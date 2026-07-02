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فیفا ورلڈ کپ: انگلینڈ، بیلجیئم اور امریکہ شاندار فتوحات کے ساتھ راؤنڈ آف سکسٹین میں پہنچے

ڈی آر کانگو، سینیگال اور بوسنیا کو فیفا ورلڈ کپ راؤنڈ آف 32 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

fifa world cup 2026 england belgium and the usa into the round of 16 with impressive victories Urdu News
انگلینڈ کی کانگو کے خلاف سنسنی خیز جیت (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 2, 2026 at 12:12 PM IST

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حیدرآباد: فیفا ورلڈ کپ راؤنڈ آف 32 میں انگلینڈ نے کانگو کو، بیلجیئم نے سینیگال کو اور امریکہ نے بوسنیا کو شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ تاہم تینوں میچ سنسنی خیز رہے۔ انگلینڈ اور بیلجیئم بڑے اپ سیٹس سے بچنے کے لیے بیک ان میچ واپس آئے۔ جب کہ 10 رکنی یو ایس اے نے بوسنیا کو 0-2 سے شکست دی۔

انگلینڈ کی کانگو کے خلاف سنسنی خیز جیت

دوسرے ہاف میں کپتان ہیری کین کے دو گول کی بدولت انگلینڈ نے کانگو کو 1-2 سے شکست دے کر ورلڈ کپ کے آخری 16 میں جگہ بنالی۔ انگلینڈ کے ہمہ وقت نمایاں گول اسکورر کین نے 86ویں منٹ میں فیصلہ کن گول کیا۔ اس سے قبل برائن سیپینگا نے ہاف ٹائم میں کانگو کو ایک گول کی برتری دلا کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ناک آؤٹ مرحلے میں جرمنی اور نیدرلینڈز کے خاتمے کے بعد، انگلینڈ بھی ایک گھنٹے سے زیادہ کے لیے ایک گول سے پیچھے رہ کر جلد ہی گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔

fifa world cup 2026 england belgium and the usa into the round of 16 with impressive victories Urdu News
انگلینڈ نے کانگو کو 1-2 سے ہرا دیا (AP)

1986 کے بعد انگلینڈ کے لیے پہلا موقع

لیکن کین نے 75ویں منٹ میں گول کر کے برابر کر دیا اور پھر 86ویں منٹ میں فیصلہ کن گول کر کے میچ کا رخ اپنے حق میں کر دیا۔ کین اب اس ورلڈ کپ میں پانچ گول کر چکے ہیں۔ وہ انگلینڈ کے لیے اب تک 84 گول کر چکے ہیں۔ 1986 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ انگلینڈ نے ہاف ٹائم میں ایک گول کے خسارے سے واپسی کرتے ہوئے میچ جیتنے کے لیے ایک مشکل صورتحال سے نکل کر راؤنڈ آف 16 میں جگہ پکی کی۔ اس فتح کے ساتھ ہی اس نے 6 جولائی کو میکسیکو سٹی اسٹیڈیم میں میکسیکو کے خلاف راؤنڈ آف 16 کا میچ کھیلنے کے لیے کامیابی حاصل کی۔

fifa world cup 2026 england belgium and the usa into the round of 16 with impressive victories Urdu News
بیلجیئم کی سینیگال کے خلاف شاندار واپسی (AP)

سینیگال کے خلاف بیلجیئم کی شاندار واپسی

بیلجیئم نے سیئٹل اسٹیڈیم میں سینیگال کے خلاف تقریباً ناممکن کارنامہ انجام دیا۔ صرف پانچ منٹ باقی رہ کر 2-0 سے پیچھے رہنے کے باوجود، بیلجیئم نے راؤنڈ آف 16 میں جگہ پکی کی۔

85 منٹ تک بیلجیم 2-0 سے پیچھے تھا

جب میچ 85 منٹ سے گزر گیا اور بیلجیم 2-0 سے پیچھے تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ہار جائے گا۔ رومیلو لوکاکو کے گول نے انہیں امید دلائی اور پھر یوری ٹائل مینز نے ہیڈر سے برابری کر دی۔ پھر، جیسے ہی میچ ایکسٹرا ٹائم کے اختتام کے قریب پہنچا، پنالٹیز کا امکان نظر آیا، لیکن مزید ڈرامہ آنا باقی تھا۔ وی اے آر (VAR) کے جائزے کے بعد، بیلجیم کو جرمانہ دیا گیا اور Tielemans نے اسے گول میں تبدیل کر دیا، جس سے جشن منایا گیا۔

یہ دوسرا موقع ہے جب بیلجیئم نے ورلڈ کپ کا ناک آؤٹ میچ دو گول سے پیچھے رہنے کے بعد جیتا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے 2018 کے راؤنڈ آف 16 میں جاپان کو 2-3 سے شکست دی تھی۔

اسماعیل سار کے گول سے سینیگال کی برتری

سینیگال نے اچھی شروعات کی اور 26ویں منٹ میں برتری حاصل کر لی۔ حبیب دیارا نے فوری ردعمل کا اظہار کیا اور ریباؤنڈ سے گول کیا۔ اسماعیل سار نے دوسرے ہاف کے شروع میں سینیگال کی برتری کو دگنا کردیا لیکن وہ اسے برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ بیلجیئم اب سیٹل میں رہے گا اور اپنا راؤنڈ آف 16 میچ 6 جولائی کو میزبان امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔

fifa world cup 2026 england belgium and the usa into the round of 16 with impressive victories Urdu News
انگلینڈ کی کانگو کے خلاف سنسنی خیز جیت (AP)

امریکہ نے بوسنیا کو شکست دی

میزبان امریکہ نے فیفا ورلڈ کپ میں اپنی شاندار فارم کو جاری رکھا۔ انہوں نے راؤنڈ آف 32 میں بوسنیا اور ہرزیگووینا کو 0-2 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کے راؤنڈ آف 16 تک رسائی حاصل کی۔ امریکہ کی طرف سے فولرین بالوگن اور ملک ٹل مین نے گول کئے۔ بالوگون کے ریڈ کارڈ کی وجہ سے یو ایس اے کو کھیل کے آخری 30 منٹ ایک کھلاڑی سے کم کھیلنا پڑا تاہم انہوں نے میچ پر اپنی گرفت کمزور نہیں ہونے دی۔ اب ان کا مقابلہ راؤنڈ آف 16 میں بیلجیئم سے ہوگا۔

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TAGGED:

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ENGLAND VS DR CONGO
ENGLAND IN ROUND OF 16
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