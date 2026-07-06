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فیفا ورلڈ کپ: نیمار نے فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد بین الاقوامی فٹ بال کو الوداع کہہ دیا

نیمار ریٹائر ہو گئے۔ نیمار نے اپنا پہلا میچ 10 اگست 2010 کو برازیل کے لیے کھیلا تھا۔

fifa world cup 2026 neymar retires from international football after fifa world cup exit Urdu News
نیمار نے انٹرنیشنل فٹ بال کو الوداع کہہ دیا (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 6, 2026 at 12:42 PM IST

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میکسیکو، کینیڈا، امریکہ: برازیل کے اسٹار کھلاڑی نیمار نے انٹرنیشنل فٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔ انہوں نے یہ اعلان فیفا ورلڈ کپ 2026 سے اپنی ٹیم کے راؤنڈ آف 16 میں ناروے سے 1-2 سے شکست کے بعد باہر ہونے کے بعد کیا۔

میچ کے بعد نیمار رو پڑے اور گلوبو ایسپورٹ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنا آخری میچ سیلیکاؤ (برازیل کی قومی ٹیم) کے لیے کھیل لیا ہے۔

fifa world cup 2026 neymar retires from international football after fifa world cup exit Urdu News
نیمار نے 130 میچوں میں 80 گول کیے اور 58 اسسٹ فراہم کیے (AP)

نیمار حالیہ برسوں میں انجری کا شکار رہے

نیمار، ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے برازیل کے سب سے زیادہ سجے ہوئے کھلاڑی، حالیہ برسوں میں انجری کا شکار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس (تاثیر) میں کمی آئی ہے۔ ملک اب تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے اور ایک نئی نسل اقتدار سنبھال رہی ہے۔ کیپٹن مارکوین ہوس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نئی نسل کے ساتھ صبر و تحمل سے کام لیں اور شروع سے ہی ان کا ساتھ دیں۔

نیمار کا پہلا میچ 10 اگست 2010 کو برازیل کے لیے

34 سالہ نیمار نے اپنا پہلا میچ 10 اگست 2010 کو برازیل کے لیے کھیلا۔ یہ شمالی نیو جرسی کے میڈو لینڈز اسٹیڈیم میں امریکہ کے خلاف ایک دوستانہ میچ تھا۔ ناروے کے خلاف، انہوں نے بینچ سے متبادل کے طور پر آنے کے بعد آخری منٹوں میں پنالٹی کک پر گول کیا۔

fifa world cup 2026 neymar retires from international football after fifa world cup exit Urdu News
نیمار نے 130 میچوں میں 80 گول کیے اور 58 اسسٹ فراہم کیے (AP)

نیمار دائیں پنڈلی کے درد سے پریشان تھے

دائیں پنڈلی کی مسلسل چوٹ کی وجہ سے، نیمار نے ٹورنامنٹ میں برازیل کے پانچ میں سے صرف دو میچ کھیلے۔ وہ گروپ مرحلے میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف 15 منٹ کے لیے بھی نظر آئے۔

نیمار کا بین الاقوامی کیریئر

34 سالہ فارورڈ نے برازیل کی مردوں کی قومی ٹیم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کے طور پر اپنے کیریئر کا اختتام کیا۔ انہوں نے 130 میچوں میں 80 گول کیے اور 58 اسسٹ فراہم کیے۔

2016 میں برازیل کو سونے کا تمغہ دلایا

انہوں نے دو اولمپک مقابلوں میں بھی حصہ لیا، 2012 میں چاندی کا تمغہ جیتا اور 2016 میں برازیل کو سونے کا تمغہ دلایا۔ جب کہ ان کا کلب کیریئر ٹرافیوں سے بھرا ہوا تھا، برازیل کے ساتھ سینئر سطح پر ان کی واحد بڑی فتح 2013 کا کنفیڈریشن کپ تھا۔

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