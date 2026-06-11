فیفا ورلڈ کپ کا آج سے آغاز، ٹورنامنٹ کے بارے میں جانیں تمام تفصیل

فیفا ورلڈ کپ کا آج سے آغاز، ٹورنامنٹ کے بارے میں جانیں تمام تفصیل
فیفا ورلڈ کپ 2026: فٹ بال کے سب سے بڑے ایونٹ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو درکار ہر چیز یہاں پڑھیے۔
Published : June 11, 2026 at 1:32 PM IST
فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ، فیفا ورلڈ کپ، 11 جون سے شروع ہونے والا ہے، جس کی میزبانی امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کر رہے ہیں۔ افتتاحی میچ جنوبی افریقہ اور میکسیکو کے درمیان میکسیکو سٹی میں کھیلا جائے گا۔ پہلی بار ٹورنامنٹ میں کل 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ مجموعی طور پر 104 میچ کھیلے جائیں گے، جو ٹورنامنٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں۔
دفاعی چیمپئنز
ارجنٹائن دفاعی چیمپئن ہے جس نے 2022 کے ورلڈ کپ کا فائنل فرانس کو پینلٹی شوٹ آؤٹ کے ذریعے شکست دے کر جیتا تھا۔ میچ 3-3 پر ختم ہوا اور نتیجہ پنالٹی شوٹ آؤٹ پر رہا۔
8 days to go...— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 3, 2026
Only 8 nations have ever won the #FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/zVFSxox0Le
سب سے زیادہ
سب سے زیادہ فیفا ورلڈ کپ ٹائٹل جیتنے والے ممالک کی فہرست میں برازیل سرفہرست ہے۔ وہ پانچ مرتبہ ورلڈ کپ جیت چکے ہیں۔ جرمنی اور اٹلی چار چار بار ٹائٹل جیت چکے ہیں۔ ارجنٹائن نے تین، یوراگوئے اور فرانس نے دو دو اور انگلینڈ اور اسپین نے ایک ایک بار جیتا ہے۔ کس ٹیم نے کس سال ورلڈ کپ جیتا اس کی تفصیلات کے لیے نیچے ملاحظہ کریں۔
5 ٹائٹل: برازیل (1958، 1962، 1970، 1994، 2002)
4 عنوانات: جرمنی (1954، 1974، 1990، 2014)
4 عنوانات: اٹلی (1934، 1938، 1982، 2006)
3 ٹائٹل: ارجنٹائن (1978، 1986، 2022)
2 عنوانات: یوراگوئے (1930، 1950)
2 ٹائٹل: فرانس (1998، 2018)
1 ٹائٹل: انگلینڈ (1966)
1 عنوان: اسپین (2010)
Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے بارے میں...
آئیے ہر وہ چیز جاننے کی کوشش کریں جو آپ کو فیفا ورلڈ کپ 2026 کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے۔
ٹورنامنٹ کے میزبان شہر؟
میکسیکو: مونٹیری، گواڈالاجارا اور میکسیکو سٹی
کینیڈا: ٹورنٹو اور وینکوور
USA: اٹلانٹا، ہیوسٹن، کنساس سٹی، بوسٹن، ڈلاس، میامی، لاس اینجلس، سان فرانسسکو بے ایریا، نیویارک/نیو جرسی، فلاڈیلفیا اور سیئٹل
The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026
تین افتتاحی تقاریب
چونکہ ٹورنامنٹ کے تین میزبان ہیں، اس لیے افتتاحی تقریبات بھی تین مقامات پر منعقد کی جائیں گی۔ میکسیکو-جنوبی افریقہ میچ سے قبل پہلی تقریب میکسیکو سٹی میں ہوگی۔ شکیرا اور برنا بوائے مرکزی اداکار ہوں گے، جو ٹورنامنٹ کا آفیشل گانا "ڈائی ڈائی" پیش کریں گے۔ افتتاحی تقریب بھارت میں 11 جون کو رات 11 بجے دکھائی جائے گی۔
