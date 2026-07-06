فیفا ورلڈ کپ: ناروے نے برازیل کو ہرا کر پہلی بار کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کر لی
فیفا ورلڈ کپ 2026: پانچ بار کا چیمپئن برازیل راؤنڈ آف 16 میں ناروے سے ہارنے کے بعد فیفا ورلڈ کپ 2026 سے باہر ہوگیا۔
Published : July 6, 2026 at 1:02 PM IST
میکسیکو، کینیڈا، امریکہ (نیو جرسی اسٹیڈیم): ناروے نے ایرلنگ ہالینڈ کے دو شاندار گولوں کی بدولت فٹ بال کی تاریخ کی سب سے بڑی جیت درج کی۔ انہوں نے پیر (6 جولائی) کو نیو جرسی اسٹیڈیم میں پانچ بار کے چیمپئن برازیل کو 1-2 سے شکست دے کر پہلی بار ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی۔ پانچ بار کے چیمپئنز کا ٹورنامنٹ میں کوارٹر فائنل تک پہنچنے کا سلسلہ لگاتار آٹھ مقابلوں کے بعد ٹوٹ گیا۔ 1990 کے بعد یہ ان کا پہلا موقع تھا کہ وہ اس مرحلے سے پہلے ہی باہر ہو گئے۔ 1990 میں، وہ اپنے روایتی حریف ارجنٹائن کے ہاتھوں ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے تھے۔
ایرلنگ ہالینڈ کا جادو
راؤنڈ آف 16 میں برازیل کو شکست دینے کے بعد ناروے اب فائنل میں پہنچنے سے صرف دو میچ دور ہے۔ ایرلنگ ہالینڈ نے اس جیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے دو گول کیے اور اس طرح ان کے گولوں کی تعداد سات ہو گئی۔ اب وہ کیلیان ماپے (Kylian Mbappé) اور لیونل میسی (Lionel Messi) کے برابر ہیں، جس سے اڈیڈاس (Adidas) گولڈن بوٹ کی دوڑ مزید دلچسپ ہو گئی ہے۔ ہالینڈ نے ناروے کے لیے اپنے آخری 14 مسابقتی میچوں میں سے ہر ایک میں گول کیے ہیں، جن میں کل 27 گول ہیں۔
برازیل پنالٹی سے محروم
میچ کے حوالے سے ناروے نے نیو جرسی میں شروع سے ہی جارحانہ کھیل پیش کیا۔ کھیل کے تیسرے ہی منٹ میں پیٹرک برگ نے گول کرنے کی کوشش کی اور گیند کو جال کے اوپری حصے میں ڈالا لیکن آف سائیڈ کی وجہ سے گول کو مسترد کر دیا گیا۔ چند منٹ بعد، وار چیک کے بعد برازیل کو پنالٹی سے نوازا گیا، لیکن اورجان ہاسکجولڈ نائلینڈ کے شاندار بچاؤ نے انہیں برتری حاصل کرنے سے روک دیا۔
برازیل 1990 کے بعد سب سے جلد ورلڈ کپ سے باہر
آخری منٹوں میں ناروے کی صورتحال مزید بہتر ہوئی۔ سب سے پہلے پاس، اینڈریاس شیلڈرپ نے ہالینڈ کو دیا، جس نے ہیڈر کے ساتھ ٹیم کو برتری دلائی۔ اس کے بعد ہالینڈ نے 16 میٹر کی دوری سے اپنا اور ناروے کا دوسرا گول کیا۔ اسٹاپیج ٹائم کے دسویں منٹ میں نیمار کی پنالٹی محض تسلی تھی۔ اس کے ساتھ ہی برازیل 1990 کے بعد سب سے جلد ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا جب کہ ناروے نے پہلی بار آخری آٹھ (کوارٹر فائنل) میں جگہ حاصل کی۔
ناروے کا اگلا مقابلہ ہفتہ کو میامی گارڈنز میں انگلینڈ سے ہوگا، جس نے راؤنڈ آف 16 کے میچ میں میکسیکو کو 2-3 سے شکست دی۔
نیمار نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا
میچ کے بعد 34 سالہ نیمار نے اعلان کیا کہ یہ برازیل کی قومی ٹیم کے لیے ان کا آخری میچ ہے۔ نیمار نے برازیل کے لیے اپنا پہلا میچ 10 اگست 2010 کو شمالی نیو جرسی کے میڈو لینڈز اسٹیڈیم میں امریکہ کے خلاف دوستانہ میچ میں کھیلا تھا۔ ناروے کے خلاف، انہوں نے بینچ سے متبادل کے طور پر آنے کے بعد آخری منٹوں میں پنالٹی کک پر گول کیا۔ دائیں پنڈلی کی مسلسل چوٹ کی وجہ سے، نیمار نے ٹورنامنٹ میں برازیل کے پانچ میں سے صرف دو میچ کھیلے تھے۔ وہ گروپ مرحلے میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف بھی 15 منٹ کے لیے نظر آئے تھے۔
نیمار کے 130 میچوں میں 80 گول اور 59 اسسٹ
انہوں نے 2010 اور 2026 کے درمیان 130 میچوں میں 80 گول کیے اور 59 اسسٹ فراہم کیے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا اختتام برازیل کے اب تک کے سب سے زیادہ گول اسکورر اور مردوں کی بین الاقوامی فٹ بال کی تاریخ میں 11ویں سب سے زیادہ گول اسکورر کے طور پر کیا۔