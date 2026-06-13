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فیفا 2026: امریکہ نے پیراگوئے کو چار ایک سے شکست دے کر اپنے ورلڈ کپ سفر کا آغاز کر دیا

امریکہ کی اس جیت میں فولارین بالوگن کا اہم حصہ رہا۔ بلوگن نے دو گول سے کئے۔

فولارین بالوگن نے دو گول کئے۔
فولارین بالوگن نے دو گول کئے۔ (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 13, 2026 at 10:26 AM IST

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انگل ووڈ، کیلیفورنیا: امریکی ٹیم کے پہلے ہاف میں تاریخی تین گول میں سے دو فولارین بالوگن نے کیے۔ امریکہ نے جمعہ کی رات پیراگوئے کے خلاف چار ایک کی متحرک فتح حاصل کی جو کہ 32 سالہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں اس کی سب سے بڑی جیت ہے۔

ہجوم اس وقت دنگ رہ گیا جب میچ کے صرف سات منٹ میں اسکورنگ کا آغاز ہوا۔ ایک خطرناک حملے کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہوئے پیراگوئے کے ڈفینڈر ڈیمین بوبڈیلا نے عجیب و غریب انداز میں بال کو اپنے ہی گول میں ڈال دیا، اس حرکت نے گول کیپر کو حیران کر دیا۔

ابتدائی گول نے امریکی ٹیم میں جوش بھر دیا اور انھوں نے کھیل کو اور بھی تیز کر دیا۔ میچ میں بال زیادہ تر امریکی کھلاڑیوں کے قبضے میں رہی۔ انہوں نے کرسچن پلسِک کی رفتار اور ملک ٹِل مین کی چستی کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اطراف سے بار بار حملے کیے۔

31ویں منٹ میں پلسِک نے فولرین بالوگن کو شاندار اسسٹ دیا جس کے بعد امریکہ کی برتری دوگنا ہو گئی۔

پہلا ہاف جنوبی امریکی ٹیم کے لیے ڈراؤنا خواب سے کم نہیں تھا اور یہ خواب جاری رہا۔ ملک ٹِل مین نے ایک شاندار پاس دیا جس نے اسٹاپیج ٹائم کے پانچویں منٹ میں بالوگن کو اپنا دوسرا گول کرنے میں مدد کی۔ اس گول کے ساتھ ہی میزبان ٹیم کو تین گول کی برتری حاصل ہو گئی۔

دوسرے ہاف میں بھی کھیل پر امریکی ٹیم کا مکمل کنٹرول رہا۔

امریکی ٹیم کو دوسرے ہاف کے وسط میں کھلاڑیوں میں ہوئے بدلاؤ کا خیمازہ بھگتنا پڑا۔ 73 ویں منٹ میں، جولیو اینسیسو کے شاندار کھیل کے بعد، موریسیو نے ایک طاقتور شاٹ لگا کر گول کر دیا جس کے بعد اسکور تین ایک ہوگیا۔

پیراگوئے نے میچ کے آخری منٹوں میں جارحانہ انداز میں گیم کھیلا، لیکن امریکی دفاع نے ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ اور پھر میچ کے آخری منٹ میں جیوانی رینا نے دائیں پاؤں کی شاندار شاٹ سے فتح امریکہ کے نام کر لی۔

نیویارک میں پیدا ہونے والے، لندن میں پرورش پانے والے اسٹرائیکر فولرین بالوگن نے 1930 کے بعد سے ٹورنامنٹ میں کسی امریکی کھلاڑی کی پہلی کثیر گول کارکردگی کے ساتھ اپنے ورلڈ کپ کا آغاز کیا۔ بالوگن نے تین سال قبل انگلش سسٹم میں رہنے کے بجائے امریکہ کی نمائندگی کرنے کا انتخاب کیا تھا۔

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TAGGED:

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فیفا ورلڈ کپ 2026
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