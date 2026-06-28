لیونل میسی کا ایک اور عالمی ریکارڈ، مسلسل سات ورلڈ کپ میچوں میں گول کرنے والے دنیا کے پہلے فٹبالر بن گئے
میسی کا یہ تاریخی سلسلہ قطر ورلڈ کپ 2022 کے پری کوارٹر فائنل سے شروع ہوا تھا، جہاں انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف گول کیا۔
Published : June 28, 2026 at 7:35 PM IST
ڈلاس: ارجنٹائن کے عظیم فٹبالر لیونل میسی نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے نیا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ اردن کے خلاف کھیلے گئے میچ میں گول کر کے میسی مسلسل سات ورلڈ کپ میچوں میں اسکور کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے۔
ارجنٹائن نے اردن کو 1-3 سے شکست دی۔ حیران کن طور پر میسی کو اس میچ میں ابتدائی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا اور وہ 60ویں منٹ میں لاؤتارو مارٹینیز کی جگہ میدان میں اترے۔ 80ویں منٹ میں ملنے والی فری کک پر شاندار گول کر کے انہوں نے اپنی ٹیم کی فتح یقینی بنا دی۔
39 سالہ میسی کا یہ تاریخی سلسلہ قطر ورلڈ کپ 2022 کے پری کوارٹر فائنل سے شروع ہوا تھا، جہاں انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف گول کیا۔ اس کے بعد نیدرلینڈز، کروشیا اور فرانس کے خلاف بھی مسلسل گول اسکور کیے۔ موجودہ ورلڈ کپ میں الجزائر کے خلاف ہیٹ ٹرک، آسٹریا کے خلاف دو گول اور اب اردن کے خلاف ایک گول کر کے انہوں نے مسلسل سات میچوں میں گول کرنے کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔
میسی اب ورلڈ کپ کی تاریخ میں مجموعی طور پر 19 گول کر چکے ہیں اور وہ چھ مختلف ورلڈ کپ (2006، 2010، 2014، 2018، 2022 اور 2026) کھیلنے والے پہلے فٹبالر بھی ہیں۔
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ارجنٹائن اب راؤنڈ آف 32 میں 4 جولائی کو کیپ وردے کے خلاف میدان میں اترے گا۔ کیپ وردے اس ٹورنامنٹ میں ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچنے والا سب سے کم آبادی والا ملک بن کر بھی تاریخ رقم کر چکا ہے۔