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فیفا ورلڈ کپ: گھانا نے انگلینڈ کو ڈرا کر کے حیران کر دیا، کولمبیا ناک آؤٹ میں داخل ہوگیا

فیفا ورلڈ کپ کے 13ویں دن گھانا بمقابلہ انگلینڈ، کولمبیا بمقابلہ کانگو، اور کروشیا بمقابلہ پناما کے درمیان میچ کھیلے گئے۔

fifa world cup 2026 ghana stunned england by draw colombia reached the knockout stage Urdu News
فیفا ورلڈ کپ: گھانا نے انگلینڈ کا میچ ڈرا کر کے حیران کر دیا (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 24, 2026 at 4:45 PM IST

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جیلیٹ بوسٹن اسٹیڈیم، امریکہ: فیفا ورلڈ کپ 2026 کا 13واں دن، فیفا ورلڈ کپ 2026 میں بدھ (24 جون) کو کل تین میچ کھیلے گئے۔ گروپ ایل کے میچ میں گھانا نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلینڈ کو ڈرا سے روک کر حیران کردیا۔ انگلینڈ گھانا کے دفاع کو توڑنے میں ناکام رہا۔ دونوں جانب سے مواقع پیدا کیے گئے لیکن کوئی گول نہ ہوسکا۔

یہ نتیجہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انگلینڈ اور گھانا فائنل میچ کے دن گروپ ایل میں سرفہرست دو ٹیموں میں شامل ہوں گے۔ پانامہ اور کروشیا کے خلاف ان کے آخری میچوں سے ایک ایک پوائنٹ انہیں راؤنڈ آف 32 میں جگہ دے گا۔

fifa world cup 2026 ghana stunned england by draw colombia reached the knockout stage Urdu News
فیفا ورلڈ کپ: گھانا نے انگلینڈ کا میچ ڈرا کر کے حیران کر دیا (AP)

کولمبیا ناک آؤٹ میں داخل ہو گیا

گروپ کے (K) کے ایک میچ میں، کولمبیا نے ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 میں کانگو کو 0-1 سے شکست دے کر اپنی جگہ محفوظ کر لی، جب کہ ایک میچ باقی ہے۔ کولمبیا کی اپنے گروپ میں یہ مسلسل دوسری جیت ہے۔ دوسرے ہاف میں ڈینیئل میوز نے شاندار گول کیا۔ گروپ مرحلے کے اپنے اگلے میچ میں کولمبیا کا مقابلہ پرتگال سے ہوگا۔ دریں اثنا، کانگو کے پاس اب بھی آگے بڑھنے کا موقع ہے اگر وہ ازبکستان کو شکست دے دیں اور دیگر نتائج ان کے حق میں رہیں۔

fifa world cup 2026 ghana stunned england by draw colombia reached the knockout stage Urdu News
کولمبیا ناک آؤٹ میں داخل ہوگیا (ETV Bharat)

دوسرے ہاف کے آخر میں دو گول کرنے کی چوکے

میچ میں کولمبیا کے اسٹار فارورڈ لوئس ڈیاز دوسرے ہاف کے آخر میں دو گول کرنے کی چوک گئے۔ ایک گول 79ویں منٹ میں فاول کی وجہ سے اور دوسرا 80ویں منٹ میں آف سائیڈ کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا۔ کانگو نے 52 سالوں میں اپنے پہلے ورلڈ کپ کا آغاز کرسٹیانو رونالڈو اور پرتگال کے خلاف 1-1 سے ڈرا کے ساتھ کیا۔

کروشیا نے پانامہ کو ختم کر دیا

کروشیا نے اپنی فیفا ورلڈ کپ مہم کے پہلے پوائنٹس کو گروپ ایل میں پناما کے خلاف 0-1 سے شکست دے کر حاصل کیا۔ ٹورنٹو اسٹیڈیم کے اس نتیجے نے بھی پناما کے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کی تصدیق کر دی، جب کہ اس کا ایک میچ باقی ہے۔

fifa world cup 2026 ghana stunned england by draw colombia reached the knockout stage Urdu News
کروشیا نے پناما کو باہر کر دیا (ETV Bharat)

کروشیا نے جیت کا جشن منایا

کروشیا نے لوکا موڈرچ کے 200ویں میچ میں جیت کا جشن منایا۔ موڈرک کروشیا کے گزشتہ ورلڈ کپ کے تمام 21 میچوں میں کھیل چکے ہیں، یہ سلسلہ 2006 میں جاپان کے خلاف اپنے دوسرے گروپ مرحلے کے میچ سے شروع ہوا تھا۔ کروشیا نے 54ویں منٹ میں اسکور کا آغاز کیا جب متبادل کھلاڑی آنٹی بڈیمیر نے پچھلی پوسٹ پر گول کیا۔

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TAGGED:

FIFA 2026
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