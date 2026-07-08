ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔۔۔ مصری کوچ نے فیفا پر جانبداری اور ارجنٹینا کا ساتھ دینے کا الزام لگا دیا
فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 میں ارجنٹینا سے ہارنے کےبعد مصر کے کوچ نے فیفا کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان لگا دیا۔
Published : July 8, 2026 at 8:34 PM IST
مصر فیفا ورلڈ کپ 2026 میں بڑے اپ سیٹ کے دہانے پر تھا، جس نے راؤنڈ آف 16 کے میچ کے 80 ویں منٹ تک دفاعی چیمپئن ارجنٹینا سے دو صفر سے آگے تھا۔
تاہم، ارجنٹینا نے آخری 10 منٹ میں ڈرامائی واپسی کی۔ لیونل میسی نے ایک گول کر کے اور دوسرے کو اسسٹ کر کے اہم کردار ادا کیا، اس کے بعد اینزو فرنانڈیز نے اسٹاپیج ٹائم میں تیسرا گول کر کے میچ کا رخ موڑ دیا۔
اس کے ساتھ ہی مصر کی مہم مایوسی کے ساتھ اختتام کو پہنچی۔ مصری کھلاڑی اور کوچ میچ کے دوران ریفری کے فیصلوں سے ناخوش تھے۔ مصر کے ہیڈ کوچ حسام حسن نے تو ٹورنامنٹ کے منصفانہ ہونے پر ہی سوال کھڑے کر دیے۔
فیفا پر جانبداری اور ارجنٹینا کا ساتھ دینے کا الزام
مصر کے کوچ حسن نے کہا کہ کئی اہم فیصلے ہماری ٹیم کے خلاف ہوئے، جن میں وی اے آر کے جائزے کے بعد گول کی منظوری اور ارجنٹینا کے جیتنے والے گول سے قبل پنالٹی اپیل پر نظرثانی کرنے میں ناکامی شامل ہیں۔ انہوں نے فیفا پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ ممکنہ طور پر میسی اور ارجنٹینا کو ٹورنامنٹ میں رکھنا چاہتا ہے۔
حسن نے کہا کہ "ہم ہر پہلو سے دفاعی چیمپئنز سے بہتر لگ رہے تھے، لیکن شاید وہ عالمی چیمپئن کو مقابلے میں رکھنا چاہتے تھے، شاید وہ چاہتے تھے کہ میسی دوڑ میں موجود رہیں۔ کیونکہ عالمی چیمپئن کو میچ کے دوران ہر سطح پر حمایت حاصل رہی۔"
ہمارے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا گیا
مصر کے کوچ حسن خاص طور پر فرانسیسی ریفری فرانکویس لیٹیکشیر کی ریفرنگ سے ناراض تھے۔ انھوں نے دو بڑے واقعات کی طرف اشارہ کیا ان میں صلاح کا نامنظور گول اور فرنینڈس کے فیصلہ کن گول سے قبل الیکسس میک الیسٹر پر مشتمل پینلٹی اپیل بھی شامل تھی۔
حسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے میچ میں نہ عزت دیکھی اور نہ ہی منصفانہ کھیل۔ "پینلٹی کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا۔ وی اے آر کے ذریعے اس کا جائزہ بھی نہیں لیا گیا، اور ہمارے دوسرے گول کو کسی نامعلوم وجہ سے مسترد کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا گیا، اور یہ ایک ناانصافی ہے۔"
مصر کا ریفری کو ہٹانے کا مطالبہ
اس واقعے کے بعد، مصری فٹ بال فیڈریشن (ای ایف ایف) نے مبینہ طور پر کھیل کی گورننگ باڈی - فیفا سے رابطہ کیا ہے تاکہ ریفری فرانکویس لیٹیکشیر کے فیصلوں کے خلاف باقاعدہ احتجاج درج کرایا جا سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ شکایت ای ایف ایف کے صدر ہانی ابو ردا نے درج کرائی تھی۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ شکایت میں ان فیصلوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے جسے مصر متنازعہ سمجھتا ہے اور جو ان کی ٹیم کے خلاف گئے تھے۔ فیڈریشن نے باضابطہ طور پر فرانسیسی ریفری کی سنگین غلطیوں کے لیے اسے ٹورنامنٹ کے بقیہ میچوں سے ہٹانے کی درخواست بھی کی ہے۔
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