فیفا ورلڈ کپ لائیو اسٹریمنگ: جانیے آپ ہندوستان میں میچ کب اور کہاں مفت دیکھ سکتے ہیں؟
فیفا ورلڈ کپ لائیو اسٹریمنگ: فیفا ورلڈ کپ 2026 لائیو اسٹریمنگ کے بارے میں مکمل تفصیلات ہندوستانی وقت کے مطابق یہاں پڑھیں۔
Published : June 10, 2026 at 12:20 PM IST
حیدرآباد: انتظار آخرکار ختم ہو گیا۔ فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فیفا ورلڈ کپ، ہندوستانی وقت کے مطابق جمعہ، 12 جون کو شروع ہونے والا ہے۔ تین ممالک - ریاستہائے متحدہ، میکسیکو اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی - یہ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایڈیشن ہوگا۔
فیفا کی تاریخ میں پہلی بار 48 ٹیمیں ٹائٹل کے لیے مدمقابل ہوں گی جن میں کل 104 میچ ہوں گے۔ اس نئے اور توسیع شدہ فارمیٹ میں چار ٹیموں کے 12 گروپ شامل ہوں گے۔ ہر گروپ سے سرفہرست دو ٹیمیں اور آٹھ بہترین تیسری پوزیشن والی ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد راؤنڈ آف 32 اور راؤنڈ آف 16 ناک آؤٹ میچز ہوں گے۔
اکیلے گروپ مرحلے میں کل 72 دلچسپ میچ کھیلے جائیں گے، جس کا آغاز میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان 12 جون کو ہندوستانی وقت کے مطابق افتتاحی میچ سے ہوگا۔ ایک ماہ کے شدید مقابلے کے بعد عالمی چیمپئن کے تعین کے لیے فائنل میچ 20 جولائی کو نیو جرسی، امریکا میں کھیلا جائے گا۔
Football’s biggest festival begins! ⚽🔥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) June 10, 2026
🇲🇽 Mexico 🆚 🇿🇦 South Africa
🏆 FIFA World Cup 2026 – Opening Match
📺 LIVE on DD Sports (DD Free Dish) pic.twitter.com/xMidmzl8ir
فیفا ورلڈ کپ بھارت میں کہاں براہ راست نشر کیا جائے گا؟
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے میچز بھارت میں Zee Entertainment کے نئے شروع کیے گئے اسپورٹس چینل پر نشر کیے جائیں گے۔ ہندوستانی شائقین 'Unite8 Sports 1' اور 'Unite8 Sports 1 HD' پر ہندی میں میچوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جب کہ انگریزی کمنٹری کے لیے، شائقین 'Unite8 Sports 2' اور 'Unite8 Sports 2 HD' پر میچز دیکھ سکتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ Zee5 ایپ اور ویب سائٹ پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔
آپ مفت میں میچ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟
ہندوستان میں، فیفا ورلڈ کپ کے تمام میچز Zee Sports کے چینلز اور OTT پلیٹ فارم Zee5 پر دکھائے جائیں گے، جس کی تھوڑی سی فیس ہوگی۔ تاہم، ہندوستانی شائقین ٹورنامنٹ کے آٹھ بڑے میچ مفت میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ، چار کوارٹر فائنل، دو سیمی فائنل اور فائنل شامل ہیں، کیونکہ تمام آٹھ میچز بھی ڈی ڈی اسپورٹس پر نشر کیے جائیں گے۔
