فیفا ورلڈ کپ: انگلینڈ نے میکسیکو کو شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا، ناروے کے ساتھ کوارٹر فائنل میں ہوگا مقابلہ
انگلینڈ نے میکسیکو کو 2-3 سے شکست دے کر ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی۔
Published : July 6, 2026 at 1:30 PM IST
میکسیکو سٹی: جوڈ بیلنگھم کے دو گول اور ہیری کین کی ایک پنالٹی نے انگلینڈ کو ایک سنسنی خیز اور ہنگامہ خیز فیفا ورلڈ کپ راؤنڈ آف 16 کے میچ میں شریک میزبان میکسیکو کو شکست دینے میں مدد کی۔ یہ دوسرا موقع ہے جب انگلینڈ مسلسل تین ٹورنامنٹس میں آخری آٹھ (کوارٹر فائنل) میں پہنچا ہے۔ اس سے قبل، انہوں نے 1962 (کوارٹر فائنلز)، 1966 (فاتح) اور 1970 (کوارٹر فائنل) میں ایسا کیا تھا۔
یہ میکسیکو اور انگلینڈ کے درمیان فیفا ورلڈ کپ کا صرف دوسرا میچ تھا۔ اس سے قبل 1966 میں انگلینڈ نے گروپ مرحلے کا میچ 0-2 سے جیتا تھا اور اس کے بعد ٹرافی اپنے نام کی تھی۔
🏴 England advance to the final eight.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
میکسیکو کا ناقابل شکست ریکارڈ ٹوٹا
اس فتح نے میکسیکو سٹی اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کے میچوں میں میکسیکو کا ناقابل شکست ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ 1986 کے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں ارجنٹائن کے ہاتھوں 1-2 سے ہارنے کے بعد یہ 40 سالوں میں میکسیکو سٹی اسٹیڈیم میں انگلینڈ کا پہلا میچ تھا۔
پہلے ہاف میں 98 سیکنڈ میں دو گول
یہ بات بھی قابل غور ہے کہ میکسیکو نے ورلڈ کپ کے اپنے پہلے چار میچوں میں کوئی گول نہیں کیا تھا، لیکن ان کے پاس جوڈ بیلنگھم کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، جنہوں نے پہلے ہاف میں 98 سیکنڈ میں دو گول کیے تھے۔
میکسیکو راؤنڈ آف 16 میں آٹھ بار باہر ہوا
اس شکست نے میکسیکو کے شائقین کو مایوس کیا۔ وہ امید کر رہے تھے کہ ان کا ملک 1986 کے بعد پہلی بار کوارٹر فائنل میں پہنچے گا، آخری بار اس نے ورلڈ کپ کی میزبانی کی تھی۔ اس کے بعد سے، میکسیکو راؤنڈ آف 16 میں آٹھ بار باہر ہوا ہے۔
جیرل کوانسا کو ریڈ کارڈ
خراب موسم کی وجہ سے ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہونے والا یہ سنسنی خیز میچ یقینی طور پر یادگار تھا، کیونکہ انگلینڈ نے دوسرے ہاف کے اوائل میں جیرل کوانسا کو ریڈ کارڈ ملنے کے بعد 40 منٹ تک دس کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے فتح حاصل کی۔
میکسیکو نے برابری کے لیے دباؤ ڈالا
انگلینڈ کی جانب سے بیلنگھم نے دو اور کپتان ہیری کین نے میکسیکو کی جانب سے ایک ایک گول کیا، جب کہ میکسیکو کی جانب سے جولین کوئونز اور راول جمنیز نے گول کیا۔ اس کے بعد میکسیکو نے برابری کے لیے دباؤ ڈالا، جس سے میچ کو اضافی وقت میں بھیجا جا سکتا تھا، لیکن انگلینڈ نے مضبوط دفاع کیا اور فتح حاصل کی۔ کوارٹر فائنل میں اب انگلینڈ کا مقابلہ ناروے سے ہوگا جس نے برازیل کو 1-2 سے شکست دے کر اپنی جگہ پکی کرلی۔