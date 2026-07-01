فیفا ورلڈ کپ: ناروے، فرانس اور میکسیکو پری کوارٹر فائنل میں پہنچے، ایمباپے نے کردیا کمال
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 میچز میں ناروے نے آئیوری کوسٹ، فرانس نے سویڈن کو اور میکسیکو نے ایکواڈور کو شکست دی۔
Published : July 1, 2026 at 11:20 AM IST
فیفا ورلڈ کپ 2026: فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 میں ناروے بمقابلہ آئیوری کوسٹ، فرانس بمقابلہ سویڈن اور میکسیکو بمقابلہ ایکواڈور کے میچ، توقع کے مطابق، یکطرفہ تھے۔ جس ٹیم سے میچ جیتنے کی امید تھی وہ کامیاب ہو گئی۔
ناروے نے آئیوری کوسٹ کو شکست دی
ڈیلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ایرلنگ ہالینڈ نے 86ویں منٹ میں گول کر کے ناروے کو آئیوری کوسٹ کے خلاف 1-2 سے فتح دلائی۔ اس فتح کے ساتھ ہی ناروے نے ٹورنامنٹ کی تاریخ میں پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 میں جگہ حاصل کر لی۔
ہالینڈ نے 2026 کے ورلڈ کپ کا اپنا پانچواں گول کیا
میچ میں اینٹونیو نگوسا نے شاندار کرلنگ شاٹ کے ذریعے ناروے کو برتری دلا دی تاہم عماد ڈیالو نے آئیوری کوسٹ کے لیے اس سے بھی بہتر گول کر کے برابر کر دیا۔ آخر کار، 86ویں منٹ میں، ہالینڈ نے 2026 کے ورلڈ کپ کا اپنا پانچواں گول کر کے ناروے کو اگلے راؤنڈ میں پہنچا دیا، جہاں اب اس کا مقابلہ راؤنڈ آف 16 میں پانچ بار کے چیمپئن برازیل سے ہوگا۔
France are through to the @FIFAWorldCup Round of 16 🇫🇷— FIFA (@FIFAcom) June 30, 2026
Les Bleus are looking to reach the FIFA World Cup final for the third time in a row, a feat last achieved by Brazil who reached the final in 1994, 1998 and 2002. pic.twitter.com/nSukeDXJKy
فرانس نے سویڈن کو شکست دی
فرانس کے اسٹار کھلاڑی ایمباپے (Mbappé) نے ایک بار پھر اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو گول کیے۔ اس طرح فرانس نے سویڈن کو 0-3 سے شکست دے کر راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی۔ بریڈلی بارکولا نے بھی میچ میں گول کیا، جیسا کہ فرانس نے فیفا ورلڈ کپ 2026 (FIFA) میں اپنا شاندار آغاز جاری رکھا۔
لگاتار پانچ میچوں میں کم از کم تین گول کرنے والا پہلا ملک
اس کے ساتھ ہی فرانس ورلڈ کپ کی تاریخ میں لگاتار پانچ میچوں میں کم از کم تین گول کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ فرانس اب ساتویں بار (1986، 1998، 2006، 2014، 2018 اور 2022 کے بعد) راؤنڈ آف 16 میں کھیلے گا۔ ان کا مقابلہ 5 جولائی کو پیراگوئے سے ہوگا۔
ایمباپے Mbappé نے کمال کیا
ایمباپے (Mbappé) نے میچ میں دو گول کیے، جس سے وہ فیفا ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ گول اسکور کرنے والوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گئے۔ ان کی تعداد اب 18 تک پہنچ گئی ہے، جس سے وہ لیونل میسی سے صرف ایک گول پیچھے رہ گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ان دونوں ٹاپ کھلاڑیوں کے درمیان مزید تبدیلیوں کا امکان ہے۔
میکسیکو نے ایکواڈور کو ہرا دیا
جولین کوئونز اور راول جمینیز کے گول کی بدولت میزبان میکسیکو نے ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 میں ایکواڈور کو 0-2 سے شکست دی۔ میکسیکو ٹورنامنٹ میں اب تک ناقابل شکست ہے اور اگلے راؤنڈ میں اس کا مقابلہ انگلینڈ اور ڈی آر کانگو کے درمیان ہونے والے میچ کے فاتح سے ہوگا۔ ایکواڈور کا میچ بھی مایوس کن رہا۔ اسٹاپیج ٹائم کے پانچویں منٹ میں، ان کے کھلاڑی پیرو ہنکاپی (Piero Hincapié) کو مخالف کھلاڑی کے ساتھ بحث کے دوران چہرہ ڈھانپنے پر سرخ کارڈ کے ساتھ رخصت کیا گیا، اس طرح کرنا نئے قوانین کے تحت سختی سے ممنوع ہے۔
میکسیکو کی 40 سالہ خشک سالی ختم ہو گئی
میکسیکو 1986 کے بعد پہلی بار راؤنڈ آف 16 میں پہنچا ہے۔ اسے ناک آؤٹ مرحلے میں ایک بھی جیت درج کرنے کے لیے 40 سال انتظار کرنا پڑا۔ 1994 اور 2018 کے درمیان، ٹیم کو لگاتار سات بار راؤنڈ آف 16 سے باہر ہونا پڑا۔