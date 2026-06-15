فیفا 2026:سوئیڈن نے تیونس کو پانچ ایک سے اور آئیوری کوسٹ نے ایکواڈور کو ایک صفر سے شکست دے دی
آئیوری کوسٹ نے 12 سال بعد فیفا ورلڈ کپ میں شاندار واپسی کرتے ہوئے ایکواڈور کو سنسنی خیز مقابلے میں 1-0 سے شکست دی۔
Published : June 15, 2026 at 10:47 AM IST
15 جون کی صبح، فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ ای میں آئیوری کوسٹ اور ایکواڈور کے درمیان ایک دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ دونوں ٹیمیں تین تین پوائنٹس حاصل کرنے کا ہدف رکھتے ہوئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ میدان میں اتریں اور شروع سے ہی میچ کا دلچسپ ماحول بنا دیا۔
11ویں منٹ میں ایکواڈور کے کھلاڑی نے بائیں بازو سے گیند کو آگے بڑھا کر باکس میں کراس پہنچایا۔ آئیوری کوسٹ کے ڈیفنڈرز گیند سے کلین ڈیل کرنے میں ناکام رہے جس سے اینر ویلنسیا کو گول مارنے کا موقع ملا لیکن ان کی کوشش ہدف سے چوک گئی۔
اگلے چند منٹوں میں دونوں ٹیموں نے مخالف ٹیم کے گول پر دباؤ ڈالنے کی بھرپور کوششیں کیں لیکن ان کے شاٹس بے اثر ثابت ہوئے۔
ایکواڈور کو 23ویں منٹ تک گول کرنے کا واضح موقع نہیں ملا تھا۔ اس وقت، یبوہ نے دائیں طرف سے اندر کاٹ کر ایک طاقتور شاٹ مارا جس نے آئیوری کوسٹ کے گول کیپر کو شکست دی، صرف گیند کراس بار سے ٹکرانے کے لیے اور کھیل سے باہر ہو گئی۔
پہلے ہاف کے اختتامی منٹوں میں کھیل کی رفتار سست پڑ گئی اور کوئی بھی ٹیم ابتدائی گول کرنے میں ناکام رہی۔
پہلے ہاف کے بعد دونوں ٹیموں نے ڈیڈ لاک کو توڑنے کے مقصد سے جارحانہ انداز اپنایا۔ تاہم، پہلے ہاف کی طرح، دونوں ناکام ثابت ہو رہے تھے۔
69ویں منٹ میں گونزالو پلاٹا کے پاس ایکواڈور کے لیے اسکور کرنے کا سنہری موقع ملا لیکن بدقسمتی سے انہوں نے مخالف گول کیپر کا سامنا کرتے ہوئے اپنا شاٹ تیزی سے مار دیا۔
اب ایسا لگتا تھا کہ میچ ڈرا پر ختم ہو جائے گا، لیکن کچھ غیر متوقع ہوا۔ ریگولیشن ٹائم کے آخری لمحات میں، آئیوری کوسٹ نے ایک منظم حملہ کیا، ولفریڈ سنگو نے عماد ڈیالو کو ایک درست پاس دیا، جس نے گول کیپر ہرنان گالینڈیز کو چکما دے کر آئیوری کوسٹ کو فاتح بنانے میں کامیاب رہا۔
اسٹاپیج ٹائم میں، ایکواڈور کی تقریباً پوری ٹیم برابری کی تلاش میں زور لگاتی رہی، لیکن وہ ناکام رہے اور اسے افریقی ٹیم کے خلاف ایک صفر کی شکست کو قبول کرنا پڑا۔
سوئیڈن نے تیونس کو شکست دے دی
سوئیڈن کی جانب سے میچ کے پہلے ہاف میں ہی گول ایاری نے ساتویں منٹ میں گول کیا اور تیونس نے بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ فوری طور پر اسکور کو برابر کر دیا۔
