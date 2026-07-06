فیفا ورلڈ کپ: نیمار نے فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد بین الاقوامی فٹ بال کو الوداع کہہ دیا
نیمار ریٹائر ہو گئے۔ نیمار نے اپنا پہلا میچ 10 اگست 2010 کو برازیل کے لیے کھیلا تھا۔
Published : July 6, 2026 at 12:42 PM IST
میکسیکو، کینیڈا، امریکہ: برازیل کے اسٹار کھلاڑی نیمار نے انٹرنیشنل فٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔ انہوں نے یہ اعلان فیفا ورلڈ کپ 2026 سے اپنی ٹیم کے راؤنڈ آف 16 میں ناروے سے 1-2 سے شکست کے بعد باہر ہونے کے بعد کیا۔
میچ کے بعد نیمار رو پڑے اور گلوبو ایسپورٹ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنا آخری میچ سیلیکاؤ (برازیل کی قومی ٹیم) کے لیے کھیل لیا ہے۔
نیمار حالیہ برسوں میں انجری کا شکار رہے
نیمار، ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے برازیل کے سب سے زیادہ سجے ہوئے کھلاڑی، حالیہ برسوں میں انجری کا شکار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس (تاثیر) میں کمی آئی ہے۔ ملک اب تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے اور ایک نئی نسل اقتدار سنبھال رہی ہے۔ کیپٹن مارکوین ہوس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نئی نسل کے ساتھ صبر و تحمل سے کام لیں اور شروع سے ہی ان کا ساتھ دیں۔
نیمار کا پہلا میچ 10 اگست 2010 کو برازیل کے لیے
34 سالہ نیمار نے اپنا پہلا میچ 10 اگست 2010 کو برازیل کے لیے کھیلا۔ یہ شمالی نیو جرسی کے میڈو لینڈز اسٹیڈیم میں امریکہ کے خلاف ایک دوستانہ میچ تھا۔ ناروے کے خلاف، انہوں نے بینچ سے متبادل کے طور پر آنے کے بعد آخری منٹوں میں پنالٹی کک پر گول کیا۔
نیمار دائیں پنڈلی کے درد سے پریشان تھے
دائیں پنڈلی کی مسلسل چوٹ کی وجہ سے، نیمار نے ٹورنامنٹ میں برازیل کے پانچ میں سے صرف دو میچ کھیلے۔ وہ گروپ مرحلے میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف 15 منٹ کے لیے بھی نظر آئے۔
Maybe in another life Neymar 💔🇧🇷 pic.twitter.com/dWfsMIcws5— 🕊️ (@neycentral) July 5, 2026
نیمار کا بین الاقوامی کیریئر
34 سالہ فارورڈ نے برازیل کی مردوں کی قومی ٹیم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کے طور پر اپنے کیریئر کا اختتام کیا۔ انہوں نے 130 میچوں میں 80 گول کیے اور 58 اسسٹ فراہم کیے۔
2016 میں برازیل کو سونے کا تمغہ دلایا
انہوں نے دو اولمپک مقابلوں میں بھی حصہ لیا، 2012 میں چاندی کا تمغہ جیتا اور 2016 میں برازیل کو سونے کا تمغہ دلایا۔ جب کہ ان کا کلب کیریئر ٹرافیوں سے بھرا ہوا تھا، برازیل کے ساتھ سینئر سطح پر ان کی واحد بڑی فتح 2013 کا کنفیڈریشن کپ تھا۔