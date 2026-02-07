ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026: پاکستان ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ جیت گیا، فہیم اشرف کی شاندار بلے بازی
ایک وقت ایسا لگا کہ پاکستان نیدر لینڈ سے ہار جائے گا ، تاہم فہیم اشرف نے ٹیم کو جیت سے ہمکنار کرایا۔
Published : February 7, 2026 at 3:11 PM IST
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026: فہیم اشرف نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے افتتاحی میچ میں پاکستان کو نیدرلینڈ کے ہاتھوں شکست سے بچا لیا۔ آٹھویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آنے والے فہیم اشرف نے 19ویں اوور میں 24 رنز بنا کر پاکستان کی جیت پر مہر ثبت کر دی۔ پاکستان کو دو اوورز میں 29 رنز درکار تھے جبکہ صرف دو وکٹیں باقی تھیں۔ تاہم فہیم اشرف کی 11 گیندوں پر 29 رنز کی اننگز نے پاکستان کے ہارے ہوئے میچ کو جیت میں تبدیل کر دیا۔
اس اننگز کی بدولت پاکستان نے 148 رنز کا ہدف 19.3 اوورز میں حاصل کر لیا۔ کولمبو میں کھیلے گئے ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں نیدرلینڈ کی ٹیم ٹاس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.5 اوورز میں 147 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی تھی۔
نیدرلینڈ کی جانب سے مائیکل لیوٹ اور میکس اوڈووڈ نے اننگز کا آغاز کرتے ہوئے 28 رنز بنائے۔ لیکن سلمان مرزا کی ایک شاندار گیند پر میکس اوڈووڈ پانچ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔
نیدر لینڈ کی جانب سے مائیکل لیوٹ نے 24 رنز اسکور کیے جبکہ ایکرمین 20 رنز ہی بنا پائے۔ باس ڈی لیڈ 30 رنز بنا کر محمد نواز کا دوسرا شکار بنے۔
آخری اوور میں سلمان مرزا نے دو کھلاڑیوں کو پویلین جانے پر مجبور کیا اور اس طرح پوری ڈچ ٹیم 147 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ نیدرلینڈز کی جانب سے کپتان اسکاٹ ایڈورڈز 37 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے
ہدف کا پیچھا کرنے اتری پاکستانی ٹیم کی جانب سے محمد نواز نے 13، شاداب خان نے 8 رنز بنائے۔ سات وکٹوں کے نقصان کے بعد فہیم اشرف نے دھواں دھار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 11 گیندوں پر 3 چھکوں اور دو چوکوں کی مدد سے 29 رنز کی اننگز کھیلی اور ٹیم کو ورلڈکپ میں پہلی فتح سے ہمکنار کرایا۔
پاکستان کی جانب سے سلمان مرزا نے نے سب سے زیادہ تین وکٹیں حاصل کیں جبکہ محمد نواز، صائم ایوب اور ابرار احمد نے دو دو وکٹیں حاصل کیں، شاہین آفریدی صرف ایک وکٹ ہی حاصل کر پائے۔