دوسرے ہالف میں سوئیڈن کی جانب سے تیونس کے خلاف مزید 4 گول کیے گئے جس کے بعد سوئیڈن کو 5 گول کی برتری حاصل ہوئی۔
ایک دلچسپ مقابلے میں اختتام تک سوئیڈن کو تیونس پر ایک کے مقابلے میں پانچ گول کی برتری حاصل رہی۔
جرمنی نے کیوراساؤ کو ایک کے مقابلے میں سات گول سے شکست دی
فٹ بال ورلڈ کپ کے تیسرے دن کے چوتھے اور آخری میچ میں جرمنی نے کیوراساؤ کو ایک کے مقابلے میں سات گول سے شکست دے دی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کیوراساؤ کی ٹیم میگا ایونٹ کے مقابلوں میں شریک ہوئی ہے۔ جرمنی کی جانب سے کائی ہیورٹز نے دو گول اسکور کئے۔
امریکہ کے ہیوسٹن میں کھیلے گئے اس میچ کی ابتدا میں پہلی مرتبہ فٹ بال ورلڈ کپ میں شریک کیوراساؤ کے کھلاڑیوں کی توانائی اور جذبہ قابل ستائش تھا۔ حالانکہ جرمنی نے چھٹے منٹ میں ہی فیلکس کے گول کی بدولت برتری حاصل کرلی تھی لیکن کیوراساؤ کے کھلاڑیوں نے ہمت نہیں ہاری اور اکیسویں منٹ میں اُن کی جانب سے لیوانو نے گول کرکے مقابلہ برابر کردیا۔
اس گول نے جرمنی کو چوکنا کر دیا۔ اس کے بعد جرمنی نے میچ اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ جرمن کھلاڑیوں نے نہ صرف وقفے وقفے سے حریف ٹیم کے گول پر حملے کئے بلکہ گیند کو اُن کے جال میں بھی پہنچاتے رہے۔
جرمنی نے 38 ویں، 45 ویں، 47 ویں، 68 ویں، 78ویں اور 88 ویں منٹ میں گول کئے اور ایک کے مقابلے میں سات گول سے ایک بڑی فتح حاصل کی۔
جاپان-نیدرلینڈ مقابلہ 2-2 سے برابر
جاپان اور نیدرلینڈز کا دلچسپ میچ دو، دو گول سے برابری پر ختم ہوگیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے چوتھے روز جاپان اور نیدرلینڈز کے درمیان میچ کافی دلچسپ رہا۔
2026 ورلڈ کپ کے اپنے پہلے گروپ ایف میچ میں، نیدرلینڈز کو جاپان کے ساتھ مقابلہ 2-2 سے ڈرا ہونے کے بعد پوائنٹس کا اشتراک کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ایشیائی ٹیم دو مواقع پر پیچھے رہی لیکن پھر بھی ایک پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔
نیدرلینڈز اور جاپان کی ٹیموں نے میچ کے آغاز سے ہی ایک دوسرے کے گول پر حملے کئے مگر پہلے ہاف میں کسی ٹیم کو کامیابی نہیں مل سکی۔
دوسرے ہاف کے چھٹے منٹ یعنی مقابلے کے 51ویں منٹ میں نیدرلینڈز کے اسٹار کھلاڑی اور کپتان ورجل وین ڈائیک نے گول کرکے ٹیم کو برتری دلادی لیکن ورلڈ کپ ڈیبیو کے صرف چھ منٹ بعد جاپان کے لیے کیٹو ناکامورا نے گول کر کے اسکور برابر کر دیا۔
سمر ویل نے 64ویں منٹ میں ڈچ ٹیم کی برتری کو دوبارہ بحال کیا، لیکن کوچ ہاجیم موریاسو کی ٹیم نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور ڈائچی کامدا نے 89ویں منٹ میں گول کرکے جاپان کو ایک پوائنٹ دلانے میں مدد کی۔
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