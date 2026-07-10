فیفا ورلڈ کپ 2026: فرانس نے مراکش کو دو صفر سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ حاصل کر لی
کپتان ایمباپے نے 60ویں منٹ میں فرانس کے لیے گول کر دیا۔ اس کے بعد ڈیمبلے نے خوبصورت گول کرکے فرانس کی برتری ڈبل کردی۔
Published : July 10, 2026 at 8:39 AM IST
فیفا ورلڈ کپ 2026: مراکش کو دو صفر سے شکست دے کر، فرانسیسی قومی ٹیم مسلسل تیسری بار ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ فرانس کی قومی ٹیم جرمنی اور برازیل کے بعد یہ کارنامہ انجام دینے والی تاریخ کی تیسری ٹیم بن گئی۔
میچ کی ابتداء سے ہی فرانسیسی ٹیم حاوی رہی۔ میچ کا پہلا ہاف بغیر کسی گول کے برابر رہا لیکن اگلے ہاف میں چھ منٹ میں فرانسیسی ٹیم نے دو گول کرکے میچ اپنےنام کیا۔ مراکش کی واحد کوشش کے مقابلے میں فرانس نے گول پر 13 شاٹس درج کرائے گئے۔
🇫🇷 France have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
25ویں منٹ میں نوسیر مزراوی نے پنالٹی ایریا کے اندر کائیلین ایمباپے کو فاول کیا۔ تقریباً تین منٹ تک جاری رہنے والے وی اے آر کے جائزے کے بعد، ریفری نے فرانس کو پنالٹی دی۔ تاہم، گول کیپر یاسین بونو نے ایمباپے کے ٹریڈ مارک رن اپ کا صحیح اندازہ لگایا اور اسپاٹ کک کو بچانے میں کامیاب رہے۔
ہاف ٹائم سے قبل مراکش کے پاس صرف ایک قابل ذکر موقع تھا۔ اچراف حکیمی نے پنالٹی ایریا کے بالکل باہر سے فری کک لی۔ گیند دفاعی دیوار کے اوپر سے گزر گئی لیکن گول کیپر مائیک میگنن کو چکما دینے میں ناکام رہی۔
پہلے ہاف میں مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔
Mbappé and Dembélé running the show 😮💨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vBy4x8r40C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
60ویں منٹ میں، مراکش نے اپنے ہی ہاف میں قبضہ کھو دیا، جس نے ایمباپے کو مڈ فیلڈ سے آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ فرانسیسی اسٹرائیکر نے پرسکون انداز میں گیند کو کنٹرول کیا اور قریبی کونے میں ایک طاقتور شاٹ مارا، گول کیپر یاسین بونو اسے روک نہیں پائے اور اسکور ایک صفر ہوگیا۔ مراکش کے کھلاڑیوں نے ریفری کے سامنے احتجاج کیا اور دعویٰ کیا کہ ایک فرانسیسی کھلاڑی نے کھیل کے دوران ہینڈ بال کا ارتکاب کیا تھا۔ تاہم وی اے آر سے مشورہ کرنے کے بعد ریفری نے گول کو برقرار رکھا۔
پہلے گول کے صرف چھ منٹ بعد، 66ویں منٹ میں ڈیمبلے نے خوبصورت گول کرکے فرانس کی برتری ڈبل کردی۔ ڈیمبلے نے پینلٹی ایریا میں گیند حاصل کی اور ایک طاقتور ترچھا شاٹ لگا دیا۔ اگرچہ یاسین بونو نے پوری کوشش کی لیکن گیند جال میں پہنچ گئی اور اسکور دو صفر ہوگیا۔
اسی دوران مراکش کو گول کرنے کا ایک اور موقع ملا لیکن اس کے کھلاڑی کی کوشش بھی ناکام رہی۔
Kylian Mbappé.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/5s5aqeYFkG— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
دو گول سے پیچھے رہنے کے باوجود مراکش نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ گول کیپر یاسین بونو نے اپنی پوری جان لگا دی۔ انھوں نے مائیکل اولیس اور عثمانی ڈیمبیلے کی سات کوششوں کو ناکام بنایا۔
مراکش کے خلاف فتح کے ساتھ، فرانس 2026 کے ورلڈ کپ میں وہ واحد ٹیم بن گئی جس نے اضافی وقت کے بغیر، 90 منٹ کے اندر اپنے تمام چھ میچ جیت لیے۔ یہی نہیں کپتان ایمباپے کے اس ورلڈکپ میں گول کی تعداد آٹھ ہوگئی ہے۔وہ فیفا ورلڈ کپ کے دو مختلف ایڈیشنز میں آٹھ آٹھ گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔
سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ 15 جولائی کو اے ٹی اینڈ ٹی اسٹیڈیم (ڈلاس) میں اسپین-بیلجیئم میچ کے فاتح سے ہوگا۔
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