فیفا 2026 کا شیڈول (گروپ میچز) ہندوستانی وقت کے مطابق
ہندوستانی فٹ بال کے شائقین کے لیے جو رات اور صبح میچ دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستانی وقت کے مطابق فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ میچوں کا مکمل شیڈول یہ ہے۔
جمعہ 12 جون
گروپ A: میکسیکو بمقابلہ جنوبی افریقہ، 12:30 AM
گروپ اے: جنوبی کوریا بمقابلہ چیک جمہوریہ، صبح 7:30 بجے
13 جون بروز ہفتہ
گروپ بی: کینیڈا بمقابلہ بوسنیا، 12:30 AM
گروپ ڈی: امریکہ بمقابلہ پیراگوئے، 6:30 AM
14 جون بروز اتوار
گروپ بی: قطر بمقابلہ سوئٹزرلینڈ، 12:30 AM
گروپ سی: برازیل بمقابلہ مراکش، صبح 3:30 بجے
گروپ سی: ہیٹی بمقابلہ سکاٹ لینڈ، صبح 6:30 بجے
گروپ ڈی: آسٹریلیا بمقابلہ ترکی، صبح 9:30 بجے
گروپ ای: جرمنی بمقابلہ کوراؤ، رات 10:30 بجے
پیر، جون 15
گروپ F: نیدرلینڈز بمقابلہ جاپان، 1:30 AM
گروپ ای: آئیوری کوسٹ بمقابلہ ایکواڈور، صبح 4:30 بجے
گروپ F: سویڈن بمقابلہ تیونس، صبح 7:30 بجے
گروپ ایچ: اسپین بمقابلہ کیپ وردے وردے، رات 9:30 بجے
منگل 16 جون
گروپ جی: بیلجیم بمقابلہ مصر، 12:30 AM
گروپ ایچ: سعودی عرب بمقابلہ یوراگوئے، صبح 3:30 بجے
گروپ جی: ایران بمقابلہ نیوزی لینڈ، صبح 6:30 بجے
بدھ، 17 جون
گروپ I: فرانس بمقابلہ سینیگال، 12:30 AM
گروپ I: عراق بمقابلہ ناروے، 3:30 AM
گروپ J: ارجنٹائن بمقابلہ الجزائر، 6:30 AM
گروپ J: آسٹریا بمقابلہ اردن، صبح 9:30 بجے
گروپ K: پرتگال بمقابلہ DR کانگو، رات 10:30 بجے
18 جون بروز جمعرات
گروپ L: انگلینڈ بمقابلہ کروشیا، 1:30 AM
گروپ L: گھانا بمقابلہ پانامہ، 4:30 AM
گروپ K: ازبکستان بمقابلہ کولمبیا، صبح 7:30 بجے
گروپ A: جمہوریہ چیک بمقابلہ جنوبی افریقہ، صبح 9:30 بجے
19 جون بروز جمعہ
گروپ بی: سوئٹزرلینڈ بمقابلہ بوسنیا، 12:30 AM
گروپ بی: کینیڈا بمقابلہ قطر، 3:30 AM
گروپ اے: میکسیکو بمقابلہ جنوبی کوریا، صبح 6:30 بجے
ہفتہ، 20 جون
گروپ ڈی: USA بمقابلہ آسٹریلیا، 12:30 AM
گروپ سی: سکاٹ لینڈ بمقابلہ مراکش، 3:30 AM
گروپ سی: برازیل بمقابلہ ہیٹی، صبح 6:00 بجے
گروپ ڈی: ترکی بمقابلہ پیراگوئے، صبح 8:30 بجے
گروپ ایف: نیدرلینڈز بمقابلہ سویڈن، رات 10:30 بجے
21 جون بروز اتوار
گروپ ای: جرمنی بمقابلہ آئیوری کوسٹ، 1:30 AM
گروپ ای: ایکواڈور بمقابلہ کوراؤ، صبح 5:30
گروپ ایف: تیونس بمقابلہ جاپان، صبح 9:30 بجے
گروپ ایچ: سپین بمقابلہ سعودی عرب، رات 9:30 بجے
پیر، جون 22
