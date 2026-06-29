فیفا 2026: جنوبی افریقہ ورلڈ کپ سے باہر، راؤنڈ آف 32 میں کینیڈا نے ایک صفر سے جیت درج کی
FIFA World Cup Round of 32: یوسٹاکیو کے ایک شاندار اسٹاپیج ٹائم گول نے شریک میزبان کینیڈا کو راؤنڈ آف 16 تک پہنچا دیا۔
Published : June 29, 2026 at 1:16 PM IST
لاس اینجلس: فیفا کی تازہ ترین عالمی رینکنگ میں 30 ویں نمبر پر موجود کینیڈین ٹیم پہلی بار ورلڈ کپ راؤنڈ آف 16 تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ کینیڈین ٹیم نے 29 جون کو ٹورنامنٹ کے راؤنڈ آف 32 کے میچ میں جنوبی افریقہ کو ایک صفر سے شکست دے دی۔
سٹیفن یوسٹاکیو کے گیم کے آخری منٹوں میں کیے گئے گول نے شریک میزبان کینیڈا کو اگلے راؤنڈ میں پہنچا دیا، جہاں وہ ہیوسٹن اسٹیڈیم میں نیدرلینڈز بمقابلہ مراکش کے میچ کے فاتح سے مقابلہ کرے گا۔
یہ ایک باصلاحیت اور پرجوش جنوبی افریقی ٹیم کے خلاف ایک سخت مقابلہ تھا، لیکن کینیڈا نے پورے میچ میں بہتر مواقع پیدا کیے، اور یوسٹاکیو نے اسٹاپیج ٹائم میں ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرنے والا گول کر دیا۔
اس سے پہلے کوئی بھی ٹیم ناک آؤٹ مرحلے تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ کینیڈا نے فیفا ورلڈ کپ میں پہلے ہی کئی تاریخی سنگ میل حاصل کیے تھے، جس میں ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا پوائنٹ اور پہلی فتح بھی شامل ہے۔ اب، راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنانے کے بعد، کینیڈا کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی متاثر کن کارکردگی کو آگے بڑھا کر عالمی سطح پر خود کو مزید ثابت کرے۔
جنوبی افریقہ کو اسٹاپیج ٹائم میں شکست ہوئی
لاس اینجلس کے اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ نے پہلے ہاف میں کچھ عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا لیکن آخری لمحات میں ٹیم کا پرفارمنس ڈھیلا رہا۔ ہاف ٹائم سے ٹھیک پہلے جنوبی افریقہ کے دو شاندار کوششوں کو ناکام کیا گیا۔ اوبرے مودیبا نے موئس بومبیٹو کے ہیڈر کو گول لائن سے دور کر دیا، جب کہ رون وین ولیمز نے شاندار بچاؤ کرتے ہوئے تاجون بکانن کو گول کرنے سے روک دیا۔
میچ دوبارہ شروع ہونے کے بعد کینیڈا نے دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ ولیمز نے تانی اولووسی کی ایک شاندار کوشش کو ناکام بنا دیا اور اس سے پہلے کہ حملہ آور ریباؤنڈ پر گول کر پاتا، مبے کیجیلی مبے کاجی نے گیند کو دور کر دیا۔
ہجوم کا جوش اس وقت بڑھ گیا جب الفانسو ڈیوس نے 75ویں منٹ میں میدان سنبھالا۔ انھوں نے اپنی رفتار اور چال بازی سے جنوبی افریقہ کے لیے خطرہ پیدا کر دیا۔ تاہم، یہ یوسٹاکیو تھے جس نے میچ کا فیصلہ کر دیا۔ اسٹاپیج ٹائم میں، یو سٹاکیو نے مہارت سے باکس کے کنارے پر ایک اچھالتی گیند کو کنٹرول کیا اور اسے نیچے کونے تک پہنچا دیا۔
عمر دراز کوچ
جنوبی افریقہ پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے کے بعد فخر کے ساتھ وطن واپس آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ کے کوچ ہیوگو بروس 74 سال 79 دن کی عمر میں ٹیم کو ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچانے کی تاریخ رقم کرنے والے معمر ترین کوچ بن گئے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ آسکر تبریز کے پاس تھا، جن کی عمر 71 سال تھی جب انہوں نے یوراگوئے کی ٹیم کو 2018 کے کوارٹر فائنل میں پہنچایا تھا۔
ٹورنامنٹ کے راؤنڈ آف 32 کا دوسرا میچ آج رات دس بجکر 30 منٹ پر جاپان اور برازیل کے درمیان کھیلا جائے گا۔
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