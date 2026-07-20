اسپین فیفا ورلڈ کپ کا چیمپیئن بن گیا، فائنل میں ارجنٹائن کو ایکسٹرا ٹائم میں شکست
اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں ارجنٹائن کو 0-1 سے شکست دے کر دوسری بار چیمپیئن بن گیا ہے۔
Published : July 20, 2026 at 8:04 AM IST
اسپین نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں ارجنٹائن کو 0-1 سے ہرا دیا۔ اسپین کی جانب سے فیرن ٹوریس نے ایکسٹرا ٹائم میں گول کر کے اپنی ٹیم کو 2010 کے بعد دوسری بار ورلڈ چیمپیئن بنا دیا۔
ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ 19 گول کرنے والی میسی کی ٹیم ارجنٹائن ٹائٹل کا دفاع کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ ان کی ٹیم پورے ٹورنامنٹ میں صرف ایک گول کھانے والی اسپین کے مضبوط دفاع کے سامنے ایک بھی گول نہ کر سکی۔
Spain 🤝 Mexico City #FIFAFanFestival #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PxkGAyW6tC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
90 منٹ کے سنسنی خیز اور سخت مقابلے کے بعد بھی کوئی گول نہ ہو پایا تھا، لیکن بالآخر 106 ویں منٹ میں ٹوریس نے یہ تعطل توڑ دیا۔ نیکو ولیمز کے ہیڈر سے ملنے والی بال کو کنٹرول کرتے ہوئے، اس فارورڈ کھلاڑی نے بائیں پاؤں سے ایک شاندار شاٹ لگایا، جو ارجنٹائن کے گول کیپر ایمیلیانو مارٹنیز کو چکما دیتے ہوئے گول پوسٹ میں چلا گیا۔ اس گول نے اسپین کی دوسری فیفا ورلڈ کپ جیت کو یقینی بنا دیا۔
اسپین نے زیادہ تر وقت گیند پر اپنا قبضہ برقرار رکھا اور پورے فائنل میں بہترین مواقع پیدا کیے، لیکن ارجنٹائن کے گول کیپر مارٹنیز شاندار فارم میں تھے اور انہوں نے بار بار ہسپانوی ٹیم کے حملوں کو ناکام بنایا۔ دوسری طرف، ارجنٹائن کو گول کرنے کے واضح مواقع حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑی اور کپتان لیونل میسی کو اسپین کے منظم دفاع نے کافی حد تک روکے رکھا۔
Congratulations to Spain, @FIFAWorldCup 2026 winners! 👏🇪🇸 pic.twitter.com/YjMqpcndR0— FIFA (@FIFAcom) July 19, 2026
دفاعی چیمپیئن کو ریگولر ٹائم کے اسٹاپج ٹائم (اضافی وقت) میں اس وقت بڑا دھچکا لگا، جب مڈفیلڈر اینزو فرنینڈس کو دوسرا یلو کارڈ دکھایا گیا، جس کی وجہ سے ایکسٹرا ٹائم کے لیے ارجنٹائن کی ٹیم 10 کھلاڑیوں تک محدود ہو گئی۔
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اسپین نے دباؤ برقرار رکھا اور انہیں لگا کہ انہوں نے ایکسٹرا ٹائم میں اپنی برتری دگنی کر دی ہے، لیکن گول سے پہلے فاؤل ہونے کی وجہ سے اس کوشش کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تاہم، لوئس ڈی لا فوئنتے کی ٹیم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور میچ کے آخری لمحات آسانی سے مکمل کر لیے، جس کے ساتھ ہی ارجنٹائن کی بطور ورلڈ چیمپیئن حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔
A special moment for a rising star ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
Pau Cubarsí receives the FIFA Young Player Award presented by @aramco#FIFAWorldCup #YoungPlayerAward pic.twitter.com/UkLVMQGYHA
اسپین کی ٹیم نے اس کامیابی سمیت پورے ٹورنامنٹ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ پورے ٹورنامنٹ میں ناقابلِ شکست رہی اور 2010 کی تاریخی کامیابی کے بعد اپنا دوسرا ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ چار سال قبل قطر میں چیمپیئن بننے والی ارجنٹائن کی ٹیم فٹ بال کے سب سے بڑے اعزاز کو برقرار رکھنے کی کوشش میں جیت کے بالکل قریب آ کر چوک گئی۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ایوارڈز:
- گولڈن بال (بہترین کھلاڑی): روڈری (اسپین)
- گولڈن بوٹ (سب سے زیادہ گول): کلین ایمباپے (فرانس، 10 گول)
- گولڈن گلوز (بہترین گول کیپر): اُنائی سیمون (اسپین)
- بہترین نوجوان کھلاڑی: پاؤ کوبارسی (اسپین)
- فیفا فیئر پلے ایوارڈ: نیدرلینڈز
- چیمپیئن کی انعامی رقم: اسپین کو ریکارڈ 50 ملین امریکی ڈالر (تقریباً 480 کروڑ بھارتی روپے) ملے۔
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