دوسری افتتاحی تقریب ٹورنٹو، کینیڈا میں ہوگی، جب ٹورنامنٹ کے تیسرے میچ میں کینیڈا کا مقابلہ بوسنیا سے ہوگا۔ ہندوستانی شائقین اس میچ سے قبل 12 جون کو رات 11 بجے تقریب دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری افتتاحی تقریب 13 جون کو لاس اینجلس اسٹیڈیم میں امریکا اور پیراگوئے کے درمیان میچ سے قبل ہوگی۔ میچ صبح 6:30 بجے IST پر شروع ہوگا اور افتتاحی تقریب ہندوستان میں صبح 5 بجے دکھائی جائے گی۔
Messi ✔️ Ochoa ✔️ Ronaldo ✔️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026
The only players to be named to six #FIFAWorldCup squads. 🦾
آپ فیفا کے میچ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟
ہندوستان میں، فیفا ورلڈ کپ 2026 کے میچز Zee Sports 'Unite8 Sports 1' اور 'Unite8 Sports 1' HD پر نشر کیے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کی لائیو سٹریمنگ Zee5 ایپ اور ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔ یہاں میچ دیکھنے پر پیسے لگیں گے۔ تاہم، کچھ میچ ایسے ہیں جن سے آپ مکمل طور پر مفت لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ درحقیقت فیفا ورلڈ کپ کے آٹھ بڑے میچز 'DD Sports' چینل پر دکھائے جائیں گے۔ آپ افتتاحی میچ، چار کوارٹر فائنل میچز، دو سیمی فائنل میچز اور فائنل میچ 'DD Sports' چینل پر مفت دیکھ سکتے ہیں۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 گروپس
ٹورنامنٹ میں شریک 48 ٹیموں کو چار ٹیموں کے 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کون سی ٹیم کس گروپ میں ہے دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔
فکسچر اور فائنل کا راستہ
ٹورنامنٹ کا فارمیٹ پچھلے ایڈیشنز سے قدرے مختلف ہے، کیونکہ حصہ لینے والی ٹیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 48 ٹیموں کو 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر گروپ سے سرفہرست دو ٹیمیں اور آٹھ بہترین تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیمیں راؤنڈ آف 32 میں جائیں گی۔ اس کے بعد راؤنڈ آف 16، اس کے بعد کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل ہوگا۔
تین کھلاڑیوں کا چھٹا ورلڈ کپ
میسی، رونالڈو اور اوچووا تاریخ کے واحد کھلاڑی ہیں جو اپنے چھٹے فیفا ورلڈ کپ میں کھیل رہے ہیں۔ لیونل میسی نے ارجنٹائن کی قومی ٹیم، گیلرمو اوچوا نے میکسیکو کی قومی ٹیم کے ساتھ اور کرسٹیانو رونالڈو نے پرتگال کی قومی ٹیم کے ساتھ یہ تاریخی کارنامہ انجام دیا۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 کی انعامی رقم
2026 فیفا ورلڈ کپ کی انعامی رقم US$655 ملین ہے، جو ₹6,237 کروڑ (تقریباً 1.7 بلین ڈالر) کے برابر ہے۔ یہ پوری انعامی رقم حصہ لینے والی ٹیموں میں تقسیم کی جائے گی۔ ذیل میں دیکھیں کہ ہر ٹیم کتنی رقم وصول کرے گی۔
چیمپئن ٹیم: $50 ملین (₹476.65 کروڑ)
رنر اپ: $33 ملین (₹314.49 کروڑ)
تیسرا مقام: $29 ملین (₹276.35 کروڑ)
چوتھا مقام: $27 ملین (₹257.25 کروڑ)
کوارٹر فائنلسٹ (5ویں-8ویں جگہ): ہر ایک $19 ملین
راؤنڈ آف 16 (9ویں-16ویں جگہ): ہر ایک $15 ملین
راؤنڈ آف 32 (17 ویں-32 ویں جگہ): $11 ملین ہر ایک
گروپ اسٹیج سے باہر (33 ویں-48 ویں جگہ): $9 ملین ہر ایک