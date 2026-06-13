فیفا 2026: شریک میزبان کینیڈا اور بوسنیا ہرزیگوینا کے بیچ مقابلہ ایک ایک سے ڈرا، ورلڈ کپ میں تاریخی پوائنٹ حاصل کرنے پر میزبان ملک میں جشن
کینیڈا نے فٹ بال کے سب سے بڑے اسٹیج پر سات میچوں میں اپنا پہلا ورلڈ کپ پوائنٹ حاصل کیا جس کا جشن منایا گیا۔
Published : June 13, 2026 at 7:32 AM IST
ٹورنٹو: کینیڈا اور بوسنیا ہرزیگوینا کے بیچ کھیلا گیا گروپ بی کا افتتاحی میچ کافی سنسنی خیز رہا۔ دلسچپ مقابلہ ڈرا پر ختم ہوا۔ کینیڈا نے اس مقابلے میں تاریخ رقم کرتے ہوئے فیفا ورلڈ کپ میں اپنا پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا۔ حالانکہ بوسنیا ہرزیگوینا کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کی کڑی مشقت کے باوجود وہ مقابلے کو اپنی جیت میں تبدیل نہیں کر سکے۔
کینیڈا کی قومی ٹیم کوچ مارش کی قیادت میں بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے کے لیے اتری۔ شائقین کا ہجوم کینیڈا کینیڈا کے نعرے لگا رہا تھا۔ گھریلو سرزمین پر کھیلنے کا فائدہ کینیڈا کو حاصل بھی ہوا۔ وہیں، دوسری جانب بوسنیا ہرزیگوینا کے کھلاڑیوں نے ثابت کر دیا کہ انھیں شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے۔
میچ کے 21ویں منٹ میں کینیڈا کے کھلاڑیون کی تال میل کو بوسنیا ہرزیگوینا کے کھلاڑی چکما دینے میں کامیاب ہو گئے جب بائیں جانب سے کارنر کِک کے بعد، سیڈ کولاشینک نے گیند کو قریب کی پوسٹ کی طرف بڑھایا، اسٹرائیکر جووو لوکیچ کو قریبی رینج ہیڈر کے لیے ترتیب دیا۔ لوکیچ نے کینیڈین گول کیپر کو چکما دے کر گول کر دیا۔ اسی کے ساتھ بوسنیا ہرزیگوینا نے ایک صفر سے برتری حاصل کر لی۔
گھریلو سرزمین پر پہلے گول کا پریشر کافی زیادہ تھا، تاہم میزبان ٹیم نے اپنے جوش اور جزبہ کو کم ہونے نہیں دیا اور پوری ٹیم اپنی پوری طاقت کے ساتھ مہمان ٹیم سے ٹکرا گئی۔ سخت مشقت کے باوجود فسٹ ہاف کا اختتام یوروپی ٹیم کی برتری کے ساتھ ہوا۔
میچ کے 52ویں منٹ میں کینیڈا کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور بدقسمتی سے جب پنالٹی ایریا کے اندر سے رچی لاریہ کا ایک طاقتور شاٹ گول لائن کے قریب بوسنیا ہرزیگوینا کے ڈفینڈر کی ٹانگ سے ٹکرا کر کراس بار کو چھو لیا۔ مہمان ٹیم نے محسوس کیا کہ میزبان پوری طرح حاوی ہونے کی کوشش میں ہیں، اس لیے فوری جوابی حملہ شروع کر دیا۔ بوسنیا ہرزیگوینا زوردار حملے کا موقع ملنے ہی والا تھا لیکن یہاں قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا جب اسٹرائکر ایرمڈن آمنے سامنے کے معاملے میں کینیڈین گول کیپر کو چکما دینے میں ناکام ہوگئے۔
مقابلے کا اہم موڑ 75 ویں منٹ میں اس وقت آیا جب کینیڈائی کوچ جیسی مارش اسٹرائیکر سائل لارین کو پچ پر لے آئے اور مقابلے میں جان ڈال دی۔ صرف دو منٹ بعد لارین نے فیصلہ کن شاٹ مارا جس نے مخالف گول کیپر کو اپنے پہلے ہی ٹچ سے شکست دے کر 77ویں منٹ میں اسکور 1-1 سے برابر کردیا۔
بقیہ منٹوں کا کھیل حملے جوابی حملوں میں ختم ہوگیا۔ اس طرح میچ ایک ایک کی برابری پر ختم ہوا۔
یہ بھی پڑھیں: