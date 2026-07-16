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فیفا ورلڈ کپ: ارجنٹائن نے انگلینڈ کو دو صفر سے دی شکست، اتوار کو اسپین کے ساتھ کھیلے گا فائنل مقابلہ

ارجنٹینا نے برابری کی طرف دھکیل دیا اور دباؤ بالآخر 85ویں منٹ میں فرنانڈیز کو گول کرنے پر مجبور کر دیا۔

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بدھ، 15 جولائی، 2026 کو اٹلانٹا میں انگلینڈ اور ارجنٹائن کے درمیان ورلڈ کپ کے سیمی فائنل فٹ بال میچ کے دوران اپنی ٹیم کا پہلا گول کرنے کے بعد، ارجنٹینا کے اینزو فرنینڈز لیونل میسی کے ساتھ جشن منا رہے ہیں (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 16, 2026 at 9:04 AM IST

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اٹلانٹا: لیونل میسی نے اپنے ساتھیوں کے لیے ڈیلیور کیا۔ ایک اور جیت کے ساتھ، وہ ارجنٹائن کے لیے ایک اور ورلڈ کپ ٹرافی فراہم کرے گا۔ میسی نے اپنے ٹورنامنٹ کے اہم گول کے کل میں اضافہ نہیں کیا، لیکن 39 سالہ کھلاڑی نے دو دیر سے اسٹرائیکس میں مدد کی جس نے لا البیسیلیسٹی کو بدھ کے روز سیمی فائنل میں انگلینڈ کے خلاف 2-1 سے فتح کے لیے ایک اور شاندار واپسی کی۔

راؤنڈ آف 16 میں مصر کے خلاف ایک ناممکن ریلی کے آٹھ دن بعد، میسی اپنے کیریئر میں ایک اور شاندار لمحہ پیدا کرنے کے لیے اٹلانٹا واپس آئے جو شاید اب تک کا بہترین لمحہ ہو۔

دفاعی چیمپیئن ارجنٹائن نے طاقت اور طاقت کے شاندار مظاہرے میں انگلینڈ کو شکست دینے کے لیے ریلی نکالی۔ ریگولیشن ٹائم کے آخری پانچ منٹ میں 1-0 سے پیچھے، اینزو فرنانڈیز اور متبادل لاؤٹارو مارٹینز نے ارجنٹائن کے لیے گول کیا۔

انگلینڈ یقینی طور پر انتھونی گورڈن کے 55 ویں منٹ کے گول کے بعد صرف چھ دہائیوں قبل اپنے پہلے ورلڈ کپ ٹائٹل کے لیے جانے کا تصور کر رہا تھا۔

لیکن میسی اور اس کے نیلے پوش ساتھی ساتھی، جیسا کہ انہوں نے بار بار دکھایا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اب اتوار کو فائنل میں اسپین کا مقابلہ 1958 اور 1962 میں برازیل کے بعد پہلی بار دوبارہ چیمپئن بننے کا موقع ہے۔

85 ویں منٹ میں، انگلستان کو پیارے زندگی کے لیے لٹکانے کے ساتھ، میسی نے ایک شارٹ کارنر کو دھکیل دیا، فوری طور پر واپسی کا پاس ملا اور گول سے 25 گز کے فاصلے پر میدان کے وسط میں اینزو فرنانڈیز کو چھپے ہوئے دیکھا۔ فرنانڈیز نے گول کیپر جارڈن پکفورڈ کے پاس کرلنگ شاٹ کو اسکور تک پہنچا دیا۔

اس وقت، یہ ناگزیر لگ رہا تھا کہ ارجنٹائن فتح سے دستبردار ہو جائے گا۔ بین الاقوامی فٹ بال کی سب سے بڑی حریفوں میں سے ایک کھیل دوبارہ شروع ہوا اور کک آف سے پہلے ہی اسٹیڈیم میں ایک ہنگامہ خیز ماحول تھا کیونکہ شائقین کے دونوں سیٹوں نے دوسری ٹیم کے قومی ترانے کو ڈبونے کی کوشش کی۔ نیو جرسی کے ایسٹ رودر فورڈ میں اتوار کو ورلڈ کپ کے فائنل میں ارجنٹائن کا مقابلہ سپین سے ہوگا۔

TAGGED:

HARRY KANE
LIONEL MESSI
FIFA WORLD CUP 2026
ARGENTINA EDGE ENGLAND 2 1
ARGENTINA VS ENGLAND

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