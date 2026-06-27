فیفا 2026: اسپین نے یوراگوئے کا ورلڈ کپ کا سفر ختم کر دیا، کیپ وردے ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچنے والا سب سے چھوٹا ملک بن گیا
ایران اور مصر کے بیچ کھیلا گیا مقابلہ بھی کافی سنسنی خیز رہا۔ مقابلہ 1-1 کے اسکور کے ساتھ ڈرا پر ختم ہوگیا۔
Published : June 27, 2026 at 11:51 AM IST|
Updated : June 27, 2026 at 12:20 PM IST
فیفا ورلڈ کپ 2026: اسپین اور کیپ وردے نے راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ جب کہ یوراگوئے تین میچوں میں دو پوائنٹس کے ساتھ باضابطہ طور پر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔
کیپ وردے نے اپنے پہلے ہی ٹورنامنٹ میں فیفا ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ انہوں نے 27 جون کو سعودی عرب کے ساتھ بغیر کسی گول کے ڈرا (0-0) کے بعد گروپ ایچ میں دوسری پوزیشن حاصل کی، جو ورلڈ کپ کی اپنی مسلسل تیسری ڈرا کو نشان زد کرتی ہے۔
History for Cabo Verde 🇨🇻— FIFA (@FIFAcom) June 27, 2026
The Blue Sharks have qualified for the @FIFAWorldCup knockout stage on their tournament debut, following three spirited draws in Group H. pic.twitter.com/IRC5JHiNY9
کیپ وردے نے سعودی عرب سے 0-0 سے ڈرا کھیل کر موجودہ عالمی چیمپئن ارجنٹینا سے مقابلہ کرنے کا موقع حاصل کیا ہے۔
افریقہ کے مغربی ساحل پر واقع اس چھوٹے سے ملک نے پہلے ہی 2010 کے چیمپیئن اسپین کو 0-0 سے ڈرا کر دیا تھا اور یوروگوئے کے خلاف 2-2 سے ڈرا کرنے کے لیے خسارے سے مقابلہ کیا تھا۔
Cabo Verde - unbeaten at the #FIFAWorldCup 🇨🇻 pic.twitter.com/OhHFqaS3jb— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
تین پوائنٹس کے ساتھ ایک قابل ذکر کارنامہ
تین پوائنٹس کے حصول نے کیپ وردے کی ٹیم کو اسپین کے نیچے دوسرے نمبر پر پہنچا دیا۔ بڑے فٹ بال ٹورنامنٹس میں، تینوں گروپ میچ ڈرا کرنا اگلے راؤنڈ میں آگے بڑھنے کی ضمانت نہیں دیتا۔ تاہم، ماضی میں کئی ٹیمیں یہ کارنامہ انجام دے چکی ہیں، جن میں ویلز 1958 میں آئرلینڈ اور 1990 میں نیدرلینڈز اور 1998 میں چلی شامل ہیں۔قابل ذکر ہے کہ نیوزی لینڈ نے بھی 2010 کے ورلڈ کپ میں اپنے تینوں میچ ڈرا کیے لیکن وہ باہر ہو گئی تھی۔
Spain finish as Group H winners! 🔝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
یوراگوئے کا ورلڈ کپ کا سفر پر بریک لگا دیا:
فیصلہ کن میچ کی طرف بڑھتے ہوئے، اسپین اور یوراگوئے کی ٹیموں نے دفاعی استحکام کو ترجیح دیتے ہوئے محتاط انداز میں آغاز کیا۔ یوراگوئے نے سیٹ پیسز کا فائدہ اٹھایا ، خاص طور پر میکسمیلیانو آراؤجو کی طرف سے 32 ویں منٹ کی شاٹ تھی جو ہسپانوی گول کیپر کو شکست دینے میں ناکام رہی۔
پچ کے دوسرے سرے پر، اسپین نے بہتر قبضہ برقرار رکھا اور مسلسل دباؤ کا اطلاق کیا۔ یہ پیش رفت 42ویں منٹ میں اس وقت ہوئی جب الیجینڈرو بینا نے ایک شاٹ لگایا جو یوروگوائے کے گول کیپر کی گرفت سے پھسل کر جال میں چلا گیا اور اسپین کو ابتدائی برتری دلادی۔
یوراگوئے کو ایک اور دھچکا تب لگا جب مینوئل یوگارٹے زخمی ہوئے اور پہلا ہاف ختم ہونے سے قبل میدان چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔
