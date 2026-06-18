فیفا ورلڈ کپ 2026: رونالڈو کی ٹیم جیتنے میں ناکام، کانگو کے ساتھ پوائنٹس بانٹنے پر مجبور
رونالڈو کی ٹیم پرتگال اور ڈی آر کانگو کے درمیان میچ 1-1 کی برابری پر ختم ہوا۔
Published : June 18, 2026 at 3:40 PM IST
ہیوسٹن: کرسٹیانو رونالڈو کے فیفا ورلڈ کپ 2026 کا آغاز اچھا نہیں رہا۔ بدھ کی رات، 17 جون کو، ان کی ٹیم، پرتگال کو ڈی آر کانگو نے 1-1 سے ڈرا کرانے پر مجبور کر دیا۔ پرتگال نے میچ کے 7ویں منٹ میں برتری حاصل کر لی، لیکن اس کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے، کیونکہ کانگو نے صرف 10 منٹ بعد ہی اسکور 1-1 سے برابر کر دیا۔
اس کے بعد کوئی بھی ٹیم گول نہ کرسکی جس کے نتیجے میں میچ ڈرا ہوگیا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ کا اشتراک کرنا پڑا۔ پرتگال کی جانب سے جواو نیوس نے گول کیا جب کہ کانگو کی جانب سے جوآن ویزا نے گول کیا۔
پرتگال کے پاس زیادہ تر گیند کا قبضہ
میچ میں پرتگال کے پاس زیادہ تر گیند کا قبضہ تھا، لیکن وہ اسے تین پوائنٹس میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے کیونکہ وہ ابتدائی گول کے بعد مضبوط حملہ کرنے میں ناکام رہے۔ پورے میچ میں ان کے ہدف پر صرف ایک شاٹ تھا۔
A moment 52 years in the making 🙌— FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026
Congo DR are back at the @FIFAWorldCup 🇨🇩 pic.twitter.com/SrPO9IAAUa
52 سال بعد پوائنٹ
یہ کانگو کے لیے جشن کا وقت تھا، جیسا کہ اس ڈرا کے ساتھ، وہ ورلڈ کپ سے 52 سال دور رہنے کے بعد اپنا پہلا پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کانگو کا پہلا ورلڈ کپ گول 1974 کے ٹورنامنٹ میں ملک کے ڈیبیو میچ میں ہوا۔ گروپ کے (K) میں کولمبیا اور ازبکستان جیسی دیگر ٹیموں کے ساتھ، پرتگال کو اپنے گروپ سے آرام سے آگے بڑھنے کی امید تھی، لیکن کانگو کے ساتھ ڈرا نے رونالڈو کی ٹیم پر دباؤ بڑھا دیا۔
رونالڈو کا کارنامہ
رونالڈو نے ورلڈ کپ میچ شروع کرنے والے سب سے معمر ترین آؤٹ فیلڈ کھلاڑی کا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ رونالڈو کا 23واں ورلڈ کپ میچ تھا، جس سے وہ اطالوی لیجنڈ پاؤلو مالدینی کے ساتھ ہمہ وقتی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہیں۔
History makers ⭐️— FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026
Lionel Messi and Cristiano Ronaldo are the only players in history to have played at six @FIFAWorldCup tournaments 🙌 pic.twitter.com/umtkqqks3x
ورلڈ کپ کی تاریخ کا معمر کھلاڑی
ورلڈ کپ میچ شروع کرنے والے سب سے معمر ترین آؤٹ فیلڈ کھلاڑی ہونے کے علاوہ، 41 سال اور 132 دن کی عمر میں، رونالڈو ٹورنامنٹ میں کھیلنے والے دوسرے سب سے معمر ترین آؤٹ فیلڈ کھلاڑی بھی بن گئے۔ ان سے پہلے راجر ملا کا نمبر ہے، جن کی عمر 42 سال اور 39 دن تھی جب وہ 28 جون 1994 کو روس کے خلاف کیمرون کے لیے کھیلے تھے۔
آج کے میچ کے نتائج
اس میچ کے علاوہ گروپ ایل کے ایک میچ میں گھانا نے پاناما کو 0-1 سے شکست دی جب کہ دوسرے میچ میں انگلینڈ نے کروشیا کو 2-4 سے شکست دی۔ گروپ کے (K) کے میچ میں کولمبیا نے ازبکستان کو 1-3 سے شکست دی۔ دن کا آخری میچ جمہوریہ چیک اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہندوستانی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کھیلا جائے گا۔