فیفا ورلڈ کپ 2026: آسٹریا نے اردن کو 1-3 سے ہرا کر چھتیس سالوں میں ورلڈ کپ میں پہلی جیت ریکارڈ درج کی
آسٹریا نے ورلڈ کپ میں پہلی بار کھیل رہے اردن کو تین گول کے فرق سے شکست دے کر اپنی مہم کا آغاز کیا۔
Published : June 17, 2026 at 4:19 PM IST
حیدرآباد: آسٹریا نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اردن کو 3-1 سے شکست دے کر 36 سال میں پہلی بار ورلڈ کپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی آسٹریا نے بدھ کو فتح کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا۔
آسٹریا کی جانب سے رومانو شمڈ اور مارکو آرناوٹوک نے گول کیے جبکہ اردن کے یزان العرب کے اپنے گول سے آسٹریا کی تعداد تین ہوگئی۔ اردن کی جانب سے واحد گول علی اولوان نے کیا۔
شمڈ نے شاندار کھیلتے ہوئے 21ویں منٹ میں ٹیم کو برتری دلا دی۔ Xaver Schlager شمڈ کے پاس گیا، اور آسٹریا کے اسٹرائیکر نے پنالٹی ایریا کے کنارے سے دائیں پاؤں کی شاٹ سے گول کیا۔ اردن نے جواب میں علی اولوان کے ایک گول سے جواب دیا، جس نے 50ویں منٹ میں جوابی حملے کے دوران باکس میں کافی دوڑ لگانے کے بعد برابر کر دیا۔
اس کے بعد دوسرے ہاف میں میچ دلچسپ ہوگیا۔ ایسا لگتا تھا کہ آسٹریا برتری حاصل کر لے گا جب آرناوٹوک نے کارنر کک کو تبدیل کیا، لیکن میچ ریفری نے اسے ہینڈ بال قرار دیا اور گول کرنے سے انکار کر دیا۔
آسٹریا کو کچھ ہی دیر بعد ایک اور کارنر کک ملی اور گیند 76ویں منٹ میں دفاعی کھلاڑی یزان العرب کو لگ گئی جس سے آسٹریا کو 2-1 کی برتری حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد آسٹریا کے آرناوٹوک نے اسٹاپیج ٹائم میں پنالٹی کو 3-1 سے جیت کر اپنے نام کیا۔
1990 کے بعد پہلی جیت
یہ آسٹریا کے لیے ایک اہم فتح تھی، کیونکہ 1990 میں گروپ مرحلے کے میچ میں امریکہ کو شکست دینے کے بعد یہ ٹورنامنٹ میں اس کی پہلی فتح تھی۔ آخری بار ایسا 2002 میں ہوا تھا جب سینیگال نے اس وقت کے دفاعی چیمپئن فرانس کو شکست دی تھی۔
اس سے قبل گروپ جے کے ایک اور میچ میں الجزائر کو ارجنٹائن کے ہاتھوں 3-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک ہی گروپ میں ارجنٹائن، الجزائر اور آسٹریا جیسی ٹیموں کے ساتھ، گروپ جے کی مساوات دلچسپ ہو سکتی ہے۔ دن کے میچ میں فرانس نے سینیگال کو 3-1 سے شکست دی، اسٹار فرانسیسی کھلاڑی Kylian Mbappé نے دو گول اسکور کیے۔ ایک اور میچ میں ناروے نے عراق پر 4-1 سے فتح کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا۔