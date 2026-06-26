فیفا ورلڈ کپ کا سب سے بڑا اپ سیٹ: ایکواڈور نے چار بار کی چیمپئن جرمنی کو شکست دے دی، خوشی میں صدر نے ایک دن کی قومی تعطیل کا کیا اعلان
تاریخی اپ سیٹ میں، ایکواڈور نے ورلڈ کپ میں چار بار کی چیمپئن جرمنی کو ہراکر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ پکی کرلی ہے۔
Published : June 26, 2026 at 12:47 PM IST
حیدرآباد: ایکواڈور نے فٹ بال کی تاریخ کے سب سے بڑے اپ سیٹوں میں سے ایک کو ختم کرنے کے بعد فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنالی ہے۔ نیویارک میں کھیلے گئے گروپ ای کے سنسنی خیز میچ میں ایکواڈور نے چار مرتبہ کے چیمپئن جرمنی کو 2-1 سے شکست دی۔ پوری قوم اس تاریخی کامیابی کا جشن منا رہی ہے۔ اس کامیابی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے صدر ڈینیئل نوبوا نے جمعہ کو قومی تعطیل کا اعلان کیا۔
ایکواڈور کی شاندار واپسی
اس میچ سے پہلے، ایکواڈور کا راستہ انتہائی مشکل سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ٹیم کو آئیوری کوسٹ کے خلاف 1-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس نے Curaçao کے خلاف ایک گول کے بغیر ڈرا کھیلا تھا۔ انہیں مضبوط جرمن ٹیم کے خلاف انڈر ڈاگ سمجھا جاتا تھا، لیکن تنقید اور خراب فارم کے دباؤ سے بالاتر ہو کر، کھلاڑیوں نے — ہیڈ کوچ سیبسٹین بیکیسیس کی رہنمائی میں — نے میدان میں شاندار کارکردگی پیش کی۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ٹیم کے لڑنے والے جذبے کی تعریف کرتے ہوئے صدر نوبوا نے لکھا، "کھلاڑیوں اور کوچ کا شکریہ جنہوں نے تنقید، توہین اور مشکل وقت کا سامنا کرنے کے باوجود شاندار واپسی کی اور پوری قوم کو بے پناہ خوشی دی۔ کل ملک میں چھٹی ہوگی! ایکواڈور زندہ باد۔"
جرمنی نے برتری حاصل کی
میچ شروع میں جرمنی کے حق میں تھا۔ لیروئے سانے نے فلورین ویرٹز کے پاس پر شاندار اختتام کے ساتھ جال کے پچھلے حصے کو پایا، جس سے جرمنی کو ابتدائی 1-0 کی برتری حاصل ہوئی۔ گول نے کچھ تنازعہ کو جنم دیا، جیسا کہ ایکواڈور کے کھلاڑیوں نے دعویٰ کیا کہ تعمیر کے دوران، الیگزینڈر پاولوویچ کے پاؤں نے پیڈرو وائٹ کے ساتھ بہت زیادہ رابطہ کیا تھا — ایک ایسا عمل جسے وہ غلط سمجھتے تھے۔ تاہم، اس ابتدائی دھچکے کے بعد گرنے کے بجائے، ایکواڈور نے بڑھتے ہوئے جارحیت کے ساتھ جواب دیا۔ نویں منٹ میں، نیلسن انگولو نے مڈفیلڈ کے پاس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طویل فاصلے تک ایک گرجدار شاٹ لگایا جس نے تجربہ کار گول کیپر مینوئل نیور کو شکست دے کر اسکور 1-1 سے برابر کردیا۔
2-1 سے فتح حاصل کی
میچ کا فیصلہ کن لمحہ 77 ویں منٹ میں آیا جب کیون روڈریگز نے دائیں جانب سے کارنر کک کے بعد شاندار ہیڈر کے ذریعے گیند کو گول ماؤتھ کی طرف فلک کیا۔ گونزالو پلاٹا نے بالکل درست پوزیشن پر گیند کو فوری طور پر جال میں ڈال کر اسے 2-1 کر دیا۔ جرمنی نے اختتامی مراحل اور سٹاپج ٹائم کے سات منٹ کے دوران حملہ میں سب کچھ پھینک دیا، لیکن ایکواڈور کا دفاع اپنی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے چٹان کی طرح مضبوط کھڑا رہا۔
یہ تاریخی فتح ایکواڈور کی فٹ بال کی تاریخ میں ایک سنہری باب کی نشان دہی کرتی ہے۔ یہ صرف دوسرا موقع ہے کہ ایکواڈور نے ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے سے آگے بڑھ کر ناک آؤٹ راؤنڈ تک رسائی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اس سے قبل 2006 میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