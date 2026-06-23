میسی نے عالمی ریکارڈ کے ساتھ ارجنٹینا کو ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچایا، آسٹریا کو دو صفر سے شکست دے دی
لیونل میسی کے دو گولوں کی بدولت ارجنٹینا نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آسٹریا کو شکست دے دی۔
Published : June 23, 2026 at 9:13 AM IST
لیونل میسی ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ ارجنٹینا کے کپتان نے پیر کو آسٹریا کے خلاف دو صفر سے جیت دلانے اور چیمپئنز کو آخری 32 میں پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے دو گول کیے۔
ان دو گولوں کے ساتھ دنیا کے عظیم فٹبالرز میں شمار کیے جانے والے لیونل میسی نے اپنے شاندار کیرئیر میں ایک اور اسٹار کا اضافہ کر دیا ہے۔ وہ فیفا ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے یہ سنگ میل ڈیلاس کے میدان میں ارجنٹینا کے 70 ہزار سے زائد حامیوں کے بیچ حاصل کیا۔ ارجنٹینا نے میسی کے دو گول کی بدولت پیر کی شب کھیلے گئے میچ میں آسٹریا کو دو صفر سے شکست دی۔
🇦🇷 Argentina have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
یہی نہیں میسی کے دو گولوں کی بدولت ملی اس فتح نے ارجنٹینا کو فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ دلا دی ہے۔ یہ ٹورنامنٹ میں ارجنٹینا کی مسلسل دوسری جیت ہے۔ اس سے قبل میسی کی ٹیم نے اپنے ابتدائی میچ میں الجزائر کو شکست دی تھی، جہاں میسی نے ہیٹ ٹرک لگائی تھی۔
Lionel Messi takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👏— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/Bv5jp7jNR6
میسی کو عالمی ریکارڈ بنانے کے لیے جرمنی کے میروسلاو کلوز سے ایک گول زیادہ کرنا تھا۔ دونوں کھلاڑی سولہ سولہ گول سے برابر تھے۔ میسی کے میچ کے شروعاتی منٹوں میں عالمی ریکارڈ بنانے کا موقع ملا تھا۔ ارجنٹینا کو آٹھویں منٹ میں پنالٹی ملی لیکن میسی اس سے چوک گئے۔ اگرچہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ میسی ایک مرتبہ پھر شاندار کھیلتے ہوئے 38ویں منٹ میں آسٹریا کے گول کیپر کو چکما دینے میں کامیاب ہوگئے۔ گیند کو حاصل کرتے ہوئے، انھوں نے جال کے پچھلے حصے کو تلاش کرنے کے لیے اپنے ٹریڈ مارک انداز میں ایک شاندار کرلنگ شاٹ لگایا۔
All change in the all-time #FIFAWorldCup top goalscorers list ↕️ pic.twitter.com/mi7jFf9VFm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
اس کے ساتھ ہی میسی فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ ارجنٹینا نے ہاف ٹائم تک ایک صفر کی برتری برقرار رکھی۔
آسٹریا کے دفاع نے پہلے ہاف میں ارجنٹینا کو کافی پریشان کیا، دوسرے ہاف میں بھی کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا۔ دوسرے ہاف میں ارجنٹینا کے لیے گول کرنا اور بھی مشکل ہو گیا کیونکہ آسٹریا کے دفاع نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تاہم، عالمی ریکارڈ بنا چکے میسی کا جذبہ بلند تھا اور انھوں نے اپنا دوسرا گول اسٹاپیج ٹائم کے دوران کیا، جس سے ان کے ورلڈ کپ گول کی تعداد 18 ہوگئی۔
اس فتح کے ساتھ ہی دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے اگلے راؤنڈ میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ قابل ذکر بات یہ بھی رہی کہ، اس میچ میں آسٹریائی کھلاڑیوں کی کارکردگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
میسی نے اپنے چھٹے ورلڈ کپ میں بنے عالمی ریکارڈ پر کہا کہ، "فتح کے لیے بہت خوش ہوں، یہ بہت اہم، سخت، سخت، مشکل تھا، اور یہ ہمیں آنے والی چیزوں کے لیے ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔" "میچ برابر، شدید تھا اور ہم چھ پوائنٹس حاصل کرنے پر خوش ہیں۔"
میسی کا نام اسٹیڈیم میں گونج رہا تھا۔ اسٹرائیکر جولین الواریز نے کہا، "لیول کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے۔ وہ تاریخ کا بہترین کھلاڑی ہے۔"
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