فیفا ورلڈ کپ میں ایک منفرد لمحہ: مراکش نے مکمل طور پر بیرون ملک پیدا ہونے والی ٹیم کو میدان میں اتارا، جانیے کیا کہتے ہیں فیفا کے قوانین؟
مراکش نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے اپنے افتتاحی میچ میں برازیل کے خلاف ڈرا کھیلا۔
Published : June 15, 2026 at 1:33 PM IST
حیدرآباد: مراکش نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اپنے گروپ سی کے میچ میں برازیل کے خلاف سنسنی خیز مقابلہ 1-1 سے ڈرا کھیلا، اس طرح مراکش نے کامیابی کے ساتھ ٹورنامنٹ میں ایک پوائنٹ حاصل کیا۔ میچ کے دوران ایک انوکھا لمحہ پیش آیا جب مراکش نے ایک ابتدائی الیون ٹیم اسکواڈ کو میدان میں اتارا جو مکمل طور پر بیرون ملک پیدا ہونے والے کھلاڑیوں پر مشتمل تھا۔
اس کے ساتھ، مراکش ٹورنامنٹ کی تاریخ میں پہلی ٹیم بن گئی جس نے ایک ابتدائی لائن اپ اسکواڈ میدان میں اتارا جو مکمل طور پر ملک سے باہر پیدا ہونے والے کھلاڑیوں پر مشتمل تھا۔ اس تاریخی لائن اپ نے دنیا بھر سے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا۔
مراکش ٹیم کے غیر ملکی کھلاڑی
گول کیپر یاسین بونو کی پیدائش مونٹریال، کینیڈا میں ہوئی، جب کہ دفاعی کھلاڑی اشرف حکیمی اور چاڈی ریاد بالترتیب میڈرڈ اور پالما، اسپین میں پیدا ہوئے۔ سینٹر بیک عیسیٰ ڈیوپ ٹولوز، فرانس میں پیدا ہوئے اور فل بیک نوسیر مزراوی نیدرلینڈ کے لیڈرڈورپ میں پیدا ہوئے ہیں۔
مڈفیلڈرز میں، ایوب بوعدی سینلیس، فرانس میں پیدا ہوئے تھے، جب کہ نیل ال عیناؤی نینسی میں پیدا ہوئے تھے۔ دریں اثنا، بلال الخانوس اور کیمسڈین طالبی بالترتیب بیلجیم کے مولن بیک اور سمبریویل میں پیدا ہوئے۔ اٹیکنگ مڈفیلڈر اسماعیل سائبری اسپین کے شہر ٹیراسا میں پیدا ہوئے جب کہ اسٹرائیکر سمیر ال مورابیٹ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں پیدا ہوئے۔
مراکش بمقابلہ برازیل کا میچ ڈرا پر ختم ہوا
مراکش نے میچ کا شاندار آغاز کیا اور 21ویں منٹ میں اپنا کھاتہ کھولا، جب سائبری نے شاندار حملہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو برتری دلادی۔ برازیل نے 32ویں منٹ میں ونسیئس جونیئر کے ذریعے گول کر کے اسکور 1-1 کر دیا۔
یہ ایک سنسنی خیز میچ تھا جس میں مراکش کے گول کیپر بونو اور برازیل کے ایلیسن نے کئی شاندار سیو کیے تھے۔ دونوں ٹیموں نے مجموعی طور پر 27 شاٹس لگائے لیکن کوئی بھی ٹیم فتح حاصل نہ کرسکی۔
مراکش کا اگلا میچ
برازیل اب جمعے کو فلاڈیلفیا میں ہیٹی کے خلاف کھیلے گا، جس کے بعد اسکاٹ لینڈ کے خلاف میامی گارڈنز، فلوریڈا میں گروپ سی کا آخری میچ ہوگا۔ دریں اثنا، مراکش جمعہ کو فاکس بورو، میساچوسٹس میں اسکاٹ لینڈ کا مقابلہ کرے گا اور پھر اٹلانٹا میں ہیٹی کے خلاف کھیلے گا۔
دوہری شہریت والے کھلاڑیوں پر فیفا کا اصول
فیفا کا اصول دوہری شہریت کے حامل کھلاڑیوں کو دونوں ممالک میں سے کسی ایک کے لیے بین الاقوامی فٹ بال میچ کھیلنے کا حق دیتا ہے۔ اس قاعدے سے سب سے زیادہ فائدہ مراکش کو ہوا ہے۔ مزید برآں، فرانس جیسے ممالک نے مراکشی نژاد بہت سے باصلاحیت کھلاڑیوں کو فرانسیسی ٹیم پر مراکش کی قومی ٹیم کا انتخاب کرتے دیکھا ہے۔