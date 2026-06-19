ETV Bharat / sports

فیفا ورلڈ کپ: کون ہے وہ انگلش فٹبالر، جو سب سے کم عمر یوروپی کھلاڑی بن گیا؟

انگلینڈ کے 22 سالہ بیلنگھم نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پہلے ہی میچ میں تاریخ رقم کر دی ہے۔

fifa world cup 2026 jude bellingham becomes youngest european player to play four major international tournaments Urdu News
انگلینڈ کے مڈفیلڈر جوڈ بیلنگھم (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 19, 2026 at 10:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: انگلینڈ نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے اپنے افتتاحی میچ میں کروشیا کے خلاف 2-4 سے جیت کے ساتھ شاندار آغاز کیا۔ ابتدائی گیارہ اسکواڈ کا حصہ بن کر انگلینڈ کے مڈفیلڈر جوڈ بیلنگھم نے ایک اہم ریکارڈ بنایا ہے۔

بیلنگھم اب چار بڑے بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں کھیلنے والے سب سے کم عمر یوروپی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ 22 سالہ مڈفیلڈر نے جرمنی کے جمال موسیالا کا ریکارڈ توڑ دیا، جو اس ہفتے کے شروع میں کوراؤ کے خلاف ایک گروپ میچ میں کھیل کر 2026 کے ورلڈ کپ میں ایک نیا ریکارڈ بنا چکے تھے۔

fifa world cup 2026 jude bellingham becomes youngest european player to play four major international tournaments Urdu News
انگلینڈ کے مڈفیلڈر جوڈ بیلنگھم (IANS)

ویفا یورو 2020

بیلنگھم نے 2021 کے موسم گرما میں UEFA EURO 2020 میں ایک نوجوان کے طور پر ٹورنامنٹ کا آغاز کیا، جس کے بعد انہوں نے قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 اور پھر جرمنی میں UEFA EURO 2024 میں حصہ لیا۔ اب وہ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں بھی کھیل رہے ہیں۔

انگلینڈ کی تاریخ کے تیسرے سب سے کم عمر کھلاڑی

بیلنگھم انگلینڈ کی تاریخ کے تیسرے سب سے کم عمر کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے انگلینڈ کے لیے 17 سال اور 136 دن کی عمر میں ڈیبیو کیا۔ صرف تھیو والکاٹ اور وین رونی نے ان سے چھوٹے انگلینڈ کے لیے ڈیبیو کیا ہے۔

میری ذمہ داری، میں اپنی ٹیم اور ملک کو اپنا سب کچھ دوں

بیلنگھم نے ٹورنامنٹ میں انگلینڈ کی نمائندگی کرنے پر فخر کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، "جب میں میدان میں نکلتا ہوں اور وہ بیج اور اپنی جرسی کی پشت پر 10 نمبر پہنتا ہوں، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ٹیم اور ملک کے لیے اپنا سب کچھ دوں۔ میں گیند کے ساتھ اور اس کے بغیر، ٹیم کے لیے اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں۔"

fifa world cup 2026 jude bellingham becomes youngest european player to play four major international tournaments Urdu News
انگلینڈ کے مڈفیلڈر جوڈ بیلنگھم (IANS)

چاروں بڑے ٹورنامنٹس میں کھیلنے والا سب سے کم عمر یوروپی کھلاڑی

  1. جوڈ بیلنگھم (انگلینڈ): 22 سال 353 دن
  2. جمال موسیالا (جرمنی): 23 سال 108 دن
  3. پیڈری (اسپین): 23 سال 202 دن
  4. جیریمی ڈوکو (بیلجیم): 24 سال 19 دن
  5. مائیکل اوون (انگلینڈ): 24 سال 182 دن
  6. لوکاس پوڈولسکی (جرمنی): 25 سال 9 دن

یہ بھی پڑھیں:

فیفا ورلڈ کپ 2026: میکسیکو جنوبی کوریا کو شکست دے کر راؤنڈ آف 32 میں داخل ہونے والی پہلی ٹیم بن گئی

فیفا ورلڈ کپ 2026: آسٹریا نے اردن کو 1-3 سے ہرا کر چھتیس سالوں میں ورلڈ کپ میں پہلی جیت ریکارڈ درج کی

نیا سال 2026: ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے فیفا ورلڈ کپ تک، 2026 میں کھیلے جائیں گے یہ بڑے ٹورنامنٹ

ایران اسرائیل جنگ: ایران فیفا ورلڈ کپ سے دستبردار، اس ملک کو مل سکتا ہے موقع

اردن اور ازبکستان کا تاریخی کارنامہ، پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا

TAGGED:

FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
JUDE BELLINGHAM AGE
JUDE BELLINGHAM RECORD
YOUNGEST EUROPEAN PLAYER

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.