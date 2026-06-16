فیفا 2026: ایران کی دھماکے دار شروعات، ایران-نیوزی لینڈ مقابلہ 2-2 سے ڈرا
ایران نے فیفا ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے شاندار کھیل سے فٹبال شائقین کا دل جیت لیا۔
ایران کا رامین رضائیان (23) انگل ووڈ میں ایران اور نیوزی لینڈ کے درمیان ورلڈ کپ گروپ جی فٹ بال میچ کے دوران گول کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ جشن منا رہا ہے۔ (AP)
Published : June 16, 2026 at 8:55 AM IST
انگل ووڈ، کیلیفورنیا: ایران نے فیفا ورلڈ کپ کا اپنا پہلا میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلا۔ اس مقابلے میں ایرانی کھلاڑیوں نے پوری مضبوطی کے ساتھ اپنا کھیل پیش کیا۔ مقابلہ 2-2 سے برابری پر ختم ہوا۔ نیوزی لینڈ نے لگاتار دو گول سے گیم پر قبضہ جما لیا تھا تاہم رامین رضائیان نے ابتدائی گول کر ٹیم میں واپس جوش بھر دیا۔ اس کے بعد میچ کے 64ویں منٹ میں محمد محبی نے گول کر کے اسکور برابر کر دیا۔