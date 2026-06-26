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فیفا ورلڈ کپ 2026: نیدرلینڈز اور امریکہ اپنے گروپوں میں سرفہرست، جاپان، سویڈن اور آسٹریلیا راؤنڈ آف 32 میں پہنچے

گروپ ایف کی تین ٹیمیں—جاپان، نیدرلینڈز اور سویڈن — نے راؤنڈ آف 32 میں اپنی جگہیں حاصل کر لی ہیں۔

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یو ایس اے فٹ بال ٹیم (AP File Photo)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 26, 2026 at 12:14 PM IST

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حیدرآباد: فیفا ورلڈ کپ 2026 کا جوش و خروش اپنے عروج پر ہے، فٹبال کے شائقین روزانہ نئے ریکارڈ قائم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ 26 جون کو ہونے والی تازہ ترین پیشرفت میں، نیدرلینڈز گروپ ایف ٹیبل ٹاپر کے طور پر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا۔ دریں اثنا، جاپان اور سویڈن نے ایک ہائی پریشر میچ میں 1-1 سے ڈرا کھیلا، جس کے سبب دونوں ہی ٹیمیں راؤنڈ آف 32 میں پہنچ گئیں۔

گروپ ڈی کی ٹیموں کے میچز بھی اختتام پذیر ہو چکے ہیں، امریکہ اور آسٹریلیا کوالیفائی کر چکے ہیں۔ جاپان اب برازیل کے خلاف بلاک بسٹر راؤنڈ آف 32 کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔

ہالینڈ سرفہرست گروپ ایف؛ جاپان اور سویڈن ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچے

جمعرات کو بارش سے متاثرہ میچ میں نیدرلینڈز نے تیونس کو 1-3 سے ہرا کر راؤنڈ آف 32 میں مراکش کا مقابلہ کرنا ہے۔ برائن بروبی اور جان پال وین ہیکے نے ایک ایک گول کیا، جب کہ ایلیس سکیری نے بھی ایک گول حاصل کیا۔ تیونس کی جانب سے واحد گول حازم مستوری نے کیا۔

جاپان کسی ایک ورلڈ کپ ایڈیشن کے گروپ مرحلے میں ناقابل شکست

دریں اثنا، جاپان نے سویڈن کے خلاف 1-1 سے ڈرا کھیلا، دونوں ٹیموں نے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی جگہیں محفوظ کر لیں۔ جاپان کی جانب سے ڈیزن مائیڈا نے گول کیا جب کہ سویڈن کی جانب سے انتھونی ایلنگا نے گول کیا۔ جاپان نے مسلسل تیسری بار ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے کو عبور کیا ہے۔ یہ کارنامہ 2002 میں شریک میزبان کے طور پر راؤنڈ آف 16 تک پہنچنے کے بعد سات کوششوں میں پانچ بار حاصل کیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ جاپان کسی ایک ورلڈ کپ ایڈیشن کے گروپ مرحلے میں ناقابل شکست رہا ہے۔

ترکی سے شکست کے باوجود امریکہ گروپ ڈی میں سرفہرست، آسٹریلیا ناک آؤٹ میں آگے

گروپ مرحلے کے اپنے پہلے دو میچوں میں شاندار پرفارمنس دینے کے بعد، USA کو ترکی سے 2-3 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سنسنی خیز مقابلے میں ترکی کے لیے اردا گلر (10')، اورکون کوکی (31') اور کان ایہان (90'+8') نے گول کیے، جب کہ آسٹن ٹرسٹی (3') اور سیباسٹین برہالٹر (49') نے USA کے لیے کوشش کرکے گول تلاش کیا۔

ترکی کے لیے ورلڈ کپ میں گول کرنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی

ڈیفینڈر آسٹن ٹرسٹی کے گول کے ساتھ، موجودہ ایڈیشن تاریخ کا سب سے زیادہ اسکور کرنے والا ٹورنامنٹ بن گیا، جس نے قطر میں 2022 کے ایڈیشن کے دوران قائم کیے گئے 172 گولوں کے پچھلے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سیباسٹین برہالٹر ورلڈ کپ میچ میں گول کرنے والے پہلے امریکی مرد کھلاڑی بھی بن گئے۔ صرف 21 سال اور 120 دن کی عمر میں، اردا گلر ترکی کے لیے ورلڈ کپ میں گول کرنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے۔

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TAGGED:

FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
US VS TURKEY WORLD CUP
FOOTBALL WORLD CUP MATCHDAY 12
AUSTRALIA VS PARAGUAY WORLD CUP

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