ایرانی فٹ بال ٹیم ورلڈ کپ سے قبل ٹریننگ کے لیے میکسیکو پہنچ گئی
ایرانی ٹیم کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ویزے ابھی تک صرف کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف کے چند ارکان کو جاری کیے گئے ہیں۔
Published : June 8, 2026 at 12:25 PM IST
تیجوانا، میکسیکو: ایران کے ڈفینڈر احسان حجصفی نے فٹ بال گورننگ باڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس ماہ کے آخر میں امریکہ میں ہونے والے ورلڈ کپ کے تین گروپ میچوں سے پہلے جب ٹیم اتوار کو میکسیکو پہنچی تو ان کے وفد کے کچھ ارکان کے پاس ابھی بھی امریکی ویزا نہیں ہے۔
امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والے ورلڈ کپ میں ٹیم کی شرکت ایران جنگ کی وجہ سے پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اس سے قبل ویزوں کی پروسیسنگ میں دشواریوں کی وجہ سے ایران نے اپنا تربیتی کیمپ ٹکسن، ایریزونا سے تیجوانا، میکسیکو منتقل کیا، جو کیلیفورنیا کی سرحد پر ہے۔
حجصفی نے کہا، "سب سے پہلے، ہم بہت خوش ہیں کہ ٹیم آخرکار پہنچ گئی ہے، اور ہمیں اس پر خوشی ہے۔" "خدا کا شکر ہے، ٹیم کی حالت بہت اچھی ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ، "ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا، آخر کار ویزے جاری کر دیے گئے۔ ذاتی طور پر، تاہم، مجھے فیفا سے شکایت ہے۔ اس میں اتنا وقت کیوں لگا؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ویزے صرف کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف کے چند ارکان کو جاری کیے گئے۔"
ایران کے وفد کے کچھ ارکان لاس اینجلس اور سیٹل میں ہونے والے کھیلوں سے پہلے امریکی ویزے کے بغیر میکسیکو پہنچے ہیں۔ ان میں ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ہدایت مبینی اور اس کے نائب صدر مہدی محمد نبی شامل ہیں۔
حجصفی نے کہا، "بدقسمتی سے، ہمارے کوچنگ اسٹاف کے کئی اہم ارکان، جن کے کردار ٹیم کے اندر بہت اہم ہیں، کو ویزا نہیں دیا گیا، اس میں ٹیم مینیجر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور میڈیا ڈائریکٹر شامل ہیں، جن میں سے سبھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔"
"یہاں سے، میں فیفا سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہوں گا تاکہ انشاء اللہ آنے والے دنوں میں صورتحال کو حل کیا جا سکے۔"
ایرانی ٹیم ترکی کے شہر انطالیہ میں ٹریننگ لے رہی تھی۔ یہ ٹیم بحیرہ روم کے شہر کے ہوائی اڈے سے ایک نجی جیٹ پر براہ راست میکسیکو کے شہر تیجوانا کے لیے روانہ ہوئی، جو سان ڈیاگو کے بالکل جنوب میں ہے۔
حجصفی وہ پہلے کھلاڑی تھے جو جرمن چارٹر ایئر لائن یو ایس سی سے طیارے سے باہر نکلے۔ انھوں نے بس میں سوار ہونے سے پہلے میکسیکو کے حکام اور کتوں کے ساتھ ایک مختصر سیکیورٹی چیک کے ذریعے، سفید ٹی شرٹس پر نیلے بلیزر میں ملبوس ٹیم کی قیادت کی۔
بس تھوڑی دیر کے لیے تیجوانا ہوائی اڈے کے داخلی راستے پر رکی، جہاں تقریباً 20 ایرانی شائقین نے جھنڈے لہرائے۔
ایران اپنے پہلے دو میچ انگل ووڈ، کیلیفورنیا میں 15 جون کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا اور چھ دن بعد بیلجیئم، پھر 26 جون کو مصر کا مقابلہ کرنے کے لیے سیٹل جائے گا۔ ایران اور امریکہ 3 جولائی کو آرلنگٹن، ٹیکساس میں راؤنڈ آف 32 میں مدمقابل ہو سکتے ہیں، اگر دونوں ٹیمیں اپنے گروپ میں دوسرے نمبر پر آتی ہیں۔
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