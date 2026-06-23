ہالینڈ نے ناروے کو شکست دی، جب کہ ایمباپے نے فرانس کو ناک آؤٹ تک پہنچا دیا
فیفا ورلڈ کپ 2026: ناروے نے سینیگال کو 2-3 سے جب کہ فرانس نے عراق کو 0-3 سے شکست دی۔
Published : June 23, 2026 at 3:07 PM IST
کینیڈا، میکسیکو، امریکہ: ایرلنگ ہالینڈ کے دو گولوں کی مدد سے ناروے نے منگل (23 جون) کو نیو جرسی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ I کے میچ میں سینیگال کو 2-3 سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 میں اپنی جگہ محفوظ کر لی۔
سینیگال کے پاس ابھی کوئی پوائنٹ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی آٹھ بہترین تیسری پوزیشن والی ٹیموں میں سے ایک کے طور پر آگے بڑھ سکتی ہے۔ ان امیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں گروپ I کے اپنے آخری میچ میں عراق کو شکست دینا ہوگی۔
Norway go through to the knockouts! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
گولڈن بوٹ کی سخت دوڑ میں برقرار
ایرلنگ ہالینڈ نے میچ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ وہ 2018 میں ہیری کین کے بعد پہلے کھلاڑی بن گئے جنہوں نے اپنے پہلے دو ورلڈ کپ میچوں میں ایک سے زیادہ گول کیے اور مجموعی طور پر چھٹا۔ ناروے کے اسٹرائیکر گروپ I میں پہلے ہی چار گول کر چکے ہیں، انہں نے خود کو لیونل میسی اور کائلان ایمباپے کے ساتھ گولڈن بوٹ کی سخت دوڑ میں مضبوطی سے برقرار رکھا ہے۔
ناروے کی جانب سے مارکس ہولمگرین پیڈرسن کا گول
ہالینڈ نے ورلڈ کپ کے دو میچوں میں چار گول کیے ہیں اور اپنے ملک کے لیے 52 میچوں میں شاندار 59 گول کیے ہیں۔ میچ میں ناروے کی جانب سے مارکس ہولمگرین پیڈرسن نے بھی گول کیا جب کہ سینیگال کی جانب سے سار نے دونوں گول کیے۔
France's victory earns them a place in the Round of 32 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
فرانس نے عراق کو تین صفر سے شکست دی
اسی گروپ کے دوسرے میچ میں فرانس نے عراق کو 0-3 سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 میں ایک میچ باقی رہ کر جگہ پکی کرلی۔ اپنا 100واں بین الاقوامی میچ کھیلتے ہوئے، کیلیان ایمباپے (Kylian Mbappé) نے میچ میں دو گول کیے، جب کہ عثمان ڈیمبیلے (Ousmane Dembélé) نے تیسرا گول کیا۔
گولڈن بوٹ کی دوڑ میں لیونل میسی کے قریب ایمباپے
میچ میں ایمباپے کی شاندار کارکردگی نے اب ان کے گولوں کی تعداد فیفا (FIFA) ورلڈ کپ کے چھ میچوں میں چار تک پہنچائی ہے، جس سے وہ گولڈن بوٹ کی دوڑ میں لیونل میسی (5 گول) سے بالکل پیچھے رہ گئے اور ہر میچ میں اسکور کرنے کے اپنے شاندار ریکارڈ کو برقرار رکھا۔
Six teams in ✅— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
26 spots to fill 👀#FIFAWorldCup #Qualified @Mcdonalds pic.twitter.com/10J6bdBbtU
برازیل کے رونالڈو کو پیچھے چھوڑا
اس کے علاوہ، فیفا ورلڈ کپ میں ایمباپے کے گولوں کی تعداد 16 تک پہنچ گئی ہے، جس نے برازیل کے رونالڈو کے 15 ورلڈ کپ گولز کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ جرمنی کے میروسلاو کلوز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، نئے ریکارڈ ہولڈر لیونل میسی (18 گول) سے صرف دو گول پیچھے ہیں۔
الجزائر نے اردن کو 1-2 سے شکست دی
گروپ جے کے میچ میں الجزائر نے اردن کو 1-2 سے شکست دے دی۔ الجزائر کی جانب سے بین بوئیلی اور گوئری نے گول کیے جب کہ اردن کی جانب سے الراشدان نے گول کیا۔