فیفا ورلڈ کپ 2026: میکسیکو جنوبی کوریا کو شکست دے کر راؤنڈ آف 32 میں داخل ہونے والی پہلی ٹیم بن گئی
میکسیکو ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 کےلیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی، جس نے جنوبی کوریا کو ایک گول سے شکست دی۔
Published : June 19, 2026 at 9:25 AM IST
حیدرآباد: میکسیکو جمعہ کو فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 میں اپنی جگہ محفوظ کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ انہوں نے گواڈالاجارا میں گروپ اے کے مقابلے میں جنوبی کوریا کو 1-0 سے شکست دی۔ شریک میزبانوں نے اب تک اپنے گروپ مرحلے کے دونوں میچ جیت کر کوالیفائی کر لیا ہے۔
لوئس رومو کی دوسرے ہاف میں سٹرائیک میکسیکو کے لیے اہم لمحہ تھا، جس نے انہیں فاتحانہ طور پر ابھرنے میں مدد کی۔ مڈفیلڈر نے مخالف گول کیپر کم سیونگ گیو کی غلطی کا فائدہ اٹھایا، جس کے باکس کے اندر پھیلے ہوئے کیچ نے دوسرے ہاف کے اوائل میں میکسیکو کو ایک پیش رفت کا تحفہ دیا۔
میکسیکو نے دو میچوں سے چھ پوائنٹس حاصل کیے اور ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی ترقی کی ضمانت دی۔ Javier Aguirre کی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف 2-0 کی جیت کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا تھا، اور جمعہ کو دوسری فتح نے انہیں راؤنڈ آف 32 میں جگہ یقینی بنانے میں مدد کی۔
جنوبی کوریا نے چیکیا کے خلاف جیت کے بعد مقابلے میں حصہ لیا، اور ایک فتح انہیں اہلیت کے دہانے پر بھی پہنچا دیتی، لیکن ایشیائی ٹیم نے تال تلاش کرنے اور فاتح سکور کرنے کے لیے جدوجہد کی۔
پہلا ہاف میکسیکو کے ساتھ ایک قریبی مقابلہ تھا جس کے قبضے پر زیادہ کنٹرول تھا اور وہ حملہ کرنے کے لئے مہم جوئی کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف، جنوبی کوریا، اپنی ساخت میں کمپیکٹ تھا اور زیادہ تر جوابی حملے پر انحصار کرتا تھا۔ تاہم، دونوں ٹیموں نے مڈفیلڈ میں ایک دوسرے کو کینسل کرنے کی وجہ سے کسی بھی گول کیپر کا تجربہ نہیں کیا گیا۔
میکسیکو کے لیے اہم لمحہ دوسرے ہاف کے دوبارہ شروع ہونے کے پانچ منٹ بعد ہوا۔ جنوبی کوریا کے پینلٹی ایریا میں ایک اونچی گیند نے کم سیونگ گیو اور اس کے محافظوں کے درمیان الجھن پیدا کر دی۔ گول کیپر اپنے ساتھیوں سے ٹکرانے کے بعد گیند کو کلین اکٹھا کرنے میں ناکام رہا۔ رومو نے غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوری ردعمل کا اظہار کیا اور اپنی ٹیم کو فیصلہ کن برتری دلانے کے لیے گیند کو گول پوسٹ میں پھینک دیا۔
اگرچہ. میکسیکو نے اپنا پریس جاری رکھا، جنوبی کوریا نے کھیل میں اضافہ کیا اور میدان میں مزید تخلیقی ہونا شروع کیا۔ وہ ایک برابری کا گول کرنے کے قریب پہنچ گئے، میکسیکو کے گول کیپر راؤل رینگل نے چو گو-سنگ اور یانگ ہیون-جون کی گول پر کی گئی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک ڈبل بچایا۔