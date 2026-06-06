ایران کی ورلڈ کپ ٹیم کو امریکہ میں مقابلوں کے لیے ویزے کی منظوری دے دی گئی ہے
اس سے قبل ایران کواپنا تربیتی کیمپ ایریزونا کے ٹکسن سے میکسیکو کی کیلیفورنیا کی سرحد پر واقع تیجوانا منتقل کرنے پر مجبور کیا تھا۔
Published : June 6, 2026 at 8:39 AM IST
واشنگٹن: ایران کی ورلڈ کپ فٹ بال ٹیم اور عملے کو ریاستہائے متحدہ کا ویزہ دے دیا گیا ہے. امریکی حکام نے جمعے کو بتایا کہ انہیں اس ماہ لاس اینجلس کے قریب اپنے پہلے دو مقابلوں سے پہلے میکسیکو کے شہر تیجوانا میں تربیتی کیمپ سے ریاستہائے متحدہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے۔
ورلڈ کپ میں ٹیم کی شرکت ایران کی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ویزوں کی پروسیسنگ کے مسائل نے اس سے قبل ایران کو اپنا تربیتی کیمپ ایریزونا کے ٹکسن سے میکسیکو کی کیلیفورنیا کی سرحد پر واقع تیجوانا منتقل کرنے پر مجبور کیا تھا۔
ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ ایرانی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو ویزے کی منظوری دے دی گئی ہے اور وہ انہیں حاصل کرنے کے عمل میں ہیں۔ ایک دوسرے اہلکار نے بتایا کہ کھلاڑیوں، کوچز، ٹرینرز اور کچھ معاون عملے کے لیے ویزے جاری کیے گئے ہیں۔
اہلکار نے یہ نہیں بتا سکا کہ آیا کسی ایرانی درخواست دہندگان کی تردید کی گئی ہے۔ ایک تیسرے اہلکار نے کہا کہ کھلاڑیوں اور "ضروری معاون عملے" کو ویزے جاری کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے تجویز پیش کی کہ ٹیم سے وابستہ کچھ درخواست دہندگان کو "جھوٹے بہانے" کے تحت ویزا کی درخواست کرنے پر مسترد کر دیا گیا تھا۔
عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ وہ عوامی طور پر ویزوں پر بات کرنے کے مجاز نہیں تھے۔
یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ ایرانی ٹیم کے پاسپورٹ انہیں کب واپس کیے جائیں گے تاکہ انہیں سفر کی اجازت دی جا سکے، لیکن اہلکار کا کہنا تھا کہ یہ جمعہ یا ہفتہ تک ہو سکتا ہے۔
تیجوانا روانہ ہونے سے قبل اسکواڈ ترکی کے شہر انطالیہ میں ایک تربیتی کیمپ میں ورلڈ کپ کی تیاری کر رہا ہے۔ ٹیم نے کہا کہ اسے پہلے ہی انقرہ میں میکسیکو کے سفارت خانے سے ویزا مل چکا ہے۔
ترکی میں امریکی سفیر ٹام بیرک نے انقرہ میں امریکی سفارت خانے کو ایرانی ٹیم کے ویزوں کی پروسیسنگ کا سہرا دیا۔ بیرک نے جمعہ کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، "کھیل سرحدوں کو عبور کرتے ہیں، اور ہم دنیا بھر سے حریفوں اور شائقین کے استقبال کے منتظر ہیں۔"
ایران اپنے پہلے دو میچ انگل ووڈ، کیلیفورنیا میں 15 جون کو نیوزی لینڈ کے خلاف اور چھ دن بعد بیلجیم کے خلاف کھیلے گا، پھر 26 جون کو مصر کا مقابلہ کرنے کے لیے سیٹل جائے گا۔ ایران اور امریکہ تین جولائی کو آرلنگٹن، ٹیکساس میں راؤنڈ آف 32 میں مدمقابل ہو سکتے ہیں، اگر دونوں ٹیمیں اپنے گروپ میں دوسرے نمبر پر آتی ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مارچ میں ایران کو ٹورنامنٹ میں شرکت سے روکتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے خیال میں یہ "مناسب" نہیں تھا۔انھوں نے کھلاڑیوں کی "زندگی اور حفاظت" پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ایک دن بعد، ایران کی قومی ٹیم نے یہ کہتے ہوئے ٹرمپ کے بیان کو خارج کر دیا تھا کہ، "کوئی بھی اسے کھیلنے سے روک نہیں سکتا"۔
ایران نے پیر کو اپنی ٹیم کو حتمی شکل دے دی ہے جس میں 17 گھریلو کھلاڑی شامل ہیں جن کے کلب جنگ کی وجہ سے فروری سے نہیں کھیلے ہیں۔ سٹار فارورڈ سردار ازمون کو مبینہ طور پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے مارچ میں ٹیم سے ہٹا دیا گیا تھا۔
ایران کے وزیر کھیل نے مارچ میں کہا تھا کہ ٹیم کے لیے ورلڈ کپ میں شرکت کرنا "ممکن نہیں" ہوگا، لیکن اسلامی جمہوریہ کی فٹ بال فیڈریشن نے مئی میں کہا تھا کہ وہ ایک ٹیم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ فیڈریشن نے اصرار کیا تھا کہ تمام کھلاڑیوں اور عملے کو ویزے جاری کیے جائیں، بشمول وہ لوگ جو اسلامی انقلابی گارڈ کور میں فوجی خدمات انجام دے چکے ہیں۔
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