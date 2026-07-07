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فیفا ورلڈ کپ: بیلجیئم نے امریکہ کو چار کے مقابلے ایک گول سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں بیلجیئم کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔

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بیلجیئم نے امریکہ کو 1-4 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 7, 2026 at 11:09 AM IST

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سئیٹل اسٹیڈیم، واشنگٹن، امریکہ: راؤنڈ آف 16 میں کینیڈا اور میکسیکو کے باہر ہونے کے بعد، امریکہ (USA) ٹورنامنٹ سے باہر ہونے والا آخری شریک میزبان ملک بن گیا۔ بیلجیئم نے منگل (7 جولائی) کو سئیٹل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں امریکہ (USA) کو 1-4 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی۔ ان کا مقابلہ اسپین سے ہوگا جس نے پرتگال کو 0-1 سے شکست دی تھی۔ یہ میچ 11 جولائی کو 12:30 بجے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔

بیلجیئم کی جانب سے چارلس ڈی کیٹیلیئر نے دو گول کیے جب کہ ہنس واناکن اور متبادل کھلاڑی رومیلو لوکاکو نے ایک ایک گول کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بیلجیم نے 20 مارچ 2025 کے بعد سے کوئی میچ نہیں ہارا ہے۔ اس نے تمام مقابلوں (FIFA ورلڈ کپ، یو ای ایف اے (UEFA) ورلڈ کپ کوالیفکیشن، یو ای ایف اے (UEFA) نیشنز لیگ کے پلے آف اور دوستانہ میچز) میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس میں 12 جیت اور چھ ڈراز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان 17 میچوں میں ان کے گول کا فرق 40 سے زیادہ رہا ہے۔

امریکہ کا خواب ہو گیا چکنا چور

اس شکست کے ساتھ ہی امریکہ کا 2002 کے بعد پہلی بار ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ مزید برآں، یہ بیلجیئم کے خلاف امریکہ کی مسلسل ساتویں شکست تھی۔

اسپین نے پرتگال کو شکست دے دی

اس میچ سے قبل اسپین نے میکل مرینو کے اسٹاپیج ٹائم گول کی بدولت ڈلاس اسٹیڈیم میں پرتگال کو 0-1 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی۔ اس شکست نے فٹبال کے سب سے بڑے مرحلے پر کرسٹیانو رونالڈو کا سفر ختم کردیا۔ حالانکہ میچ سے پہلے انہوں نے دہرایا تھا کہ یہ میرا آخری ورلڈ کپ ہوگا۔ 41 سالہ کھلاڑی نے ورلڈ کپ کے 27 میچوں میں 11 گول کیے اور کئی ریکارڈز بنائے جن میں چھ مختلف ورلڈ کپ میں گول کرنے والے پہلے مرد کھلاڑی بنے۔

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TAGGED:

FIFA 2026
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