 0-2 سے شکست دی۔

fifa world cup 2026 semi final spain beat france 2 0 to reach fifa world cup final Urdu News
اسپین نے سیمی فائنل میں فرانس کو 0-2 سے شکست دی (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 15, 2026 at 9:55 AM IST

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ڈیلاس ایٹ اینڈ ٹی اسٹیڈیم: بدھ 15 جون کو ڈیلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 0-2 سے شکست دی۔ اس شاندار فتح کے ساتھ ہی فرانس 2010 کے بعد دوسری بار فائنل میں داخل ہونے سے محروم رہ گیا۔ اس سے قبل انہوں نے 2010 میں ہالینڈ کو شکست دے کر فائنل جیتا تھا۔

فرانس کے خلاف سیمی فائنل میچ میں اسپین کے دو ہیرو میکل اویارزابال اور پیڈرو پورو تھے۔ اویرزبال نے 22ویں منٹ میں پنالٹی کو گول میں بدل کر اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ پیڈرو پورو نے پھر 58ویں منٹ میں دوسرا گول کرکے برتری کو دگنا کردیا۔

سیمی فائنل میں چوتھی شکست

فائنل کی سیٹی بجی، ہسپانوی کھلاڑی خوشی سے نہال تھے، فرانسیسی ٹیم کے لیے یہ مایوس کن لمحہ تھا۔ یہ فرانس کی ورلڈ کپ کے آٹھ سیمی فائنل میں چوتھی شکست تھی۔ مزید برآں، یہ یورو 2024 (1-2) اور نیشنز لیگ 2025 (4-5) کے بعد، ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں اسپین سے مسلسل تیسری شکست تھی۔

چھٹی کلین شیٹ

اسپین نے اس ٹورنامنٹ میں سات میچوں میں اپنی چھٹی کلین شیٹ ریکارڈ کی، یعنی اس نے مخالف ٹیم کو ایک بھی گول نہیں کرنے دیا۔ اسپین نے جاری ٹورنامنٹ میں اب تک صرف ایک گول کھایا ہے۔ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کی طرف سے سب سے کم گول کھانے کا ریکارڈ دو ہے، جو فرانس (1998)، اٹلی (2006) اور خود اسپین (2010) کے پاس ہے۔

ٹیم ٹورنامنٹ کلین شیٹس گول کیپر
اسپین 20266یونائی سیمون
نیدرلینڈ 19745جان جونگ بلیڈ
اٹلی 19905والٹر زینگا
برازیل 19945کلاڈیو ٹفاریل
فرانس 19985فیبین بارتھیز
اسپین 20105آئیکر کیسیلاس

فرانس کا اگلا میچ

اسپین کا مقابلہ اب نیو جرسی اسٹیڈیم میں فائنل میں انگلینڈ اور ارجنٹائن کے درمیان دوسرے سیمی فائنل میچ کے فاتح سے ہوگا۔ دریں اثنا، فرانس 19 جولائی کو تیسری پوزیشن کے لیے دوسرے سیمی فائنل میں ہارنے والی ٹیم سے کھیلے گا، جہاں ایمباپے (Mbappé) کو ایک اور گولڈن بوٹ جیتنے کے اپنے امکانات کو بڑھانے کا موقع ملے گا۔ وہ اب تک کل آٹھ گول کر چکے ہیں۔

fifa world cup 2026 semi final spain beat france 2 0 to reach fifa world cup final Urdu News
یہ فرانس کی ورلڈ کپ کے آٹھ سیمی فائنل میں چوتھی شکست تھی (AP)

اسپین نے 2010 کے ورلڈ کپ والا جذبہ پھر دوبارہ حاصل کر لیا

اسپین کے کوچ لوئس ڈی لا فوینٹے نے کہا کہ ان کی ٹیم صحیح وقت پر اپنی بہترین فارم میں پہنچی ہے۔ میچ کے بعد، انہوں نے کہا، "ہم نے تقریباً چار سال پہلے ایک وژن کے ساتھ شروعات کی تھی اور ہم اس وژن پر قائم رہے اور یہی چیز ہمیں یہاں تک لے آئی ہے۔ آج ہم نے دنیا کی بہترین قومی ٹیموں میں سے ایک کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے دنیا کی بہترین ٹیم کا سامنا کیا۔ یہ کھلاڑی ہر چیز کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اپنے عزم، یکجہتی، فراخدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں ایک خوش لباس اور پورے ملک کی حمایت اپنے پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ ہم نے 2010 کا جذبہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ اس ٹیم کا جذبہ اس بات سے عیاں ہے کہ جو کھلاڑی نہیں کھیلے وہ بھی میچ کے بعد ٹریننگ کے لیے رک گئے۔

تسلیم کرنا ہوگا اسپین نے میچ پر مکمل کنٹرول کیا

فرانس کے کوچ ڈیڈیئر ڈیس چیمپس (Didier Deschamps) نے اعتراف کیا کہ ان کی ٹیم اپنی بہترین ٹیم سے بہت نیچے تھی اور اسے خطرناک حملہ آور کھیل نہ کھیلنے کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ میچ کے بعد ڈیس چیمپس نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ہم بہت مایوس ہیں، ہمارا مقصد فائنل میں پہنچنا تھا لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اسپین نے میچ پر مکمل کنٹرول کیا۔ کھلاڑی بہت افسردہ ہیں کیونکہ ہماری توقعات بہت زیادہ تھیں، حالانکہ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی تکنیکی سطح سے تھوڑا نیچے تھے اور ایک ایسی ٹیم کا سامنا کر رہے تھے جس نے واقعی کھیل کو کنٹرول کیا۔

ہم نے کچھ تکنیکی پاسنگ غلطیاں کیں

ان کا مزید کہنا تھا کہ ’’یہ بنیادی طور پر ہماری اپنی غلطی ہے‘‘۔ "ہم نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا جتنا ہم کر سکتے تھے اور حملے میں اتنے خطرناک نہیں تھے جتنے کہ ہم کر سکتے تھے۔ ہم نے کچھ تکنیکی پاسنگ غلطیاں کیں جس سے گول کرنے کے مواقع پیدا ہو سکتے تھے۔ یہ سچ ہے، چاہے یہ افسوسناک ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے اس قسم کا فٹ بال نہیں کھیلا جس طرح کھیلنا چاہیے اور ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔"

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TAGGED:

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