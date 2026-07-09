فیفا ورلڈ کپ: مراکش کو بڑا دھچکا، اسٹار کھلاڑی کوارٹر فائنل میچ سے باہر
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش اور فرانس کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔
Published : July 9, 2026 at 3:46 PM IST
نئی دہلی: مراکش کو فیفا ورلڈ کپ 2026 میں مضبوط فرانسیسی ٹیم کے خلاف کوارٹر فائنل مقابلے سے قبل ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ ان کے اہم فارورڈ اسماعیل سبری انجری کے باعث میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ مراکش کے ہیڈ کوچ محمد اوابی نے جمعرات کو میچ سے قبل پریس کانفرنس میں اس بات کی تصدیق کی۔ سبری کینیڈا کے خلاف راؤنڈ آف 16 کے میچ کے دوران زخمی ہو گئے تھے۔ میچ سے پہلے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اوابی نے کہا سبیری تیار نہیں ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ان کے لیے ٹورنامنٹ کا اختتام نہیں ہو گا۔
سیبیری کی ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی
25 سالہ سائبیری جاری ٹورنامنٹ میں افریقی ٹیم کے نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے گروپ مرحلے کے تینوں میچوں میں گول کیے اور راؤنڈ آف 32 میں نیدرلینڈز کے خلاف فیصلہ کن شوٹ آؤٹ میں پنالٹی کو تبدیل کر دیا۔ ان کی غیر موجودگی مراکش کو 2022 کے ورلڈ کپ کے رنر اپ فرانس کے خلاف زیادہ دفاعی حکمت عملی اپنانے پر مجبور کر سکتی ہے۔
فرانس بمقابلہ مراکش ریکارڈ
فرانس اور مراکش تمام مقابلوں میں چھ بار آمنے سامنے آچکے ہیں جن میں فرانس کو برتری حاصل ہے۔ فرانس نے چار میچ جیتے ہیں، ایک ڈرا ہوا ہے اور ایک مراکش نے جیتا ہے۔ دونوں ٹیمیں اس سے قبل 2022 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں مدمقابل ہوئی تھیں، جہاں مراکش کو 2-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس سے وہ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سیمی فائنل سے باہر ہوئے تھے۔
میچ سے قبل ریفرینگ پر سوالات اٹھائے گئے
فیفا نے فرانس اور مراکش کے درمیان ہونے والے کوارٹر فائنل میچ کے لیے ایک ہی ملک ارجنٹینا کے تمام ریفریز کا تقرر کرکے ایک بڑی بحث چھیڑ دی ہے۔ 2026 کے ٹورنامنٹ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی میچ کو مکمل طور پر کسی ایک ملک کے آفیشلز کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔ تاہم، مراکش کے کوچ نے آفیشلز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے میچوں کے لیے تجربہ کار ریفری چاہتے ہیں۔
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