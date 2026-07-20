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فیفا ورلڈ کپ: ایوارڈ جیتنے والوں کی مکمل فہرست دیکھیں، ایمباپے نے ہارنے کے باوجود بڑا ایوارڈ جیتا

فیفا ورلڈ کپ 2026 ایوارڈ جیتنے والوں کی فہرست میں ہسپانوی کھلاڑی چھائے رہے۔ تین ایوارڈز ہسپانوی کھلاڑیوں کے حصے میں آئے۔

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تین ہسپانوی کھلاڑیوں نے بڑے ایوارڈز حاصل کیے (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 20, 2026 at 11:05 AM IST

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ایسٹ رودر فورڈ، نیو یارک نیو جرسی اسٹیڈیم: اسپین نے فیفا ورلڈ کپ 2026 جیت لیا ہے۔ اس نے اضافی وقت کے دوسرے ہاف میں فیران ٹوریس کے گول کی بدولت ارجنٹائن کو 0-1 سے شکست دی۔

اسپین نے 2010 کے بعد اپنے پہلے اور مجموعی طور پر دوسرے ورلڈ کپ کے ساتھ ٹورنامنٹ کا اختتام کیا۔ میچ کے بعد، ایک ایوارڈز کی تقریب ہوئی، جس میں اسپین کے کپتان روڈری اور فرانس کے کپتان کیلین ایمباپے (Kylian Mbappé) جیسے کھلاڑیوں کو بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ اگرچہ کیلین ایمباپے (Kylian Mbappé) فائنل کا حصہ نہیں تھے، لیکن فیفا ورلڈ کپ 2026 میں سب سے زیادہ گول کرنے کا ریکارڈ ان ہی کے پاس رہا۔

Mbappé نے گولڈن بوٹ جیتا

کیلین ایمباپے (Kylian Mbappé) نے FIFA ورلڈ کپ 2026 کے لیے گولڈن بوٹ جیتا۔ انہوں نے قطر 2022 میں ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر کے طور پر اپنا ٹائٹل برقرار رکھا۔ کیلین ایمباپے (Kylian Mbappé) نے ٹورنامنٹ میں کل 10 گول اسکور کیے۔ قطر 2022 میں آٹھ گول کے ساتھ ٹاپ اسکورر کے طور پر جیتنے کے بعد، کیلین ایمباپے (Kylian Mbappé) دو بار ورلڈ کپ گولڈن بوٹ جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔

اسپین کے کپتان روڈری نے گولڈن بال جیت لیا

اسپین کے مایہ ناز مڈفیلڈر روڈری نے گولڈن بال کا ایوارڈ جیتا۔ یہ اعزاز فیفا ورلڈ کپ کے ’پلیئر آف دی ٹورنامنٹ‘ کو دیا جاتا ہے۔ روڈری نے تمام آٹھ میچوں میں ہسپانوی ٹیم کے لیے مڈ فیلڈ میں مسلسل اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس سے ٹیم کو اپنا دوسرا عالمی ٹائٹل جیتنے میں مدد ملی۔

آٹھ میچوں میں صرف ایک گول کھائے

انہوں نے اپنی فاتح مہم کے دوران اسپین کے تمام میچوں میں کھیلا۔ انہوں نے زیادہ پاس مکمل کیے، سب سے زیادہ فاصلہ طے کیا اور اس موسم گرما کے ٹورنامنٹ میں کسی بھی دوسرے کھلاڑی کے مقابلے زیادہ کھیلوں میں شامل تھے۔ فائنل میچ میں 30 سالہ کھلاڑی نے 105 میں سے 101 پاس مکمل کیے۔ پورے ٹورنامنٹ میں، اسپین نے اپنے ڈیفنڈرس کھلاڑیوں کی حمایت میں اپنے ذہین کردار کی بدولت آٹھ میچوں میں صرف ایک گول تسلیم کیا۔

فیفا ورلڈ کپ 2026 ایوارڈ جیتنے والوں کی فہرست

  1. گولڈن بال - روڈری (اسپین)
  2. گولڈن بوٹ - کیلین ایمباپے (فرانس)
  3. گولڈن گلووز - انائی سائمن (اسپین)
  4. ینگ پلیئر ایوارڈ - پاؤ کبرسی (اسپین)
  5. مین آف دی میچ - فیران ٹوریس (اسپین)
  6. فیفا فیئر پلے ٹرافی - نیدرلینڈز

اسپین نے 16 سال بعد تاریخ دہرائی

اسپین نے اپنا دوسرا ٹائٹل 2010 میں اپنے پہلے 16 سال بعد جیتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسکور لائن (0-1) نیدرلینڈز کے خلاف 2010 کے ٹائٹل جیتنے کے برابر تھی۔

ارجنٹائن کے خلاف فائنل میں اسپین نے زیادہ تر گیم پر غلبہ حاصل کیا لیکن مقررہ وقت (90 منٹ) میں گول کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے ارجنٹائن کے لیے کوئی بھی موقع بنانے سے انکار کیا، لیکن اپنے بنائے ہوئے مواقع کو تبدیل کرنے میں ناکام رہے۔

16 سال قبل فائنل جیتنے کا ریکارڈ برابر

مقررہ وقت تک کوئی ٹیم گول نہیں کر سکی اس لیے میچ اضافی وقت میں چلا گیا اور فیران ٹوریس نے 106ویں منٹ میں فاتح گول کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اسپین نے 16 سال قبل اضافی وقت میں بھی گول کر کے فائنل جیت لیا تھا۔

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