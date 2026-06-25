برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو شکست دی مراکش، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، جنوبی افریقہ اور بوسنیا ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے
قطر، ہیٹی اور جمہوریہ چیک 2026 کے فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے۔
Published : June 25, 2026 at 11:13 AM IST
فیفا ورلڈ کپ 2026 کا 14واں دن: جمعرات (25 جون) کو فیفا ورلڈ کپ میں کل چھ میچ کھیلے گئے۔ برازیل، مراکش، کینیڈا، جنوبی افریقہ، بوسنیا، اور میکسیکو نے فتح حاصل کی۔ آئیے ہر میچ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو 3-0 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی جگہ پکی کرلی۔ سٹار کھلاڑی ونیسیئس جونیئر نے پہلے ہاف میں دو شاندار گول داغے۔ میتھیس کونہا نے پھر دوسرے ہاف میں تیسرا جوڑا۔
ان دو گولوں کے ساتھ، ونیسیئس نے ایک ریکارڈ قائم کیا۔ وہ ورلڈ کپ میں برازیل کے ابتدائی تینوں میچوں میں گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ گزشتہ 24 سالوں میں برازیل کے کسی کھلاڑی نے یہ کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اسکاٹ لینڈ کے خلاف جیت کے ساتھ، برازیل نے گروپ سی میں کل 7 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہے اور ناک آؤٹ مرحلے (راؤنڈ آف 32) کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ مراکش بھی اسی گروپ سے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا۔
کینیڈا شکست کے باوجود ناک آؤٹ میں پہنچ گیا
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ بی کا آخری لیگ میچ انتہائی سنسنی خیز رہا۔ سوئٹزرلینڈ نے کینیڈا کو قریبی مقابلے میں 2-1 سے شکست دی۔ اس فتح نے سوئٹزرلینڈ کو گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ تاہم اس شکست کے باوجود کینیڈا نے ایک نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے اپنی فٹ بال کی تاریخ میں پہلی بار ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا۔
شکست کے باوجود کینیڈا 4 پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں دوسرے نمبر پر رہا۔ کینیڈا امریکہ کے بعد دوسرا میزبان ملک بن گیا، جو صرف 4 پوائنٹس کے ساتھ گروپ مرحلے کو ختم کرنے کے بعد کسی ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا۔ امریکہ نے 1994 میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ راؤنڈ آف 32 میں کینیڈا کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔
مراکش نے ہیٹی کو 2-4 سے شکست دی
اٹلانٹا میں گروپ سی کے میچ میں مراکش نے ہیٹی کو 2-4 سے شکست دی۔ اس فتح کے ساتھ ہی مراکش نے راؤنڈ آف 32 (ناک آؤٹ) مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ تاہم ہیٹی نے 52 سال میں ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار گول کیا۔
بوسنیا نے قطر کو شکست دی
سیٹل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ بی لیگ کے میچ میں بوسنیا نے شاندار فتح حاصل کی۔ بوسنیا نے اس اہم میچ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے قطر کو 3-1 سے شکست دی۔ اس فتح کے ساتھ ہی بوسنیا ناک آؤٹ مرحلے (راؤنڈ آف 32) میں پہنچ گیا، جب کہ قطر اس بڑے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔
اس میچ میں 18 سالہ بوسنیا کے ابھرتے ہوئے کھلاڑی Kerim Alajbegovic نے پنالٹی ایریا کے باہر سے شاندار گول کر کے اپنی ٹیم کو 1-0 کی برتری دلا دی۔ اس گول کے ساتھ، الاجبیگووچ (18 سال اور 276 دن) پنالٹی باکس کے باہر گول کرنے والے ورلڈ کپ کی تاریخ کے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے۔ بوسنیائی نے فرانسیسی سٹار Kylian Mbappé (19 سال اور 207 دن) کا ریکارڈ توڑ دیا، جو اس نے 2018 ورلڈ کپ میں قائم کیا تھا۔
جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا کو شکست دی
جنوبی افریقہ نے گروپ اے کے ایک میچ میں جنوبی کوریا کو 1-0 سے شکست دے کر پہلی بار ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنائی جہاں اس کا مقابلہ کینیڈا سے ہوگا۔ میکسیکو نے اپنے تینوں میچ جیتے۔
میکسیکو نے جمہوریہ چیک کو شکست دی
گروپ اے کے دوسرے میچ میں میزبان میکسیکو نے جمہوریہ چیک کو 3-0 سے شکست دے کر گروپ فاتح بن گیا۔ اس سے جمہوریہ چیک ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