گروپ جی: بیلجیم بمقابلہ ایران، 12:30 PM
گروپ H: یوراگوئے بمقابلہ کیپ وردے، 3:30 AM
گروپ جی: نیوزی لینڈ بمقابلہ مصر، صبح 6:30 بجے
گروپ J: ارجنٹائن بمقابلہ آسٹریا، رات 10:30 بجے
منگل، 23 جون
گروپ I: فرانس بمقابلہ عراق، 2:30 AM
گروپ I: ناروے بمقابلہ سینیگال، صبح 5:30 بجے
گروپ J: اردن بمقابلہ الجزائر، صبح 8:30 بجے
گروپ K: پرتگال بمقابلہ ازبکستان، رات 10:30 بجے
24 جون بروز بدھ
گروپ L: انگلینڈ بمقابلہ گھانا، 1:30 AM
گروپ L: پانامہ بمقابلہ کروشیا، 4:30 AM
گروپ K: کولمبیا بمقابلہ DR کانگو، صبح 7:30 بجے
جمعرات، 25 جون
گروپ B: سوئٹزرلینڈ بمقابلہ کینیڈا، 12:30 AM
گروپ بی: بوسنیا بمقابلہ قطر، 12:30 AM
گروپ سی: مراکش بمقابلہ ہیٹی، شام 3:30 بجے
گروپ C: سکاٹ لینڈ بمقابلہ برازیل، 3:30 AM
گروپ اے: جنوبی افریقہ بمقابلہ جنوبی کوریا، صبح 6:30 بجے
گروپ A: جمہوریہ چیک بمقابلہ میکسیکو، صبح 6:30 بجے
26 جون بروز جمعہ
گروپ ای: کوراؤ بمقابلہ آئیوری کوسٹ، 1:30 AM
گروپ ای: ایکواڈور بمقابلہ جرمنی، 1:30 AM
گروپ F: تیونس بمقابلہ نیدرلینڈز، صبح 4:30 بجے
گروپ F: جاپان بمقابلہ سویڈن، 4:30 AM
گروپ ڈی: ترکی بمقابلہ امریکہ، صبح 7:30 بجے
گروپ ڈی: پیراگوئے بمقابلہ آسٹریلیا، صبح 7:30 بجے
ہفتہ، جون 27
گروپ I: ناروے بمقابلہ فرانس، 12:30 AM
گروپ I: سینیگال بمقابلہ عراق، 12:30 AM
گروپ ایچ: کیپ وردے بمقابلہ سعودی عرب، صبح 5:30 بجے
گروپ ایچ: یوراگوئے بمقابلہ اسپین، صبح 5:30 بجے
گروپ گروپ جی: نیوزی لینڈ بمقابلہ بیلجیم، صبح 8:30 بجے
گروپ جی: مصر بمقابلہ ایران، صبح 8:30 بجے
اتوار، جون 28
گروپ L: پانامہ بمقابلہ انگلینڈ، 2:30 AM
گروپ L: کروشیا بمقابلہ گھانا، 2:30 AM
گروپ K: کولمبیا بمقابلہ پرتگال، صبح 5:00 بجے
گروپ K: DR کانگو بمقابلہ ازبکستان، صبح 5:00 بجے
گروپ J: الجزائر بمقابلہ آسٹریا، 7:30 AM
گروپ J: اردن بمقابلہ ارجنٹینا، صبح 7:30 بجے
ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے کا اختتام
فیفا ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے کا اختتام 28 جون کو ہوگا، جس کے بعد 29 جون سے 4 جولائی تک راؤنڈ آف 32 ناک آؤٹ میچز ہوں گے۔ اس کے بعد راؤنڈ آف 16 کے میچز 4 جولائی سے 8 جولائی تک کھیلے جائیں گے جب کہ کوارٹر فائنلز 10 جولائی سے 12 جولائی تک کھیلے جائیں گے۔
فائنل اور سیمی فائنل
دو سیمی فائنلز بالترتیب 15 جولائی اور 16 جولائی کو آرلنگٹن اور اٹلانٹا میں کھیلے جائیں گے۔ تیسری پوزیشن کا میچ 19 جولائی کو میامی میں کھیلا جائے گا جب کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل اور ٹائٹل میچ 20 جولائی کو میٹ لائف سٹیڈیم نیو جرسی میں کھیلا جائے گا۔