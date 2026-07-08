فیفا ورلڈ کپ: ارجنٹائن نے آخری دس منٹ میں تین گول کر کے کوارٹر فائنل میں شاندار انٹری کر لی
ارجنٹائن بمقابلہ مصر: ارجنٹائن نے شاندار واپسی کرتے ہوئے مصر کو 2-3 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ پکی کرلی۔
Published : July 8, 2026 at 12:00 PM IST
فیفا ورلڈ کپ 2026 ارجنٹائن بمقابلہ مصر: فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 16 کے میچ میں، دفاعی چیمپئن ارجنٹائن نے مصر کے خلاف 0-2 سے پیچھے رہنے کے بعد شاندار واپسی کی اور کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ کو 2-3 سے جیت لیا۔
لیونل میسی نے ایک گول میں اسسٹ کیا اور دوسرا گول خود کیا جب کہ اینزو فرنینڈز نے اسٹاپیج ٹائم میں فاتح گول کیا۔ مصر کی جانب سے یاسر ابراہیم نے 15ویں منٹ میں اور مصطفی زیکو نے 62ویں منٹ میں گول کر کے ارجنٹائن کو 0-2 کی برتری دلا دی۔
اسٹاپیج ٹائم کے تیسرے منٹ میں شاندار گول
دفاعی چیمپئن کا ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کا خطرہ تھا۔ لیکن میسی نے اپنا جادو دکھایا۔ سب سے پہلے، انہوں نے حملہ کیا اور 79ویں منٹ میں کرسٹیان رومیرو کو گول کرنے میں مدد کی۔ اس کے بعد، انہوں نے 83ویں منٹ میں خود کو گول کرکے اسکور 2-2 کردیا۔ اس کے بعد اینزو فرنانڈیز نے اسٹاپیج ٹائم کے تیسرے منٹ میں شاندار گول کر کے ارجنٹائن کی فتح پر مہر ثبت کر دی اور اسکور 2-3 کر دیا۔
🏆 Leo Messi wins the MOTM award... again. The GOAT keeps delivering. 🐐🇦🇷 pic.twitter.com/y9ZgalYv8k— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) July 7, 2026
گولڈن بوٹ ریس
میسی نے میچ میں ایک گول اسکور کیا، جس سے جاری ٹورنامنٹ میں ان کی تعداد آٹھ ہو گئی اور انہیں فرانس کے Mbappé اور ناروے کے Haaland سے خود کو آگے رکھا، جنہوں نے ہر ایک نے سات گول کیے ہیں۔
The adidas Golden Boot race continues...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tnz3pZuLpv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
مصری کوچ نے فیفا کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان لگا دیا
شکست کے بعد مصر کے ہیڈ کوچ حسام حسنے نے ٹورنامنٹ کی شفافیت پر سوال اٹھایا۔ حسنے نے کہا کہ کئی اہم فیصلے ان کی ٹیم کے خلاف گئے، جن میں وی اے آر کے جائزے کے بعد گول کی منسوخی اور ارجنٹینا کے جیتنے والے گول سے قبل پنالٹی اپیل پر نظرثانی کرنے میں ناکامی بھی شامل ہے۔
مصری کوچ نے کہا کہ پچ پر ہونے والے واقعات کے علاوہ دیگر عوامل نے نتیجہ کو متاثر کیا۔ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ شاید میسی اور ارجنٹائن کو ٹورنامنٹ میں رکھنے کی خواہش رہی ہو۔ حسنے نے کہا، "ہم دفاعی چیمپئنز سے بہتر لگ رہے تھے - ہر پہلو سے بہتر - لیکن نتیجہ پچ کے اندر اور باہر دونوں اندرونی اور بیرونی عوامل سے متاثر ہوا، شاید وہ عالمی چیمپئن کو مقابلے میں رکھنا چاہتے تھے۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ میسی دوڑ میں رہیں۔ کبھی کبھی، فٹ بال میں، بیرونی عوامل سے بڑھ کر تکنیکی پہلوؤں سے بھی دنیا کی ہر سطح پر حمایت حاصل ہوتی ہے۔"
THE LAST DANCE CONTINUES... 🐐🏆🇦🇷 pic.twitter.com/VzkgmLzWYM— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) July 7, 2026
سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو شکست دی
ٹورنامنٹ کے راؤنڈ آف 16 کے فائنل میچ میں سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو پنالٹی شوٹ آؤٹ میں 4-3 سے شکست دے کر 1954 کے بعد پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی۔اس کا مقابلہ ارجنٹائن سے ہوگا۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 کوارٹر فائنلز
فرانس بمقابلہ مراکش
اسپین بمقابلہ بیلجیم
ناروے بمقابلہ انگلینڈ
ارجنٹائن بمقابلہ سوئٹزرلینڈ