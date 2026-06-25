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فیفا نے ورلڈ کپ کے درمیان اس ملک کو معطل کر دیا؛ جانئے سارا معاملہ کیا ہے؟

فیفا نے تیسرے فریق کی مداخلت کی وجہ سے آل نیپال فٹ بال ایسوسی ایشن (ANFA) کو معطل کر دیا ہے۔

fifa suspends nepal football association over third party interference Urdu News
فیفا نے اے این ایف اے کو معطل کردیا (Getty images)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 25, 2026 at 2:04 PM IST

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حیدرآباد: امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے درمیان نیپال سے اہم خبریں سامنے آرہی ہیں۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایسوسی ایشن فٹ بال (فیفا) نے تیسرے فریق کی مداخلت کی وجہ سے نیپال فٹ بال ایسوسی ایشن کو معطل کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں، نیپال اب کسی بھی بین الاقوامی فٹ بال مقابلوں میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ فیفا کے مطابق یہ پابندی اگلے نوٹس تک برقرار رہے گی۔

فیفا کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک بیان کے مطابق فیفا کونسل کے بیورو نے یہ فیصلہ 24 جون کو لیا۔ عالمی گورننگ باڈی نے معطلی کی وجہ آل نیپال فٹ بال ایسوسی ایشن (ANFA) کے کام میں تیسرے فریق کی مداخلت کو بتایا۔

نیپالی فٹ بال کے لیے ایک بڑا دھچکا

فیفا کے اس فیصلے سے نیپال میں فٹ بال کے انتظام کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی ہے۔ اس پابندی کی وجہ سے نیپال کی قومی ٹیم اور کلب اس وقت تک فیفا یا ایشین فٹ بال کنفیڈریشن (اے ایف سی) کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے مقابلوں میں اس وقت تک شرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ پابندی ختم نہیں ہو جاتی۔

نیپال کو بھی مالیاتی دھچکا لگے گا۔ یہ فیصلہ رکن تنظیموں اور عہدیداروں کو فیفا اور اے ایف سی سے فنڈنگ، ترقیاتی پروگرام، تربیتی مواقع اور تعلیمی کورسز حاصل کرنے سے روک دے گا۔

کیا ہے سارا معاملہ؟

نیپالی فٹ بال کی انتظامیہ کے اندر ایک طویل عرصے سے تنازعہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے، نیپال کی قومی کھیل کونسل نے اے این ایف اے کو تین ماہ کے لیے معطل کر دیا تھا، حالانکہ بعد میں یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا تھا۔ نیشنل اسپورٹس کونسل نے بھی اے این ایف اے کے مجوزہ انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس سے تنازعہ مزید بڑھ گیا۔ اب فیفا نے اس پورے معاملے میں تیسرے فریق کی مداخلت کا حوالہ دیتے ہوئے آل نیپال فٹ بال ایسوسی ایشن (ANFA) کو معطل کر دیا ہے۔

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