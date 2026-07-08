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فیفا ورلڈ کپ: ارجنٹائن نے آخری دس منٹ میں تین گول کر کے کوارٹر فائنل میں شاندار انٹری کر لی

ارجنٹائن بمقابلہ مصر: ارجنٹائن نے شاندار واپسی کرتے ہوئے مصر کو 2-3 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ پکی کرلی۔

fifa world cup 2026 argentina into quarter finals by defeating egypt 3 2 in round of 16 Urdu News
ارجنٹائن کی کوارٹر فائنل میں شاندار انٹری (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 8, 2026 at 12:00 PM IST

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فیفا ورلڈ کپ 2026 ارجنٹائن بمقابلہ مصر: فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 16 کے میچ میں، دفاعی چیمپئن ارجنٹائن نے مصر کے خلاف 0-2 سے پیچھے رہنے کے بعد شاندار واپسی کی اور کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ کو 2-3 سے جیت لیا۔

لیونل میسی نے ایک گول میں اسسٹ کیا اور دوسرا گول خود کیا جب کہ اینزو فرنینڈز نے اسٹاپیج ٹائم میں فاتح گول کیا۔ مصر کی جانب سے یاسر ابراہیم نے 15ویں منٹ میں اور مصطفی زیکو نے 62ویں منٹ میں گول کر کے ارجنٹائن کو 0-2 کی برتری دلا دی۔

fifa world cup 2026 argentina into quarter finals by defeating egypt 3 2 in round of 16 Urdu News
میسی نے پنالٹی مس کی (AP)

اسٹاپیج ٹائم کے تیسرے منٹ میں شاندار گول

دفاعی چیمپئن کا ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کا خطرہ تھا۔ لیکن میسی نے اپنا جادو دکھایا۔ سب سے پہلے، انہوں نے حملہ کیا اور 79ویں منٹ میں کرسٹیان رومیرو کو گول کرنے میں مدد کی۔ اس کے بعد، انہوں نے 83ویں منٹ میں خود کو گول کرکے اسکور 2-2 کردیا۔ اس کے بعد اینزو فرنانڈیز نے اسٹاپیج ٹائم کے تیسرے منٹ میں شاندار گول کر کے ارجنٹائن کی فتح پر مہر ثبت کر دی اور اسکور 2-3 کر دیا۔

گولڈن بوٹ ریس

میسی نے میچ میں ایک گول اسکور کیا، جس سے جاری ٹورنامنٹ میں ان کی تعداد آٹھ ہو گئی اور انہیں فرانس کے Mbappé اور ناروے کے Haaland سے خود کو آگے رکھا، جنہوں نے ہر ایک نے سات گول کیے ہیں۔

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شکست کے بعد مصر کے ہیڈ کوچ حسام حسنے نے ٹورنامنٹ کی شفافیت پر سوال اٹھایا۔ حسنے نے کہا کہ کئی اہم فیصلے ان کی ٹیم کے خلاف گئے، جن میں وی اے آر کے جائزے کے بعد گول کی منسوخی اور ارجنٹینا کے جیتنے والے گول سے قبل پنالٹی اپیل پر نظرثانی کرنے میں ناکامی بھی شامل ہے۔

fifa world cup 2026 argentina into quarter finals by defeating egypt 3 2 in round of 16 Urdu News
ارجنٹائن نے آخری 10 منٹ میں تین گول کیے (AP)

مصری کوچ نے کہا کہ پچ پر ہونے والے واقعات کے علاوہ دیگر عوامل نے نتیجہ کو متاثر کیا۔ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ شاید میسی اور ارجنٹائن کو ٹورنامنٹ میں رکھنے کی خواہش رہی ہو۔ حسنے نے کہا، "ہم دفاعی چیمپئنز سے بہتر لگ رہے تھے - ہر پہلو سے بہتر - لیکن نتیجہ پچ کے اندر اور باہر دونوں اندرونی اور بیرونی عوامل سے متاثر ہوا، شاید وہ عالمی چیمپئن کو مقابلے میں رکھنا چاہتے تھے۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ میسی دوڑ میں رہیں۔ کبھی کبھی، فٹ بال میں، بیرونی عوامل سے بڑھ کر تکنیکی پہلوؤں سے بھی دنیا کی ہر سطح پر حمایت حاصل ہوتی ہے۔"

سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو شکست دی

ٹورنامنٹ کے راؤنڈ آف 16 کے فائنل میچ میں سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو پنالٹی شوٹ آؤٹ میں 4-3 سے شکست دے کر 1954 کے بعد پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی۔اس کا مقابلہ ارجنٹائن سے ہوگا۔

فیفا ورلڈ کپ 2026 کوارٹر فائنلز

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ارجنٹائن بمقابلہ سوئٹزرلینڈ

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TAGGED:

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ARGENTINA VS EGYPT MATCH
ARGENTINA IN FIFA WORLD CUP 2026

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