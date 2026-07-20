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اسپین فیفا ورلڈ کپ کا چیمپیئن بن گیا، فائنل میں ارجنٹائن کو ایکسٹرا ٹائم میں شکست

اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں ارجنٹائن کو 0-1 سے شکست دے کر دوسری بار چیمپیئن بن گیا ہے۔

Spain celebrate with the trophy after the World Cup final soccer match against Argentina in East Rutherford
ایسٹ رودر فورڈ میں ارجنٹائن کے خلاف ورلڈ کپ کے فائنل فٹ بال میچ کے بعد اسپین کی ٹیم ٹرافی کے ساتھ جشن مناتی ہوئی (AP Photo)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 20, 2026 at 8:04 AM IST

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اسپین نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں ارجنٹائن کو 0-1 سے ہرا دیا۔ اسپین کی جانب سے فیرن ٹوریس نے ایکسٹرا ٹائم میں گول کر کے اپنی ٹیم کو 2010 کے بعد دوسری بار ورلڈ چیمپیئن بنا دیا۔

ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ 19 گول کرنے والی میسی کی ٹیم ارجنٹائن ٹائٹل کا دفاع کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ ان کی ٹیم پورے ٹورنامنٹ میں صرف ایک گول کھانے والی اسپین کے مضبوط دفاع کے سامنے ایک بھی گول نہ کر سکی۔

90 منٹ کے سنسنی خیز اور سخت مقابلے کے بعد بھی کوئی گول نہ ہو پایا تھا، لیکن بالآخر 106 ویں منٹ میں ٹوریس نے یہ تعطل توڑ دیا۔ نیکو ولیمز کے ہیڈر سے ملنے والی بال کو کنٹرول کرتے ہوئے، اس فارورڈ کھلاڑی نے بائیں پاؤں سے ایک شاندار شاٹ لگایا، جو ارجنٹائن کے گول کیپر ایمیلیانو مارٹنیز کو چکما دیتے ہوئے گول پوسٹ میں چلا گیا۔ اس گول نے اسپین کی دوسری فیفا ورلڈ کپ جیت کو یقینی بنا دیا۔

اسپین نے زیادہ تر وقت گیند پر اپنا قبضہ برقرار رکھا اور پورے فائنل میں بہترین مواقع پیدا کیے، لیکن ارجنٹائن کے گول کیپر مارٹنیز شاندار فارم میں تھے اور انہوں نے بار بار ہسپانوی ٹیم کے حملوں کو ناکام بنایا۔ دوسری طرف، ارجنٹائن کو گول کرنے کے واضح مواقع حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑی اور کپتان لیونل میسی کو اسپین کے منظم دفاع نے کافی حد تک روکے رکھا۔

دفاعی چیمپیئن کو ریگولر ٹائم کے اسٹاپج ٹائم (اضافی وقت) میں اس وقت بڑا دھچکا لگا، جب مڈفیلڈر اینزو فرنینڈس کو دوسرا یلو کارڈ دکھایا گیا، جس کی وجہ سے ایکسٹرا ٹائم کے لیے ارجنٹائن کی ٹیم 10 کھلاڑیوں تک محدود ہو گئی۔

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اسپین نے دباؤ برقرار رکھا اور انہیں لگا کہ انہوں نے ایکسٹرا ٹائم میں اپنی برتری دگنی کر دی ہے، لیکن گول سے پہلے فاؤل ہونے کی وجہ سے اس کوشش کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تاہم، لوئس ڈی لا فوئنتے کی ٹیم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور میچ کے آخری لمحات آسانی سے مکمل کر لیے، جس کے ساتھ ہی ارجنٹائن کی بطور ورلڈ چیمپیئن حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔

اسپین کی ٹیم نے اس کامیابی سمیت پورے ٹورنامنٹ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ پورے ٹورنامنٹ میں ناقابلِ شکست رہی اور 2010 کی تاریخی کامیابی کے بعد اپنا دوسرا ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ چار سال قبل قطر میں چیمپیئن بننے والی ارجنٹائن کی ٹیم فٹ بال کے سب سے بڑے اعزاز کو برقرار رکھنے کی کوشش میں جیت کے بالکل قریب آ کر چوک گئی۔

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ایوارڈز:

  • گولڈن بال (بہترین کھلاڑی): روڈری (اسپین)
  • گولڈن بوٹ (سب سے زیادہ گول): کلین ایمباپے (فرانس، 10 گول)
  • گولڈن گلوز (بہترین گول کیپر): اُنائی سیمون (اسپین)
  • بہترین نوجوان کھلاڑی: پاؤ کوبارسی (اسپین)
  • فیفا فیئر پلے ایوارڈ: نیدرلینڈز
  • چیمپیئن کی انعامی رقم: اسپین کو ریکارڈ 50 ملین امریکی ڈالر (تقریباً 480 کروڑ بھارتی روپے) ملے۔

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