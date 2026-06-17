فیفا ورلڈ کپ 2026: لیونل میسی کی تاریخی ہیٹ ٹرک، ارجنٹینا نے الجزائر کو 0-3 سے روند ڈالا
ایروہیڈ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ جے کے میچ میں ارجنٹینا نے ابتدا ہی سے کھیل پر مکمل گرفت برقرار رکھی۔
Published : June 17, 2026 at 9:22 AM IST|
Updated : June 17, 2026 at 9:32 AM IST
کینساس سٹی: دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اپنے ٹائٹل کے دفاع کا آغاز شاندار انداز میں کرتے ہوئے الجزائر کو 0-3 سے شکست دے دی، جبکہ کپتان لیونل میسی نے ورلڈ کپ کیریئر کی پہلی ہیٹ ٹرک اسکور کرکے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔
ایروہیڈ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ جے کے میچ میں ارجنٹینا نے ابتدا ہی سے کھیل پر مکمل گرفت برقرار رکھی۔ میچ کے ابتدائی لمحات میں ہی روڈریگو ڈی پال کے شاندار پاس پر میسی نے پہلا گول اسکور کرکے ٹیم کو برتری دلائی۔ اس گول کے ساتھ ہی اسٹیڈیم میں موجود ہزاروں شائقین خوشی سے جھوم اٹھے۔
دوسرے ہاف کے آغاز میں میسی نے اپنی جادوئی ڈربلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرا گول اسکور کیا، جبکہ 76ویں منٹ میں نیکو گونزالیز کے پاس پر تیسرا گول کرکے اپنی پہلی ورلڈ کپ ہیٹ ٹرک مکمل کر لی۔ میسی کے تینوں گولز نے الجزائر کے دفاع کو مکمل طور پر بے بس کر دیا۔
38 سالہ میسی کے لیے یہ میچ کئی حوالوں سے یادگار رہا۔ انہوں نے ورلڈ کپ مقابلوں میں اپنے مجموعی گولز کی تعداد 16 تک پہنچا دی اور جرمنی کے لیجنڈ میروسلاو کلوزے کے سب سے زیادہ ورلڈ کپ گولز کے ریکارڈ کی برابری کر لی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چھ ورلڈ کپ کھیلنے والے دنیا کے پہلے فٹبالر بھی بن گئے۔
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میچ کے اختتام پر جب میسی کو میدان سے باہر بلایا گیا تو پورا اسٹیڈیم کھڑا ہو کر ان کے اعزاز میں تالیاں بجاتا رہا۔ اس فتح کے بعد ارجنٹینا نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ مسلسل دوسری مرتبہ عالمی چیمپئن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