دوسرے ہاف میں جنوبی امریکہ کی ٹیم نے برابری کی تلاش میں جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا لیکن اسپین کے پر عزم دفاع نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ یورپی ٹیم نے 86ویں منٹ میں اپنی برتری کو تقریباً دوگنا کر دیا جب فیران ٹوریس کا ایک شاٹ پوسٹ پر لگا۔
میچ کے آخری منٹوں میں شدید تناؤ اور گرما گرم جھڑپیں ہوئیں۔ 95ویں منٹ کے کھیل میں، اگسٹن کینوبیو کو خطرناک ٹاکل کے بعد سیدھا ریڈ کارڈ دکھایا گیا، جس سے یوراگوئے کی واپسی کی کسی بھی امید کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ اسپین نے 1-0 سے فتح حاصل کی اور گروپ ایچ میں سرفہرست رہا۔
The points are shared between Egypt and IR Iran 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
ایران بمقابلہ مصر: مصر ایران کے ساتھ سنسنی خیز ڈرا کے بعد اگلے راؤنڈ میں پہنچ گیا
ایران اور مصر دونوں نے ابتدائی سیٹی سے ہی تیز رفتار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ جس نے مقابلے کو سنسنی خیز مرحلے میں پہنچا دیا۔ مصر نے ابتدائی گول کیا جس کے بعد کوچ حسام حسن کے اسکواڈ کے حوصلے بلند ہو گئے۔ تاہم، ایران نے ایک ایسی ٹیم کے جنگی جذبے کا مظاہرہ کیا جو آسانی سے شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ چند منٹ بعد، مغربی ایشیائی سائیڈ نے آہستہ آہستہ مڈ فیلڈ پر کنٹرول حاصل کر لیا اور خطرناک حملے شروع کر دیے۔ ان کی کوششیں جلد ہی رنگ لائیں جب رضائیان نے سخت زاویہ سے ایک طاقتور شاٹ جاری کیا جسے گول کیپر مصطفیٰ شوبیر روکنے میں ناکام رہے۔
اسکور برابر ہونے کے بعد دونوں ٹیموں نے کسی ایک پوائنٹ پر تصفیہ کرنے کے بجائے حملے جاری رکھے۔ ایران نے پہلے ہاف کے بقیہ حصے میں کئی واضح مواقع پیدا کیے لیکن مصری دفاع نے وقفے تک 1-1 کی اسکور لائن کو برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز رکھی۔ ایران نے پہلے ہاف میں پنالٹی کا موقع بھی گنوا دیا۔ دوسرے ہاف میں بھی کھیل تیز رفتاری سے جاری رہا۔ ایران نے گول کی تلاش میں جارحانہ کھیل پیش کیا جبکہ مصر نے دفاعی موقف اپناتے ہوئے جوابی حملے کے مواقع کا انتظار کیا۔ دونوں جانب سے مسلسل حملوں نے میچ کو سنسنی خیز بنا دیا۔ ایران نے آخری لمحات میں دباؤ کو نمایاں طور پر بڑھا دیا۔ ویسٹ ایشین ٹیم ناک آؤٹ راؤنڈ میں آگے بڑھنے کے لیے درکار تین پوائنٹس کو حاصل کرنے کے لیے مخالف ٹیم کے ہاف میں چکما دیتی رہی۔
You voted Ramin Rezaeian Superior Player of the Match! ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/VIOHjnHfin
پنالٹی ایریا میں ہنگامہ آرائی کے بعد، شجاع خلیل زادہ نے مصر کے خلاف گول کر کے واقعات کا ایک سنسنی خیز موڑ قائم کیا۔ ایرانی کھلاڑیوں نے جذباتی انداز میں جشن منایا، اس یقین کے ساتھ کہ انہوں نے شاندار واپسی کی ہے۔ تاہم، ان کی خوشی قلیل مدتی تھی۔ وی اے آر کے اشارے کے بعد ریفری نے صورتحال کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ ایرانی کھلاڑی گول کرنے سے پہلے آف سائیڈ تھا۔ نتیجتاً، گول کی اجازت نہیں دی گئی، اور میچ 1-1 کے برابری پر ختم ہوا۔
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