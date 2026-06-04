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فٹبال ورلڈ کپ میں پہلی بار اڑتالیس ٹیمیں شرکت کریں گی: دیکھیے کون سی ٹیم کس گروپ میں ہے؟

فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کرنے والی 48 ٹیموں کو چار ٹیموں کے 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔

fifa world cup 2026 groups and road to final explained Urdu News
فیفا 2026 روڈ ٹو فائنل (Getty Images)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 4, 2026 at 11:02 AM IST

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حیدرآباد (فیفا ورلڈ کپ 2026): فٹ بال ورلڈ کپ 12 جون کو شروع ہونے والا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار، اس ٹورنامنٹ میں 32 کے بجائے 48 ٹیمیں حصہ لیں گی، جو بین الاقوامی فٹ بال میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اس ٹورنامنٹ کی مشترکہ میزبانی امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کریں گے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا ورلڈ کپ بھی سمجھا جا رہا ہے، جس میں حصہ لینے والے ممالک اور اب تک ریکارڈ کیے گئے میچوں کی سب سے زیادہ تعداد موجود ہے۔

ورلڈ کپ کے اس ایڈیشن میں کل 104 میچز ہوں گے، مقابلے تقریباً چھ ہفتے پر محیط ہوں گے۔ مزید ممالک کو شامل کرنے کے لیے ٹورنامنٹ کی توسیع سے کئی ممالک کو بھی فائدہ ہوا ہے، جن میں سے بہت سے ایک طویل وقفے کے بعد اس کثیر القومی مقابلے میں واپسی کر رہے ہیں۔ عراق 40 سال کے وقفے کے بعد ٹورنامنٹ میں واپسی کر رہا ہے جب کہ اسکاٹ لینڈ 28 سال بعد اپنا پہلا ورلڈ کپ میچ کھیلے گا۔

fifa world cup 2026 groups and road to final explained Urdu News
فیفا ورلڈ کپ 2026 (Getty Images)

فائنل ٹو دی روڈ

فیفا 2026 ٹورنامنٹ میں شریک 48 ممالک کو چار ٹیموں کے 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ مرحلے کے دوران ہر ٹیم تین تین میچ کھیلے گی۔ ہر گروپ سے سرفہرست دو ٹیمیں — ساتھ ہی آٹھ بہترین تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیمیں — ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گی۔

اس کے بعد 32 ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ جائیں گی۔ اس کا آغاز پہلے ناک آؤٹ راؤنڈ سے ہوگا، جسے 'راؤنڈ آف 32' کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 'راؤنڈ آف 16' ہوگا، جو کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل میچ تک لے جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 گروپس کو مندرجہ ذیل میں اس طرح تقسیم کیا گیا ہے۔

فیفا ورلڈ کپ 2026 گروپس
  1. گروپ اے: میکسیکو، جنوبی افریقہ، جنوبی کوریا، جمہوریہ چیک
  2. گروپ بی: کینیڈا، بوسنیا اور ہرزیگووینا، قطر، سوئٹزرلینڈ
  3. گروپ سی: برازیل، مراکش، ہیٹی، اسکاٹ لینڈ
  4. گروپ ڈی: امریکہ، پیراگوئے، آسٹریلیا، ترکی
  5. گروپ ای: جرمنی، کوراؤ، آئیوری کوسٹ، ایکواڈور
  6. گروپ ایف: نیدرلینڈز، جاپان، سویڈن، تیونس
  7. گروپ جی: بیلجیم، مصر، ایران، نیوزی لینڈ
  8. گروپ ایچ: اسپین، کیپ وردے، سعودی عرب، یوراگوئے
  9. گروپ آئی: فرانس، سینیگال، عراق، ناروے
  10. گروپ جے: ارجنٹائن، الجزائر، آسٹریا، اردن
  11. گروپ کے: پرتگال، ڈی آر کانگو، ازبکستان، کولمبیا
  12. گروپ ایل: انگلینڈ، کروشیا، گھانا، پنامہ

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