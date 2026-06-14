فیفا ورلڈ کپ 2026: آسٹریلیا نے ترکی کو 0-2 سے شکست دے کر بڑا اپ سیٹ کردیا
فیصلہ کن لمحہ 75ویں منٹ میں آیا جب کونر میٹکالف نے مڈفیلڈ سے آگے بڑھتے ہوئے شاندار شاٹ لگا کر دوسرا گول اسکور کیا۔
Published : June 14, 2026 at 2:44 PM IST
وینکوور: فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ ڈی کے افتتاحی میچ میں آسٹریلیا نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مضبوط حریف ترکی کو 0-2 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کا بڑا اپ سیٹ کردیا۔ کینیڈا کے شہر وینکوور کے بی سی پلیس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں آسٹریلوی کوچ ٹونی پوپووچ کے جرات مندانہ فیصلے کامیاب ثابت ہوئے۔
آسٹریلیا کی جانب سے نیسٹری ایرانکونڈا اور کونر میٹکالف نے ایک، ایک گول اسکور کیا، جبکہ نوجوان گول کیپر پیٹرک بیچ نے کئی شاندار سیوز کرکے ٹیم کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کوچ پوپووچ نے تجربہ کار کپتان اور گول کیپر میٹی ریان کو بینچ پر بٹھا کر صرف تیسرے بین الاقوامی میچ کھیلنے والے پیٹرک بیچ کو موقع دیا تھا، جو انتہائی کامیاب فیصلہ ثابت ہوا۔
The Aussies are back! 🇦🇺#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
میچ کے ابتدائی لمحات سے ہی ترکی نے گیند پر زیادہ کنٹرول رکھا اور متعدد حملے کیے، تاہم آسٹریلوی دفاع اور گول کیپر بیچ نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ 27ویں منٹ میں ترکی کے اسٹار کھلاڑی اور ریال میڈرڈ سے وابستہ آردا گولر کی خطرناک کوشش کو بھی بیچ نے عمدہ انداز میں روک لیا۔
چند لمحوں بعد آسٹریلیا نے جوابی حملے میں برتری حاصل کرلی۔ نوجوان مڈفیلڈر پال اوکون-اینگسٹلر کے لمبے پاس پر نیسٹری ایرانکونڈا نے دفاعی کھلاڑیوں کو چکمہ دیتے ہوئے گیند جال میں پہنچا دی۔ گول کے بعد انہوں نے آسٹریلیا کے سابق کپتان ٹم کاہل کے مشہور جشنِ گول کی نقل بھی کی۔
ترکی نے برابر کرنے کی بھرپور کوشش کی اور عبدلکریم بردکچی کا زوردار شاٹ گول بننے کے قریب تھا، مگر پیٹرک بیچ نے انگلیوں کے معمولی لمس سے گیند کو پوسٹ سے ٹکرا دیا۔ دوسرے ہاف میں بھی ترکی مسلسل دباؤ ڈالتا رہا، لیکن آسٹریلوی گول کیپر ہر حملے کے سامنے دیوار بنے رہے۔
Your Superior Player of the Match is Nestory Irankunda.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/rKGmG0ZFTm
میچ کا فیصلہ کن لمحہ 75ویں منٹ میں آیا جب کونر میٹکالف نے مڈفیلڈ سے آگے بڑھتے ہوئے تقریباً 25 گز دور سے شاندار شاٹ لگا کر دوسرا گول اسکور کیا اور آسٹریلیا کی فتح یقینی بنا دی۔
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اس کامیابی کے بعد آسٹریلیا گروپ ڈی میں تین پوائنٹس کے ساتھ امریکہ کے برابر آگیا ہے۔ اب دونوں ٹیمیں جمعہ کو سیئٹل میں آمنے سامنے ہوں گی، جہاں گروپ کی برتری کے لیے سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب 2002 کے بعد پہلی بار ورلڈ کپ کھیلنے والی ترکی کو اپنے اگلے میچ میں واپسی کے لیے بھرپور جدوجہد کرنا ہوگی۔