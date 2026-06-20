پیراگوئے کے کھلاڑی نے فیفا ورلڈ کپ میں 64 سیکنڈز میں تیز ترین گول کر کے تاریخ رقم کر دی
پیراگوئے کے میٹیاس گالارزا نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں تیز ترین گول کر کے تاریخ رقم کر دی۔
Published : June 20, 2026 at 10:47 AM IST
حیدرآباد: فیفا ورلڈ کپ میں تیز ترین گول، پیراگوئے کے مڈفیلڈر میٹیاس گالارزا نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اب تک کا تیز ترین گول کر کے ریکارڈ کی کتابوں میں اپنا نام لکھوایا۔ انہوں نے ہفتہ (20 جون) کو سان فرانسسکو میں ترکی کے خلاف میچ میں صرف 64 سیکنڈ میں اسکور کیا۔
24 سالہ گالارزا ٹورنامنٹ کا پیراگوئے کا پہلا میچ نہیں کھیل سکے تھے، لیکن جب انہیں دوسرے گروپ مرحلے کے میچ میں ابتدائی لائن اپ میں شامل کیا گیا تو انہوں نے اثر بنانے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کیا۔ دوسرے منٹ میں، گالارزا نے ابتدائی حملے کا فائدہ اٹھایا اور بائیں پاؤں کی ایک طاقتور شاٹ کو فائنل مقام تک گول پوسٹ میں پہنچا دیا۔
64 seconds ⏰— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
Paraguay score the fastest goal of this #FIFAWorldCup so far! 🇵🇾 pic.twitter.com/m5hRaJEVY7
اسماعیل صابری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا
اسی کے ساتھ، گالارزا نے ٹورنامنٹ کا اب تک کا تیز ترین گول کر کے فیفا ورلڈ کپ 2026 کی ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کر لیا۔ اس سے پہلے دن میں، مراکش کے اسماعیل صابری نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف اپنی ٹیم کے میچ کے 70ویں سیکنڈ میں گول کرکے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔ تاہم گالارزا نے چھ سیکنڈ قبل اسکور کرکے ٹورنامنٹ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔
ترکی اضافی وقت میں گول کرنے میں ناکام رہا تو میچ ہار جائے گا
میچ کی رپورٹ لکھنے جانے کے وقت پیراگوئے اور ترکی کے درمیان میچ جاری ہے اور 90 منٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ پیراگوئے نے گالارزا کے ابتدائی گول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 0-1 کی برتری حاصل کر لی۔ اگر ترکی اضافی وقت میں گول کرنے میں ناکام رہا تو وہ میچ ہار جائے گا۔ گروپ ڈی میں شامل دونوں ٹیمیں ترکی اور پیراگوئے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اپنے ابتدائی میچ ہارنے کے بعد اپنے پہلے پوائنٹس کی تلاش میں ہیں۔
ناک آؤٹ مرحلے میں آگے نہیں بڑھ سکے گا ترکی
ترکی کو آسٹریلیا سے 0-2 جب کہ پیراگوئے کو امریکہ سے 1-4 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ میچز گروپ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اگر ترکی ہار جاتا ہے تو وہ ناک آؤٹ مرحلے میں آگے نہیں بڑھ سکے گا۔
تین میچز کا اسکور
آج کے میچ میں میزبان امریکہ نے آسٹریلیا کو 0-2 سے شکست دے کر اگلے راؤنڈ میں جگہ بنالی، مراکش نے اسکاٹ لینڈ کو 0-1 سے شکست دی، جب کہ برازیل نے ہیٹی کو 0-3 سے شکست دی۔
فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ کے تیز ترین گول
- ہاکان سکور (ترکی) – 11 سیکنڈ (2002 بمقابلہ جنوبی کوریا)
- ویکلاو میکیک (چیکوسلواکیہ) – 15 سیکنڈ (1962 بمقابلہ میکسیکو)
- ارنسٹ لیہنر (جرمنی) - 25 سیکنڈ (1934 بمقابلہ آسٹریا)
- برائن رابسن (انگلینڈ) – 28 سیکنڈ (1982 بمقابلہ فرانس)
- کلنٹ ڈیمپسی (USA) – 30 سیکنڈز (2014 بمقابلہ گھانا)