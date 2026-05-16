پاکستانی کرکٹر نے ویمنز ٹی ٹوئنٹی میں تیز ترین نصف سنچری بنائی، بھارتی بلے باز کا ٹوٹ گیا ریکارڈ
پاکستان کی کپتان فاطمہ ثنا نے ویمنز ٹی ٹوئنٹی میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔
Published : May 16, 2026 at 4:44 PM IST
کراچی، پاکستان: پاکستان ویمن ٹیم کی کپتان فاطمہ ثناء نے T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں تاریخ رقم کر دی۔ صرف 15 گیندوں پر نصف سنچری بنا کر، انہوں نے خواتین کے T20 انٹرنیشنل میں تیز ترین نصف سنچری کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ ثنا نے یہ سنگ میل کراچی میں زمبابوے کے خلاف تیسرے T20I میچ کے دوران حاصل کیا۔
اس کارنامے کے ساتھ، 24 سالہ ثنا نے نیوزی لینڈ کی سوفی ڈیوائن، آسٹریلیا کی فوبی لیچ فیلڈ اور ہندوستان کی ریچا گھوش کے پاس موجود سابقہ ریکارڈز کو توڑ دیا، جن میں سے ہر ایک نے 18 گیندوں میں نصف سنچریاں اسکور کی تھیں۔
Fatima Sana hit her way into the record books with a sensational half-century in Karachi 🎉— ICC (@ICC) May 15, 2026
Catch the Pakistan skipper in action at the ICC Women's #T20WorldCup next month, head here for tickets 🎟️ https://t.co/8kyuNOXKdL pic.twitter.com/eqc6lIQ19A
خواتین کے T20Is میں تیز ترین ففٹی
فاطمہ ثنا (پاکستان) – 15 گیندیں بمقابلہ زمبابوے (15 مئی 2026)
سوفی ڈیوائن (نیوزی لینڈ) – 18 گیندیں بمقابلہ بھارت (11 جولائی 2015)
فوبی لیچ فیلڈ (آسٹریلیا) – 18 گیندیں بمقابلہ ویسٹ انڈیز (2 اکتوبر 2023)
ریچا گھوش (ہندوستان) - 18 گیندیں بمقابلہ ویسٹ انڈیز (19 دسمبر 2024)
ندا ڈار (پاکستان) – 20 گیندیں بمقابلہ جنوبی افریقہ (22 مئی 2019)
ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کے لیے تیز ترین ففٹی
ثنا کی اس دھماکہ خیز اننگز سے قبل ٹی ٹوئنٹی میں پاکستانی کھلاڑی کی جانب سے تیز ترین ففٹی کا ریکارڈ ندا ڈار کے پاس تھا جنہوں نے 2019 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 20 گیندوں پر یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔
Pakistan excelled with bat and ball in Karachi to secure a 3-0 series win over Zimbabwe 👊— ICC (@ICC) May 15, 2026
📸: @therealpcb
📝: https://t.co/Yr31k07nRH pic.twitter.com/6awOMgZQgI
مزید برآں، ثنا نے مجموعی طور پر خواتین کی T20 کرکٹ میں تیز ترین ففٹی کا ریکارڈ بھی برابر کر لیا ہے۔ انہوں نے اس سال کے شروع میں نیوزی لینڈ کے سپر سمیش ٹورنامنٹ میں 2022 میں واروکشائر کے لیے میری کیلی اور اوٹاگو کے لیے لورا ہیرس کی کامیابیوں کی برابری کی۔
پاکستان نے میچ 133 رنز سے جیت لیا
میچ کی بات کریں تو پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ فاطمہ ثنا ناٹ آؤٹ رہیں، انہوں نے صرف 19 گیندوں پر 62 رنز بنائے۔ اپنی اننگز کے دوران اس نے 10 چوکے اور دو چھکے لگائے۔ اس کوشش کی بدولت پاکستان کا مجموعی اسکور 4 وکٹوں کے نقصان پر 223 رنز تک پہنچا۔ یہ خواتین کے T20I میں پاکستان کا دوسرا سب سے زیادہ اسکور ہے۔ اس سے قبل اسی سیریز میں پاکستان نے مجموعی طور پر 237 رنز بنائے تھے۔ جواب میں زمبابوے کی پوری ٹیم 17.1 اوورز میں صرف 90 رنز پر ڈھیر ہو گئی جس سے پاکستان کو 133 رنز کے فرق سے فتح حاصل ہوئی۔
پاکستان کے لیے تیز ترین ففٹی
2026 میں فاطمہ ثناء کی پرفارمنس
2026 میں ثنا کی فارم ناقابل یقین سے کم نہیں رہی۔ وہ فی الحال اس سال خواتین کے T20I میں پاکستان کی سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے 206.30 کے متاثر کن اسٹرائیک ریٹ کو برقرار رکھتے ہوئے پانچ اننگز میں 229 رنز بنائے ہیں۔ اس سال کے شروع میں، انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے دوران T20Is میں اپنا سب سے زیادہ انفرادی اسکور 41 گیندوں پر 90 رنز، بھی ریکارڈ کیا۔