فیفا ورلڈ کپ: کون ہے وہ انگلش فٹبالر، جو سب سے کم عمر یوروپی کھلاڑی بن گیا؟
انگلینڈ کے 22 سالہ بیلنگھم نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پہلے ہی میچ میں تاریخ رقم کر دی ہے۔
Published : June 19, 2026 at 10:38 AM IST
حیدرآباد: انگلینڈ نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے اپنے افتتاحی میچ میں کروشیا کے خلاف 2-4 سے جیت کے ساتھ شاندار آغاز کیا۔ ابتدائی گیارہ اسکواڈ کا حصہ بن کر انگلینڈ کے مڈفیلڈر جوڈ بیلنگھم نے ایک اہم ریکارڈ بنایا ہے۔
بیلنگھم اب چار بڑے بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں کھیلنے والے سب سے کم عمر یوروپی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ 22 سالہ مڈفیلڈر نے جرمنی کے جمال موسیالا کا ریکارڈ توڑ دیا، جو اس ہفتے کے شروع میں کوراؤ کے خلاف ایک گروپ میچ میں کھیل کر 2026 کے ورلڈ کپ میں ایک نیا ریکارڈ بنا چکے تھے۔
ویفا یورو 2020
بیلنگھم نے 2021 کے موسم گرما میں UEFA EURO 2020 میں ایک نوجوان کے طور پر ٹورنامنٹ کا آغاز کیا، جس کے بعد انہوں نے قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 اور پھر جرمنی میں UEFA EURO 2024 میں حصہ لیا۔ اب وہ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں بھی کھیل رہے ہیں۔
Jude Bellingham vs Croatia— ًً (@WithUtd) June 17, 2026
Masterclass
4k🎥 pic.twitter.com/yEO2QoHj2j
انگلینڈ کی تاریخ کے تیسرے سب سے کم عمر کھلاڑی
بیلنگھم انگلینڈ کی تاریخ کے تیسرے سب سے کم عمر کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے انگلینڈ کے لیے 17 سال اور 136 دن کی عمر میں ڈیبیو کیا۔ صرف تھیو والکاٹ اور وین رونی نے ان سے چھوٹے انگلینڈ کے لیے ڈیبیو کیا ہے۔
میری ذمہ داری، میں اپنی ٹیم اور ملک کو اپنا سب کچھ دوں
بیلنگھم نے ٹورنامنٹ میں انگلینڈ کی نمائندگی کرنے پر فخر کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، "جب میں میدان میں نکلتا ہوں اور وہ بیج اور اپنی جرسی کی پشت پر 10 نمبر پہنتا ہوں، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ٹیم اور ملک کے لیے اپنا سب کچھ دوں۔ میں گیند کے ساتھ اور اس کے بغیر، ٹیم کے لیے اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں۔"
چاروں بڑے ٹورنامنٹس میں کھیلنے والا سب سے کم عمر یوروپی کھلاڑی
- جوڈ بیلنگھم (انگلینڈ): 22 سال 353 دن
- جمال موسیالا (جرمنی): 23 سال 108 دن
- پیڈری (اسپین): 23 سال 202 دن
- جیریمی ڈوکو (بیلجیم): 24 سال 19 دن
- مائیکل اوون (انگلینڈ): 24 سال 182 دن
- لوکاس پوڈولسکی (جرمنی): 25 سال 9 دن