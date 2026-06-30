فیفا ورلڈ کپ: مراکش نے نیدرلینڈز کو شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا
مراکش بمقابلہ نیدرلینڈز: ریگولر ٹائم میں سنسنی خیز ڈرا کے بعد، مراکش نے پنالٹی شوٹ آؤٹ میں 2-3 سے جیت لیا۔
Published : June 30, 2026 at 12:45 PM IST
گواڈیلوپ، مونٹیری اسٹیڈیم، میکسیکو: فیفا ورلڈ کپ 2026 میں راؤنڈ آف 32 کے میچز جاری ہیں۔ نیدرلینڈز اور مراکش نے اپنے راؤنڈ آف 32 کے میچ میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن میچ پورے وقت پر 1-1 کی برابری پر ختم ہوا۔ میچ پھر اضافی وقت میں بھی کوئی ٹیم برتری نہیں بنا سکی۔ پھر میچ پنالٹیز پر چلا گیا، جہاں مراکش نے جیت کر پری کوارٹر فائنل (راؤنڈ آف 16) تک رسائی حاصل کی۔
مراکش نے پنالٹی شوٹ آؤٹ میں 2-3 سے کامیابی حاصل کی اور ہالینڈ پہلی بار راؤنڈ آف 16 تک پہنچنے میں ناکام رہا۔ نیدرلینڈز کی جانب سے پنالٹیز پر دو گول کیے گئے جب کہ مراکش کی جانب سے صوفیانے رحیمی، کیمسڈین تلبی اور اسماعیل صابری نے گول کرکے سنسنی خیز فتح حاصل کی۔
مراکش کا گزشتہ ورلڈ کپ قطر میں سیمی فائنل تک کا شاندار سفر
نیدرلینڈ اس سے قبل 2011 کے ورلڈ کپ میں کم از کم راؤنڈ آف 16 تک پہنچی تھی، جس میں چار سال قبل قطر میں کوارٹر فائنل تک رسائی بھی شامل تھی۔ مراکش نے گزشتہ ورلڈ کپ میں بھی سیمی فائنل تک شاندار سفر طے کیا تھا۔
ایکسٹرا ٹائم میں بھی کوئی ٹیم گول نہ کر سکی
ہالینڈ کی جانب سے کوڈی گاکپو نے مقررہ وقت کے 72ویں منٹ میں گول کیا۔ مراکش کے اسا ڈیوپ نے 91ویں منٹ میں گول کر کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد ایکسٹرا ٹائم میں نہ تو کوئی ٹیم گول کر سکی اور نہ ہی اضافی وقت کے 30 منٹ میں دونوں ٹیموں کو گول کرنے کا کوئی خاص موقع ملا۔
4 جولائی کو ٹورنامنٹ کے راؤنڈ آف 16 میں مراکش کا مقابلہ کینیڈا سے
یہ ٹورنامنٹ کا دوسرا میچ تھا جو شوٹ آؤٹ پر ختم ہوا۔ اس سے قبل پیراگوئے نے جرمنی کو پنالٹی پر شکست دی تھی۔ یہ ٹیمیں کسی بھی راؤنڈ آف 32 میچ کے لیے سب سے زیادہ درجہ بندی کے ساتھ میدان میں اتریں۔ مراکش دنیا میں چھٹے اور ہالینڈ ساتویں نمبر پر ہے۔ اب 4 جولائی کو ٹورنامنٹ کے راؤنڈ آف 16 میں مراکش کا مقابلہ کینیڈا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10:30 پر کھیلا جائے گا۔